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20. Jul 2026
Lesedauer 8 Min.

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10 KI-UGC-Video-Prompts zur Erstellung viraler Anzeigen & Social-Media-Inhalte

Benutzergenerierte Inhalte (UGC) sind zu einem der effektivsten Content-Formate für Marken geworden, die eine Verbindung zu ihrem Publikum in sozialen Medien herstellen möchten. Heute können Sie realistische UGC-ähnliche Videos erstellen, indem Sie einfach einen gut formulierten Prompt in einen KI-Video-Generator eingeben.
© HitPaw

In diesem Leitfaden entdecken Sie 10+ Copy-and-Paste AI UGC Video-Prompts für verschiedene Szenarien, lernen, wie man effektive Prompts von Grund auf schreibt, und erhalten praktische Tipps, um Videos zu erstellen, die authentisch und ansprechend wirken.

Teil 1: Was ist ein AI UGC Video?

Ein AI UGC Video ist ein KI-generiertes Video, das darauf ausgelegt ist, das Aussehen und Gefühl von authentischen nutzergenerierten Inhalten (UGC) zu imitieren. Im Gegensatz zu polierten Werbespots wirken UGC-ähnliche Videos authentisch, nachvollziehbar und vertrauenswürdig, was sie ideal für Plattformen wie TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und Facebook Ads macht.

Da die KI den Produktionsprozess übernimmt, können Marken mehrere Variationen derselben Kampagne erstellen, verschiedene Skripte testen und Videos in verschiedene Sprachen lokalisieren, ohne teure Fotoshootings oder Creator-Partnerschaften arrangieren zu müssen.

Teil 2: 10+ Trendige AI UGC Video-Prompts zum Kopieren

➔ 1. Ästhetische & Lifestyle Vlogs

Prompt 1 (Tokio Reise Vlog)
Eine langsame, cineastische Verfolgungsaufnahme in einem gemütlichen, schwach beleuchteten Café in Tokio während eines starken Regens. Die Kamera fokussiert auf ein Fenster, das mit realistischen Wassertropfen bedeckt ist, mit verschwommenen neonschimmernden Strassenlichtern im Hintergrund. Im Vordergrund steht eine dampfende Keramiktasse heisse Schokolade auf einem dunklen Holztisch, aus der sanfter Dampf in die Luft steigt. Cineastische Beleuchtung, warme und stimmungsvolle Farbgebung, aufgenommen mit einem 35-mm-Objektiv, Handheld-Kamera-Realismus, 4k Auflösung, hochwertiger Reise-Vlog-Ästhetik.

© HitPaw

Prompt 2 (Ästhetische Morgenroutine)

Eine klare, hochwinklige Nahaufnahme von einer minimalistischen Küchenzeile während der goldenen Stunde. Die Hände einer Person sind zu sehen, wie sie elegant hellgrünen, geschlagenen zeremoniellen Matcha über ein Glas mit strukturierten Eiswürfeln und cremiger Hafermilch giesst. Der Matcha wirbelt schön in die weisse Milch in Zeitlupe. Helles, natürliches Morgenlicht schneidet über die Theke und erzeugt lange Schatten. Hyper-realistischer Textur, geringe Tiefenschärfe, befriedigender ASMR-Videostil, saubere und luxuriöse Lifestyle-Ästhetik.

➔ 2. POV & Immersive Erfahrungen (Hohe Interaktion)

Prompt 3 (Küstenfahrt POV)
Eine First-Person POV-Aufnahme vom Fahrersitz eines Vintage Porsche Cabrios, das während des Sonnenuntergangs entlang der Amalfi-Küstenstrasse fährt. Die rechte Hand des Fahrers liegt lässig auf dem Lenkrad. Die Kamera ahmt eine Handheld GoPro nach, mit realistischen Autovibrationen und leichten Kamerawacklern. Die Sonne geht über dem Ozean unter und wirft einen tiefen orangefarbenen und rosafarbenen Glanz über das Armaturenbrett. Schneller Bewegungsunschärfe auf der Strasse, cineastisch, nostalgische Sommerstimmung, ultra-realistisches 9:16 Hochformat.

Prompt 4 (Soziale/Café-Interaktion POV)
First-Person POV, die direkt auf eine charismatische 24-jährige Freundin mit einem warmen Lächeln blickt, die an einem rustikalen Holztisch in einem Pariser Café im Freien sitzt. Sie lacht sanft und reicht ein frisch gebackenes, blättriges Croissant direkt in Richtung der Kamera. Der Hintergrund zeigt eine sanft verschwommene Strassenszene mit Passanten. Sanfte, bewölkte natürliche Beleuchtung, organische Pastellfarbpalette, aufgenommen mit einem iPhone 15 Pro, hochgradig authentischer Social-Media-Story-Stil.

➔ 3. Produkt- & Modepräsentation (E-Commerce)

Prompt 5 (Luxuriöses Hautpflege-Makroaufnahme)
Eine extreme Makro-Nahaufnahme eines luxuriösen klaren Gesichtsserums, das langsam von einer zarten Glaspipette auf eine glatte, nasse Marmoroberfläche tropft. Die Flüssigkeit bildet perfekte, glänzende Tropfen mit winzigen inneren Luftblasen, die Studiolichter reflektieren. Ein sanfter Spritzer von reinem Wasser ripples über den Rahmen in 240fps Zeitlupe. Saubere, klare Studio-Beleuchtung, monochromatische weisse und silberne Farbpalette, hyper-detaillierte Hautpflege-Produktwerbung-Ästhetik.

Prompt 6 (Cyberpunk Streetwear Mode)
Eine Aufwärtsverfolgungsaufnahme, die einem kantigen Model folgt, das selbstbewusst eine nasse, neonbeleuchtete Gasse in Seoul bei Nacht entlanggeht. Das Model trägt eine futuristische schwarze Techwear-Jacke mit reflektierenden Riemen. Neon-pinke und cyanfarbene Schilder spiegeln sich in Pfützen auf dem Boden. Die Kamera schwenkt sanft von den Füssen zum Oberkörper in Zeitlupe. Stimmungsvolle Cyberpunk-Ästhetik, grobkörniger Filmkorn, hochkontrastreiche Beleuchtung, hochwertiger Mode-Editorial-Look.

➔ 4. Realistischer Talking Head (KI-Avatare / Creator)

Prompt 7 (Casual Tech/Lifestyle-Rezensent)
Eine mittlere Nahaufnahme eines 28-jährigen Mannes mit einem gepflegten Bart, der in einem modernen, organisierten Schlafzimmerstudio sitzt. Er blickt direkt in die Kamera und spricht natürlich mit lässigen Handgesten. Im Hintergrund ist ein Schreibtisch mit einer leuchtenden RGB-Tastatur und einer Monstera-Pflanze sichtbar, aber sanft unscharf. Ein professionelles Ringlicht beleuchtet sein Gesicht und erzeugt klare Lichtreflexe in seinen Augen. Natürliche Hautporen sind sichtbar, authentisches TikTok/YouTube Shorts-Format.

© HitPaw

Prompt 8 (Mach dich bereit mit mir / GRWM Ästhetik)
Eine frontale Spiegelreflexion eines jungen Mädchens mit einem unordentlichen Dutt, das sich in einem hellen, sonnenbeschienenen Badezimmer schminkt. Sie lächelt lässig und hält einen Makeup-Pinsel, während sie mit ihrem Handy spricht, das am Spiegel montiert ist. Das Licht ist weich und schmeichelhaft, kommt von einem grossen Badezimmerfenster. Warme, einladende Wohnatmosphäre, nachvollziehbare und authentische UGC-Creator-Vibes, 4k.

➔ 5. Surreal & Befriedigend (Virale visuelle Hooks)

Prompt 9 (Kinetischer Sand ASMR Schneiden)
Eine befriedigende Makroaufnahme eines scharfen, metallischen Messers, das sanft durch einen geometrischen, mehrfarbigen Regenbogenblock kinetischen Sands schneidet. Während das Messer in ultra-langsame Bewegung schneidet, bricht der Sand perfekt und offenbart komplexe innere Schichten. Die Kamera ist perfekt statisch und fokussiert stark auf die klaren Texturen der Sandkörner. Helles, gleichmässiges Studio-Licht, hoch lebendige Farben, hypnotisches und befriedigendes Loop-Video.

Prompt 10 (Dreamcore Traumportal)
Eine surreale, langsame Vorwärtsdollyaufnahme, die durch einen endlosen minimalistischen Flur führt, dessen Boden aus flauschigen, rosa Wolken besteht. In der Mitte des Flurs schwebt ein retro Fernseher aus den 1990er Jahren in der Luft, der statische Bilder auf seinem Bildschirm zeigt. Sanfte, pastellfarbene lila und rosa ätherische Beleuchtung leuchtet aus einer unbekannten Quelle. Dreamcore-Ästhetik, nostalgische und leicht unheimliche liminale Raumstimmung, VHS-Band-Glitch-Textur-Effekt.

Teil 3: Wie man einen AI UGC Video-Prompt schreibt

Ein grossartiges AI UGC Video beginnt mit einem grossartigen Prompt. Je klarer Sie die Person, den Ort, die Aktionen und den Stil beschreiben, desto natürlicher und realistischer wird das generierte Video aussehen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren eines AI UGC Prompts:

ElementWas zu beschreibenBeispiel
CharakterWer ist im Video?Ein College-Student, eine junge Mutter, ein Fitness-Coach, ein Remote-Arbeiter
KamerawinkelWie wird das Video gefilmt?Handheld-Selfie, frontale Kamera, POV-Aufnahme, Stativaufnahme
Standort Wo findet die Szene statt?Schlafzimmer, Küche, Homeoffice, Fitnessstudio, Café
AktionWas tut die Person?Ein Paket auspacken, Hautpflege auftragen, eine App demonstrieren, mit der Kamera sprechen
ProduktWas wird vorgestellt?AI-Video-Generator, Kopfhörer, Kaffeemaschine, Hautpflege-Serum
EmotionWie sollten sie sich fühlen?Aufgeregt, überrascht, entspannt, selbstbewusst, dankbar
SprechstilWie sprechen sie?Lässig, gesprächig, erzählend, begeistert, ehrlich
BeleuchtungWelche Beleuchtung schafft die Stimmung?Sanftes Tageslicht, goldene Stunde, warme Innenbeleuchtung
Visueller StilGesamte Video-ÄsthetikAuthentisches TikTok UGC, Instagram Reels, realistische Smartphone-Aufnahmen, minimale Bearbeitung

AI UGC Prompt-Vorlage

Ein [Charakter] zeichnet ein [Kamerawinkel]-Video in [Standort] auf, in dem er [Produkt] demonstriert oder darüber spricht. Sie sprechen in einem [Sprechstil]-Ton und drücken [Emotion] aus. Fügen Sie [Aktionen], [Beleuchtung], realistische Gesichtsausdrücke, subtile Kamerabewegungen und einen authentischen [Plattform]-UGC-Stil mit minimaler Bearbeitung hinzu.

Teil 4: AI UGC Videos mit HitPaw VikPea erstellen

Nachdem Sie den perfekten AI UGC Prompt geschrieben haben, besteht der nächste Schritt darin, ihn in ein realistisches Video umzuwandeln. HitPaw VikPea macht den Prozess schnell und anfängerfreundlich, sodass Sie hochwertige UGC-ähnliche Videos aus einem einfachen Text-Prompt generieren können – keine Dreharbeiten, Schauspieler oder Bearbeitungserfahrung erforderlich.

Hauptmerkmale von HitPaw VikPea

  • Text-zu-Video: Verwandeln Sie Ihre AI UGC Prompts in wenigen Minuten in realistische Videos.
  • Bild-zu-Video-Generierung: Animieren Sie Produktbilder, Porträts oder Referenzfotos in dynamische Videos.
  • Mehrere KI-Modelle: Wählen Sie aus führenden KI-Video-Modellen, um verschiedene visuelle Stile und kreative Bedürfnisse zu erfüllen.
  • Realistische Bewegung & cineastische Qualität: Generieren Sie sanfte Charakterbewegungen, ausdrucksstarke Gesichtsanimationen und hochwertige visuelle Effekte.
  • Schnelle Generierung: Erstellen Sie marketingfertige Videos schnell ohne teure Produktion oder Bearbeitung.
  • Perfekt für soziale Medien: Generieren Sie Videos, die für TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Ads und andere Kurzform-Plattformen optimiert sind.
➔ So generieren Sie ein AI UGC Video in 3 Schritten

Schritt 1. Schreiben oder Kopieren Sie einen AI UGC Prompt
Wählen Sie einen der Prompts aus diesem Leitfaden oder erstellen Sie Ihren eigenen, indem Sie den Charakter, den Standort, den Kamerawinkel, die Aktion, die Emotion und den visuellen Stil beschreiben. Je spezifischer Ihr Prompt ist, desto realistischer wird das generierte Video.

Schritt 2. Fügen Sie den Prompt in den HitPaw AI Video Generator ein
Öffnen Sie den HitPaw VikPea, wählen Sie Ihr bevorzugtes KI-Video-Modell aus, fügen Sie Ihren Prompt in das Textfeld ein und passen Sie die Einstellungen wie Seitenverhältnis, Dauer oder visuellen Stil nach Bedarf an.

Schritt 3. Generieren und Laden Sie Ihr Video herunter
Klicken Sie auf «Generieren» und lassen Sie die KI Ihr UGC-Video erstellen. Sobald es fertig ist, sehen Sie sich das Ergebnis an und laden Sie das endgültige Video herunter.

© HitPaw
FAQs zu AI UGC Video-Prompts

Wie kann ich KI-generierte Videos wie echte UGC aussehen lassen?
Um realistische AI UGC Videos zu erstellen, schreiben Sie detaillierte Prompts, die den Charakter, den Hintergrund, den Kamerawinkel, die Emotionen und den Sprechstil beschreiben. Verwenden Sie natürliche Smartphone-Perspektiven wie Handheld-Selfies oder POV-Aufnahmen, fügen Sie Details aus dem Alltag hinzu, z. B. sanftes Tageslicht oder eine häusliche Umgebung, und halten Sie den Dialog gesprächig, anstatt übermässig werblich.

Kann ich diese AI UGC Prompts anpassen?
Absolut. Sie können den Charakter, das Produkt, den Standort, die Emotion, den Kamerawinkel oder den Sprechstil ersetzen, um zu Ihrer Marke oder Kampagne zu passen. Eine einzelne Prompt-Vorlage kann leicht für verschiedene Branchen und Marketingziele angepasst werden.

Welcher KI-Video-Generator ist am besten für die Erstellung von UGC-Videos geeignet?
Der beste KI-Video-Generator sollte realistische Avatare, natürliche Kamerabewegungen, Text-zu-Video-Generierung und hochwertige Videoausgaben unterstützen. Mit HitPaw VikPea können Sie einfach einen AI UGC Prompt einfügen, Ihr bevorzugtes KI-Modell auswählen und realistische UGC-ähnliche Videos für soziale Medien, Produktmarketing und Werbung in nur wenigen Minuten generieren.

Fazit

AI UGC Videos erleichtern die Erstellung authentischer, ansprechender Inhalte für soziale Medien und Marketing. Mit dem richtigen Prompt können Sie realistische Produktbewertungen, Testimonials und Lifestyle-Videos in Minuten generieren. Verwenden Sie die Prompts in diesem Leitfaden als Inspiration und erwecken Sie sie dann mit dem HitPaw VikPea zum Leben, um schnell hochwertige UGC-ähnliche Videos für TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und mehr zu erstellen.

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