10 KI-UGC-Video-Prompts zur Erstellung viraler Anzeigen & Social-Media-Inhalte

Prompt 8 (Mach dich bereit mit mir / GRWM Ästhetik)

Eine frontale Spiegelreflexion eines jungen Mädchens mit einem unordentlichen Dutt, das sich in einem hellen, sonnenbeschienenen Badezimmer schminkt. Sie lächelt lässig und hält einen Makeup-Pinsel, während sie mit ihrem Handy spricht, das am Spiegel montiert ist. Das Licht ist weich und schmeichelhaft, kommt von einem grossen Badezimmerfenster. Warme, einladende Wohnatmosphäre, nachvollziehbare und authentische UGC-Creator-Vibes, 4k.

➔ 5. Surreal & Befriedigend (Virale visuelle Hooks)

Prompt 9 (Kinetischer Sand ASMR Schneiden)

Eine befriedigende Makroaufnahme eines scharfen, metallischen Messers, das sanft durch einen geometrischen, mehrfarbigen Regenbogenblock kinetischen Sands schneidet. Während das Messer in ultra-langsame Bewegung schneidet, bricht der Sand perfekt und offenbart komplexe innere Schichten. Die Kamera ist perfekt statisch und fokussiert stark auf die klaren Texturen der Sandkörner. Helles, gleichmässiges Studio-Licht, hoch lebendige Farben, hypnotisches und befriedigendes Loop-Video.

Prompt 10 (Dreamcore Traumportal)

Eine surreale, langsame Vorwärtsdollyaufnahme, die durch einen endlosen minimalistischen Flur führt, dessen Boden aus flauschigen, rosa Wolken besteht. In der Mitte des Flurs schwebt ein retro Fernseher aus den 1990er Jahren in der Luft, der statische Bilder auf seinem Bildschirm zeigt. Sanfte, pastellfarbene lila und rosa ätherische Beleuchtung leuchtet aus einer unbekannten Quelle. Dreamcore-Ästhetik, nostalgische und leicht unheimliche liminale Raumstimmung, VHS-Band-Glitch-Textur-Effekt.

Teil 3: Wie man einen AI UGC Video-Prompt schreibt

Ein grossartiges AI UGC Video beginnt mit einem grossartigen Prompt. Je klarer Sie die Person, den Ort, die Aktionen und den Stil beschreiben, desto natürlicher und realistischer wird das generierte Video aussehen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren eines AI UGC Prompts:

Element Was zu beschreiben Beispiel Charakter Wer ist im Video? Ein College-Student, eine junge Mutter, ein Fitness-Coach, ein Remote-Arbeiter Kamerawinkel Wie wird das Video gefilmt? Handheld-Selfie, frontale Kamera, POV-Aufnahme, Stativaufnahme Standort Wo findet die Szene statt? Schlafzimmer, Küche, Homeoffice, Fitnessstudio, Café Aktion Was tut die Person? Ein Paket auspacken, Hautpflege auftragen, eine App demonstrieren, mit der Kamera sprechen Produkt Was wird vorgestellt? AI-Video-Generator, Kopfhörer, Kaffeemaschine, Hautpflege-Serum Emotion Wie sollten sie sich fühlen? Aufgeregt, überrascht, entspannt, selbstbewusst, dankbar Sprechstil Wie sprechen sie? Lässig, gesprächig, erzählend, begeistert, ehrlich Beleuchtung Welche Beleuchtung schafft die Stimmung? Sanftes Tageslicht, goldene Stunde, warme Innenbeleuchtung Visueller Stil Gesamte Video-Ästhetik Authentisches TikTok UGC, Instagram Reels, realistische Smartphone-Aufnahmen, minimale Bearbeitung

AI UGC Prompt-Vorlage

Ein [Charakter] zeichnet ein [Kamerawinkel]-Video in [Standort] auf, in dem er [Produkt] demonstriert oder darüber spricht. Sie sprechen in einem [Sprechstil]-Ton und drücken [Emotion] aus. Fügen Sie [Aktionen], [Beleuchtung], realistische Gesichtsausdrücke, subtile Kamerabewegungen und einen authentischen [Plattform]-UGC-Stil mit minimaler Bearbeitung hinzu.

Teil 4: AI UGC Videos mit HitPaw VikPea erstellen

Nachdem Sie den perfekten AI UGC Prompt geschrieben haben, besteht der nächste Schritt darin, ihn in ein realistisches Video umzuwandeln. HitPaw VikPea macht den Prozess schnell und anfängerfreundlich, sodass Sie hochwertige UGC-ähnliche Videos aus einem einfachen Text-Prompt generieren können – keine Dreharbeiten, Schauspieler oder Bearbeitungserfahrung erforderlich.

Hauptmerkmale von HitPaw VikPea

Text-zu-Video: Verwandeln Sie Ihre AI UGC Prompts in wenigen Minuten in realistische Videos.

Bild-zu-Video-Generierung: Animieren Sie Produktbilder, Porträts oder Referenzfotos in dynamische Videos.

Mehrere KI-Modelle: Wählen Sie aus führenden KI-Video-Modellen, um verschiedene visuelle Stile und kreative Bedürfnisse zu erfüllen.

Realistische Bewegung & cineastische Qualität: Generieren Sie sanfte Charakterbewegungen, ausdrucksstarke Gesichtsanimationen und hochwertige visuelle Effekte.

Schnelle Generierung: Erstellen Sie marketingfertige Videos schnell ohne teure Produktion oder Bearbeitung.

Perfekt für soziale Medien: Generieren Sie Videos, die für TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Ads und andere Kurzform-Plattformen optimiert sind.

➔ So generieren Sie ein AI UGC Video in 3 Schritten

Schritt 1. Schreiben oder Kopieren Sie einen AI UGC Prompt

Wählen Sie einen der Prompts aus diesem Leitfaden oder erstellen Sie Ihren eigenen, indem Sie den Charakter, den Standort, den Kamerawinkel, die Aktion, die Emotion und den visuellen Stil beschreiben. Je spezifischer Ihr Prompt ist, desto realistischer wird das generierte Video.

Schritt 2. Fügen Sie den Prompt in den HitPaw AI Video Generator ein

Öffnen Sie den HitPaw VikPea, wählen Sie Ihr bevorzugtes KI-Video-Modell aus, fügen Sie Ihren Prompt in das Textfeld ein und passen Sie die Einstellungen wie Seitenverhältnis, Dauer oder visuellen Stil nach Bedarf an.

Schritt 3. Generieren und Laden Sie Ihr Video herunter

Klicken Sie auf «Generieren» und lassen Sie die KI Ihr UGC-Video erstellen. Sobald es fertig ist, sehen Sie sich das Ergebnis an und laden Sie das endgültige Video herunter.