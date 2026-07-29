Auf «EcoPro» und App getrimmt
Brother Schweiz 2026: massive Tintendrucker-Offensive
Für «Klein» bis ganz «Gross»
Für Anwender daheim, Kleinunternehmen bis hin zum ganz grossen Business: Brother stellt seine Produktpalette breit auf und liefert mit den neuen SL-Baureihen (sind für Brothers EcoPro-Tinten-Abo-Lieferdienst optimiert), WE («W» für WLAN, «E» für EcoPro-kompatibel = Tinten- oder Toner-Abonnement) sowie MFC («Multi-Function-Center») exakt massgeschneiderte Lösungen. Wichtig zu wissen: Brother lässt dem Anbieter zu jeder Zeit die freie Wahl, ob er für den spezifischen Drucker das EcoPro-Abonnement (dauerhaft) oder eben ganz reguläre Brother-Original-Patronen aus dem Handel respektive kompatible Patronen von Drittanbieter nutzen will.
Auf App und EcoPro getrimmt: Sämtliche neuen Modelle unterstützen die vollständige App-Anbindung über «Mobile-Connect». Mit der App lässt sich der jeweilige Drucker vollständig via Smartphone einrichten und bedienen. Zudem sorgt Brother für ein echtes Novum bei den Folgekosten: Zehn der zwölf Modelle SL-, DCP- und MFC-Reihe, lassen sich mit der Tinten-Flatrate «EcoPro» kombinieren. Dahinter verbirgt sich ein cleveres Tint-Abo mit automatischer Lieferung direkt nach Hause (siehe Hintergrund). Die beiden Tinten-Tanker-Modelle T580 respektive T780, zum Selbstauffüllen der Tintentanks, bieten hingegen einen äusserst günstigen Verbrauchspreis.
Hintergrund: Brother spendiert für alle neuen Modelle (bis auf eben die Tintentanker) ihr EcoPro-Tintenabonnement. Wird das Abo abgeschlossen und die Funktion im Drucker aktiviert, liefert Brother die Tinte automatisch an Ihre Haustür liefern, bevor die bestehende, fast leere Patrone aufgebraucht ist. Brother spendiert dabei eine bis zu 3 Monate kostenfreie Testphase + 300 Bonusseiten. Die Tarife beginnen ab Fr. 1.95 pro Monat. PCtipp stellt im Folgenden alle 12 aktuellen und neuen Modelle vor.
DCP-J1260W: der smarte Einstieg
Einfach kompakt: Mit dem DCP-J1260W bringt Brother ein schnörkelloses 3-in-1-Tintenmultifunktionsgerät (39 x 14,8 x 34,3 cm, B x T x H) für das «moderne Zuhause» auf den Markt. Das Besondere: Das Gerät verzichtet auf ein Farbdisplay und setzt dafür auf die intuitive Steuerung via App und 5-GHz-WLAN. Das Druckwerk schafft bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarzweiss sowie 9 Seiten in Farbe. Das kompakte Modell besitzt zudem ein 150 Blatt fassendes Papierfach. Dank der «EcoPro»-Unterstützung lässt sich das Gerät bequem per Flatrate mit automatischer Tintenlieferung betreiben. Die Verbindung über das Heimnetzwerk wird via Wi-Fi Direct umgesetzt. Per USB-Port kann auch lokal und kabelgebunden gedruckt werden. Gedruckt wird mit einer Auflösung von bis zu 1200 x 6000 dpi, was für «scharfe» Texte und «lebendige» Urlaubsfotos sorgen soll. Zudem kann das Gerät im speziellen Leise-Modus drucken.
PCtipp meint: Das Brother-Modell DCP-J1260DW ist das ideale Einstiegsgerät für Gelegenheitsdrucker, die ein flaches, platzsparendes und günstiges Kombigerät suchen, und dabei auf die Bedienung per Smartphone setzen.
Info: Preis: Fr. 112.55, gesehen bei www.brack.ch
DCP-J1310DW: der komfortable Allrounder
Kompakt und oho: Das 3-in-1-Modell DCP-J1310DW (39 x 14,9 x 34,3 cm, B x T x H) erweitert die Basisausstattung des J1260W um eine automatische Duplexeinheit für beidseitiges Drucken. Zur direkten Steuerung am Gerät ist ein 4,5 cm grosses Farb-LC-Display verbaut. Und auch das Druckwerk legt im Vergleich an Zahn zu und schafft bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarzweiss respektive 9 Seiten in Farbe. Das Papierfach fasst 150 Blatt. Angesteuert wird der Drucker via USB oder Dual-Band-WLAN. Der integrierte automatische beidseitige Druck spart im Alltag nicht nur Papier, sondern schont auch die Umwelt. Top: Das LC-Display führt den Anwender mit klaren Symbolen durch die Kopier- und Scanvorgänge, wodurch die Abhängigkeit vom PC minimiert wird. Schöner Mehrwert: Dank der geschlossenen Papierkassette bleibt das eingelegte Papier dauerhaft vor Staub geschützt.
PCtipp meint: Mit dem DCP-J1310W lanciert Brother einen soliden Allrounder für Familien und das Home-Office, der mit seinem automatischen beidseitigen Druck und dank des Papier-Handlings im Alltag punktet.
Info: Preis: Fr. 129.42, gesehen bei www.brother.ch
DCP-J1360DW: der Fleissige
Hauptsache produktiv: Identisch in Abmessungen und Druckwerk zum J1310DW-Modell, spendiert Brother dem DCP-J1360DW zusätzlich einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt. Damit lassen sich mehrseitige Dokumente oder Verträge in einem Rutsch einscannen oder kopieren. Das Drucktempo liegt bei ordentlichen 16 Seiten/Min. in Schwarzweiss respektive 9 Seiten/Min. (farbig). Neben der optionalen Flatrate lässt sich das Gerät auch klassisch mit Patronen für bis zu 500 Seiten (Schwarz und Farbe) betreiben. Über die Mobile-Connect-App lassen sich vordefinierte Scan-Ziele einrichten, sodass Dokumente mit nur einem Fingertipp direkt im richtigen Ordner landen.
PCtipp meint: Brothers DCP-J1360DW eignet sich perfekt für das produktive Heimbüro, in dem regelmässig mehrseitige Dokumente kopiert oder digitalisiert werden müssen, und auf die App-Bedienung zugegriffen wird.
Info: Preis: Fr. 135.75, gesehen bei www.brack.ch
DCP-J1460DW: Touchdown
Bedienkomfort im Fokus: Beim DCP-J1460DW (43,5 x 35,9 x 16,1 cm, B x T x H) setzt Brother viele ergonomische Features ein. Konkret: Das 3-in-1-Gerät ist mit einem grossen, berührungsempfindlichen 6,8 cm Farb-Touchscreen ausgestattet, über den sich alle Kopier- und Scan-Aufträge flüssig steuern lassen. Das Drucktempo liegt bei bis zu 20 Seiten pro Minute (Monochrom) und 11 Seiten (Farbe). Daneben gehören auch der automatische Duplexdruck sowie USB respektive WLAN zur Grundausstattung. Auch bei dem Modell ist das direkte Scannen in Cloud-Dienste via der Mobile-Connect-App möglich. Der Touchscreen erlaubt es zudem, Favoriten für wiederkehrende Aufgaben direkt auf dem Startbildschirm anzulegen. Dank der integrierten Cloud-Konnektivität können eingescannte Belege u.a. ohne Umweg über einen eingeschalteten Computer an Dienste wie OneDrive oder Dropbox gesendet werden. Die solide Verarbeitung des Gehäuses sorgt laut Hersteller dafür, dass der Drucker auch bei intensivem Kopierbetrieb vibrationsarm auf dem Tisch seine Arbeit verrichtet.
PCtipp meint: Ein modernes und dank des grossen Farb-Touchscreens einfach zu bedienendes Tinten-Multifunktionsgerät, das sich für entspannte Heimanwender empfiehlt.
Info: Preis: Fr. 171.-, gesehen bei www.brack.ch
MFC-J4350DW: der Business-Einstieg
Der 4-in-1-Klassiker: Mit dem MFC-J4350DW richtet sich Brother an klassische Home-Office-Anwender, die neben Business relevanten Ausstattungsmerkmalen wie den automatischen Duplexdruck, Dokumenteneinzug sowie weitreichenden Cloud-Diensten auch eine integrierte Faxfunktion benötigen. Brother spendiert dem J4350DW sogar ein 4,5 cm grosses Farbdisplay. Das kompakte Business-Modell drückt ordentlich aufs Tempo: Bis zu 20 Seiten/Min. in Schwarzweiss und 19 Seiten/Min. in Farbe schiebt das Gerät ins Ausgabefach. Die Papierkapazität beträgt 150 Blatt, ergänzt durch einen 20-Blatt-ADF. Das «EcoPro» kompatible Gerät integriert zudem ein Faxmodul, was u.a. nützliche Funktionen wie eine automatische Wahlwiederholung sowie den Druck eines internen Sendeberichts ermöglicht.
PCtipp meint: Ein verlässliches und preislich attraktives 4-in-1-Gerät für Büros und ambitionierte Heimanwender, bei denen auch das Faxen, neben Drucken und Scannen, weiterhin zum Alltag gehört.
Info: Preis: Fr. 127.95, gesehen bei www.fust.ch
MFC-J4550DW: das Kraftpaket
Dauerläufer: Das MFC-J4550DW (44 x 25 x 35,5 cm, B x T x H) lehnt sich laut Brother noch näher ans professionellen KMU-Segment an. Highlight ist die verdoppelte Papierkapazität von insgesamt 400 Blatt, verteilt auf zwei separate Papierkassetten. Das spart Papierwechsel, vor allem aber erlaubt es das Bereithalten unterschiedlicher Medientypen. Durch die zwei getrennten Papierkassetten lässt sich in einem Fach normales A4-Papier und im anderen beispielsweise Fotopapier oder Briefpapier permanent bereithalten. Mit bis zu 20 Seiten/Min. (S/W und Farbe) ist das Gerät für mittlere bis hohe Volumen gerüstet. Zur weiteren Ausstattung gehört ein 6.8 cm grosser Farbtouchscreen, der automatische Duplexdruck sowie eine 20 Blatt fassende ADF-Einheit. Neben WLAN verbaut Brother einen Fast-Ethernet-Anschluss, der sich gerade beim Einsatz im kabelgebundenen Firmennetzwerk lohnen kann, wenn eine stabile Datenübertragung gerade für grosse Grafikdateien benötigt wird. Zudem bietet das MFC-J4550DW-Modell dank der Unterstützung aktueller Sicherheits-Protokolle Anwendern einen hohen Datenschutz.
PCtipp meint: Das 4-in-1-Modell MFC-J4550DW ist ein echtes Arbeitstier - speziell für kleinere Arbeitsgruppen oder gehobenem Home-Offices-. Wird viel gedruckt, profitieren Anwender von grossen Papierreserven und der hohen Zuverlässigkeit.
Info: Preis: Fr. 255.-, gesehen bei www.brack.ch
DCP-T580DW: Nachfüllen leichtgemacht
Drucken (fast) für lau: Das 3-in-1-Modell DCP-T580DW setzt auf integrierte Tintentanks statt klassischer Patronen. Das System wird über günstige Tintenflaschen sauber nachgefüllt. Das Befüllen über die speziellen Brother-Tintenflaschen erfolgt absolut tropffrei, da das Ventil erst öffnet, wenn die Flasche korrekt auf dem Tank sitzt. Aufgrund des sehr günstigen Tank-Konzepts (S/W-Seite für etwa 0,3 Rappen, farbige A4-Seite für ca. 0,4 Rappen) ist dieses Modell auch für Vieldrucker einen genaueren Blick Wert. Das Gerät verfügt zudem über automatischen Duplexdruck, ein 1-zeiliges LC-Display, eine 150-Blatt-Papierkassette und druckt bis zu 16 Seiten/Min. (S/W) sowie 9 Seiten (Farbe). Das clevere Tintentank-Design ermöglicht einen freien Blick auf die aktuellen Füllstände direkt an der Gerätefront. Im Lieferumfang ist bereits ein Tintenvorrat für 7500 Schwarzweise respektive 5000 farbige A4-Seiten enthalten.
PCtipp meint: Der Brother DCP-T580DW perfekte Lösung für alle Vieldrucker im Home-Office oder im Studium, die ihre laufenden Druckkosten per Nachfüll-Tank dauerhaft senken möchten.
Info: Preis: Fr. 287.-, gesehen bei www.brack.ch
DCP-T780DW: Super-Tanker
Für jede Gelegenheit: Wer die tiefen Seitenpreise der Nachfüll-Tintentank-Technologie (wie beim DCP-T580DW-Modell) mit dem Komfort eines Bürogeräts kombinieren möchte, sollte sich mit dem DCP-T780DW (43,5 x 43,9 x 19,5 cm, B x T x H) anfreunden. Warum? Brother spendiert diesem Modell zusätzlich einen automatischen 20-Blatt-Dokumenteneinzug (ADF) für schnelles Kopieren. Die im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen reichen für bis zu 15'000 Seiten in Schwarzweiss. Gedruckt wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 Seiten in der Minute. Die mobile Anbindung erfolgt über die Mobile-Connect-App. Der automatische Dokumenteneinzug (20 Blatt) erhöht die Produktivität bei administrativen Aufgaben, wie etwa der Archivierung von Belegen. Im grossen PCtipp-Vergleichstest (Juni 2026) lieferte das Tank-Modell ein herausragendes Ergebnis ab, und residiert zurecht als unser aktueller Tintenstrahldrucker-Preistipp. Das Modell kommt u.a. mit einem 4,5 cm grossem Farbbildschirm. Im Druck zeigt das Modell ein klares Schriftbild mit tiefem Schwarz, das dem klassischen Laserdruck durchaus Paroli bietet. Auch beim Scannen überzeugte das Gerät durch seine optische Auflösung, um auch feine Details in Dokumenten präzise zu digitalisieren.
PCtipp meint: Wer für sein produktives Heimbüro oder das kleine Gewerbe nach einem Allrounder mit Tiefpreisdruck ausschau hält, kann sich mit Brother DCP-T780DW anfreunden. Info: Preis: Fr. 328.-, gesehen bei www.brack.ch
MFC-J6760DW: der A3-Profi
Zeigt Grösse: Mit dem MFC-J6760DW liefert Brother ein A3-Business-Multifunktionsgerät (57,6 x 47,7 x 30,5 cm, B x T x H). Dank der neuen MAXIDRIVE-Drucktechnologie schiesst das Gerät bis zu 31 Seiten pro Minute ins Ausgabefach – und das sowohl in Schwarzweiss als auch in Farbe. Das Modell beherrscht den automatischen Duplexdruck bis zum Format A3, verfügt über zwei 250-Blatt-Papierkassetten (Gesamtkapazität 500 Blatt) sowie einen 50-Blatt-ADF. Das Gerät ist «EcoPro»-fähig und bietet dazu eine kostenlose 3-Monats-Testphase. Die MAXIDRIVE-Technologie basiert auf einem hochentwickelten Piezo-Druckkopf, der für eine extreme Langlebigkeit im harten Business-Einsatz konstruiert wurde. Weniger auf en ersten Druck warten verspricht die sogenannte First Print Out Time. Der J6760DW schiebt das erste Blatt laut Herstellerangabe in nur 4,5 Sekunden ins Ausgabefach. Die Papierfächer verarbeiten auch schwere Medien bis zu einer Grammatur von 220 g/m² über den manuellen Einzug.
PCtipp meint: Brothers MFC-J6760DW ist ein A3-Multifunktionsgerät speziell für KMUs oder Agenturen, das professionelle Grossformatdrucke liefert inklusive einer Top-Ausstattung.
Info: Preis: Fr. 310.-, gesehen bei www.brack.ch
MFC-J6960DW: A3-Flaggschiff
A3-Platzhirsch: Das Top-Modell MFC-J6960DW (57,6 x 47,7 x 37,5 cm, B x T x H) kann alles, was auch das J6760er-Modell beherrscht, bietet zudem als 4-in-1-Gerät (Drucker, Scanner, Kopierer und Fax) auch noch einen Dual-CIS-Scanner. Der Clou: Damit werden beidseitig bedruckte A3-Dokumente in einem einzigen Durchgang gescannt. Konkret: Der Dual-CIS-Scanner liest Vorder- und Rückseite eines A3-Blattes zeitgleich ein, was das Scantempo im Vergleich zu herkömmlichen Systemen verdoppelt. Die gesamte Papierkapazität beträgt üppige 600 Blatt. Das Gerät druckt mit 31 Seiten/Min. genauso schnell, verfügt aber über ein grösseres Farb-Touch-Display (Bilddiagonale: 8,9 cm) zur komfortablen Steuerung. Über das Display lassen sich ausserdem komplexe Scan-to-Network-Profile komfortabel anlegen und/oder direkt per PIN-Code vor unbefugtem Zugriff schützen. Die professionelle Papierverwaltung mit bis zu drei Zuführungen optimiert den Workflow in «geschäftigen» Abteilungen.
PCtipp meint: Brothers MFC-J6960DW ist das Schweizer A3-Sackmesser fürs Büro, das dank beidseitigem Scannen und Drucken im Grossformat Bestwerte beim Speed, der Ergonomie und Flexibilität sammelt.
Info: Preis: Fr. 399.-, gesehen bei www.brack.ch
MFC-J5010DW: der kompakte Business-Sprinter
Frisches Sommer-Line-up: Borther positioniert das MFC-J5010DW (43,3 x 43,8 x 27,0 cm, B x T x H) als kompaktes und dennoch hochprofessionelles 4-in-1-Gerät, das sich deswegen auch oder sogar für den Schreibtisch empfiehlt. Es druckt standardmässig in A4, verfügt aber über einen manuellen Einzug für gelegentliche A3-Drucke. Das Druckwerk erreicht rasante 28 Seiten pro Minute (S/W) und 26 Seiten pro Minute (Farbe). Ausgestattet mit einem 6.8 cm grossen Farb-Touchscreen, einer 250-Blatt-Papierkassette und einem 50-Blatt-Duplex-ADF für automatische beidseitige Scans, ist es optimal für mittelgrosse KMUs aufgestellt. Ausserdem verfügt das Gerät über ein manuelle Einzelblattzufuhr. mDas papierausgabefach kann maximal 150 Blatt aufnehmen. Schön Brother spendiert dem J5010Dw WLAN, Gbit-LAN sowie weitreichende Netzwerkfunktionalitäten, zu denen u.a. das Scannen an einen EMail-Server, Netzwerk oder auch Datei gehört.
PCtipp meint: Der MFC-J5010DW ist ein aktuell aufgestellter Office-Drucker mit Dual-Scan-Funktion. Tops sind auch die zusätzlichen, professionellen Sicherheitsfunktionen, womit das Brother-MFG gerade in kleinen bis mittleren Arbeitsumgebungen wohlfühlt.
Info: Preis: Fr. 269.-, gesehen bei www.brack.ch
MFC-J5110DW: das Kapazitäts-Wunder für Teams
Maximale Flexibilität: Neben dem J5010DW gehört auch der MFC-J5110DW zu den Brother-Juni-Neuheiten. Das Gerät verdoppelt, im direkten Vergleich, die Standard-Papierkapazität auf satte 500 Blatt. Realisiert wird das über zwei geschlossene Kassetten. Ausserdem gibt es noch eine zusätzliche 100-Blatt-Multifunktionszufuhr Die obere ADF-Einheit kann maximal 50 Blatt aufnehmen. Gesteuert wird das Business-Modell über einen Farb-Touchscreen (10,9 cm). Der berührungsempfindliche Bildschirm bietet aufgrund der Grösse eine hohe Ablesbarkeit und führt Mitarbeiter, so der Hersteller, mit klaren Schritt-für-Schritt-Animationen auch durch den Austausch von Verbrauchsmaterialien. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 28 Seiten/Min. (S/W), Vollduplex bei allen Funktionen und tiefen Folgekosten ist der Workflow-Profi mit EcoPro-Anbindung perfekt als zentraler Netzwerkdrucker geeignet.
PCtipp meint: Ein echtes Ausdauerwunder für Arbeitsgruppen, das mit riesigem Papiervorrat, schnellem Duplex-Scan und einer erstklassigen, robusten Mechanik begeistert. Dank der hohen Belastbarkeit der Komponenten dürfte sich das MFC-J5110DW-Modell als zukunftssichere Investition für stark wachsende Büroumgebungen empfehlen.
Info: Preis: Fr. 309.-, gesehen bei www.brack.ch
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