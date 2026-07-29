Brother Schweiz 2026: massive Tintendrucker-Offensive

DCP-T780DW: Super-Tanker

Für jede Gelegenheit: Wer die tiefen Seitenpreise der Nachfüll-Tintentank-Technologie (wie beim DCP-T580DW-Modell) mit dem Komfort eines Bürogeräts kombinieren möchte, sollte sich mit dem DCP-T780DW (43,5 x 43,9 x 19,5 cm, B x T x H) anfreunden. Warum? Brother spendiert diesem Modell zusätzlich einen automatischen 20-Blatt-Dokumenteneinzug (ADF) für schnelles Kopieren. Die im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen reichen für bis zu 15'000 Seiten in Schwarzweiss. Gedruckt wird mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 Seiten in der Minute. Die mobile Anbindung erfolgt über die Mobile-Connect-App. Der automatische Dokumenteneinzug (20 Blatt) erhöht die Produktivität bei administrativen Aufgaben, wie etwa der Archivierung von Belegen. Im grossen PCtipp-Vergleichstest (Juni 2026) lieferte das Tank-Modell ein herausragendes Ergebnis ab, und residiert zurecht als unser aktueller Tintenstrahldrucker-Preistipp. Das Modell kommt u.a. mit einem 4,5 cm grossem Farbbildschirm. Im Druck zeigt das Modell ein klares Schriftbild mit tiefem Schwarz, das dem klassischen Laserdruck durchaus Paroli bietet. Auch beim Scannen überzeugte das Gerät durch seine optische Auflösung, um auch feine Details in Dokumenten präzise zu digitalisieren.

PCtipp meint: Wer für sein produktives Heimbüro oder das kleine Gewerbe nach einem Allrounder mit Tiefpreisdruck ausschau hält, kann sich mit Brother DCP-T780DW anfreunden. Info: Preis: Fr. 328.-, gesehen bei www.brack.ch