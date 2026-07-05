Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich

Wer bei einem Smartphone hohen Wert auf den Schutz seiner Daten und die Kontrolle der Apps legt, bekommt jetzt mit einiger Verspätung für 745 Franken oder Euro mit dem MC03 von Punkt eine Alternative zu den Android- und iOS-Geräten am Markt. Das Schweizer Unternehmen lässt das Smartphone in Deutschland bei Gigaset bauen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphones, die auf datengesteuerten Ökosystemen basieren, wurde das MC03 mit einer Full-Stack-Datenschutzarchitektur konzipiert.

Als Betriebssystem kommt Aphy OS mit einer minimalistisch gestylten Oberfläche zum Einsatz. Dieses basiert auf Android, verfügt aber über ein inte­griertes VPN, Daten­schutz­kontrollen auf App-Ebene und die sichere, private Umgebung Vault. Zudem lässt sich das Tracking durch Fremd­anbieter unterbinden. Ein kuratierter App-Store stellt vorher überprüfte Anwendungen wie den Messenger Threema zur Verfügung. Anwender können aber auch jede andere App auf eigenes Risiko installieren.

Die technische Ausstattung des gemäss IP68 geschützten 5G-Smartphones umfasst einen MediaTek Dimensity 7300 Prozessor, 8 GB RAM, ein 6,7-Zoll-OLED-Display, 256 GB erweiterbaren Datenspeicher und eine 32-Megapixel-Frontkamera. Die rückwärtige Dreifachkamera hat eine 64-Megapixel-Hauptlinse sowie einen Ultraweitwinkel und eine Makrolinse. Der 5.200 mAh-Akku kann durch den Anwender getauscht werden.

Siehe auch: Gigaset setzt auf souveränes Mobile-OS aus der Schweiz