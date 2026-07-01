E-Mail «Neue Sprachnachricht» ist Phishing

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Phishing im Namen mit vermeintlichen Sprachnachrichten.

Die Betrugsmasche

Die E-Mails geben vor, von Swisscom oder einem Mailbox-Dienst zu stammen, und informieren über eine angeblich neue Sprachnachricht. Um diese anzuhören, sollen die Empfänger auf Schaltflächen wie «Nachricht abspielen», «Nachricht anhören», «Sprachnachricht abspielen» oder «Mitteilung öffnen» klicken. Die Betrüger verwenden dabei unterschiedliche Designs und Bezeichnungen wie «Sprachnachrichten-Zentrale», «Voicemail» oder «Audio-Postfach» und ergänzen die Nachrichten teilweise mit Telefonnummern, Zeitangaben oder einer angeblichen Nachrichtenlänge, um den Eindruck einer echten Benachrichtigung zu verstärken.

Wer dem Link folgt, gelangt nicht zu einer echten Swisscom-Seite, sondern auf eine betrügerische Webseite. Dort werden meist Zugangsdaten für E-Mail-Konten oder andere Online-Dienste abgefragt. In einem weiteren Schritt versuchen die Betrüger zudem, den Zwei-Faktor-Authentifizierungscode (2FA-Code) abzufangen, um die Konten zu übernehmen.