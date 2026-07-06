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Reolink RM
6. Jul 2026
Lesedauer 4 Min.

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Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE

Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
© Reolink
Die klassische Herausforderung der Videoüberwachung: Übersicht oder Details?

Wer sein Grundstück absichern möchte, stellt sich die Frage: Weitwinkel-Kamera für die grosse Übersicht oder PTZ-Kamera (Pan, Tilt, Zoom) für 360°-Abdeckung und Objektverfolgung? Bisher musste man sich meist für ein System entscheiden oder doppelt investieren. Eine reine Panoramakamera erfasst zwar weite Flächen, verpasst aber, was ausserhalb ihres fixen Sichtfeldes passiert. Eine herkömmliche PTZ-Kamera wiederum fängt zwar Details ein und kann Objekte im Überwachungsbereich verfolgen, blickt in einem bestimmten Moment aber immer nur in eine Richtung. So besteht die Gefahr, dass man das Geschehen ausserhalb des aktuellen Sichtfeldes kurzzeitig verpasst, während die Kamera gerade schwenkt.

Triple-Lens-Architektur nimmt die Entscheidung ab

Mit der neuen OMVI 3i PoE löst Reolink durch eine innovative Triple-Lens-Architektur genau dieses Problem. Das Konzept vereint eine 10-MP-Panorama-Kamera mit Doppelobjektiv mit einem 8-MP-Schwenk-und-Neige-Objektiv, das für die 360°-Abdeckung und intelligente Objektverfolgung zuständig ist.

© Reolink

Eine zentrale Funktion des Systems ist «SyncTrack». Dieses intelligente Feature für Synchronized Smart Tracking verbindet beide Ansichten nahtlos miteinander. Wenn die Panoramakamera ein Objekt oder eine Person erkennt, erfasst das PT-Objektiv es automatisch und verfolgt es kontinuierlich über den gesamten überwachten Bereich hinweg. Die Auto-Framing-Funktion hält währenddessen das verfolgte Objekt in der Mitte des Bildes - auch, wenn es aus dem Panoramabild verschwindet.

Die Reolink-App zeigt beide Ansichten gleichzeitig – die komplette Szene im Überblick und die Aufnahme des verfolgten Objekts – und bietet damit lückenlose Sicherheit ohne Kompromisse. Man verpasst nichts, was auf dem Grundstück passiert, hat immer alles im Blick und dabei stets die volle Kontrolle.

Smarte Funktionen erleichtern den Alltag

Technik muss im Alltag vor allem eins: einfach funktionieren. Daher stattet Reolink die OMVI 3i PoE mit weiteren cleveren Features aus. Dank der «Pinpoint-Funktion” genügt ein einfaches Tippen auf das Panoramabild in der App, und die PT-Linse richtet sich sofort auf diesen Punkt aus. Ergänzend dazu lassen sich bis zu 64 Kamerapositionen vorab einspeichern, um die wichtigsten Bereiche jederzeit schnell und unkompliziert im Blick zu haben. Ausserdem können Nutzer Überwachungsrouten konfigurieren, indem sie bis zu vier voreingestellte Punkte festlegen, um Schlüsselbereiche automatisch zu überwachen. 

© Reolink

Für höchste Präzision sorgt die On-Device-KI «ReoNeura», die Personen, Fahrzeuge und Tiere nicht nur erkennt, sondern auch voneinander unterscheidet. In der Reolink-App können Nutzer Aufnahmen per lokaler KI-Videosuche durch Eingabe von Suchbegriffen in natürlicher Sprache - wie «das blaue Auto» oder «Person im grünen T-Shirt» - einfach und schnell durchsuchen, um den gewünschten Clip zu finden. Darüber hinaus besteht für Nutzer die Möglichkeit, virtuelle Begrenzungen auf ihrem Grundstück zu ziehen und entsprechende Warnmeldungen für das Betreten oder Verweilen im Überwachungsbereich einzustellen. Reolink verzichtet dabei komplett auf Abonnement-Verpflichtungen. Die Aufnahmen lassen sich beispielsweise sicher und lokal auf einer bis zu 512 GB grossen microSD-Karte speichern.

Mit der OMVI 3i PoE definiert Reolink die Möglichkeiten der modernen Videoüberwachung neu, indem Übersicht und Detail intelligent kombiniert werden. Damit ist sie die ideale Lösung für Nutzer, die auf der Suche nach einer All-in-One-Lösung zur Überwachung grosser und sicherheitsrelevanter Bereiche sind.  

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