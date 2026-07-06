Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE

Eine zentrale Funktion des Systems ist «SyncTrack». Dieses intelligente Feature für Synchronized Smart Tracking verbindet beide Ansichten nahtlos miteinander. Wenn die Panoramakamera ein Objekt oder eine Person erkennt, erfasst das PT-Objektiv es automatisch und verfolgt es kontinuierlich über den gesamten überwachten Bereich hinweg. Die Auto-Framing-Funktion hält währenddessen das verfolgte Objekt in der Mitte des Bildes - auch, wenn es aus dem Panoramabild verschwindet.

Die Reolink-App zeigt beide Ansichten gleichzeitig – die komplette Szene im Überblick und die Aufnahme des verfolgten Objekts – und bietet damit lückenlose Sicherheit ohne Kompromisse. Man verpasst nichts, was auf dem Grundstück passiert, hat immer alles im Blick und dabei stets die volle Kontrolle.

Smarte Funktionen erleichtern den Alltag

Technik muss im Alltag vor allem eins: einfach funktionieren. Daher stattet Reolink die OMVI 3i PoE mit weiteren cleveren Features aus. Dank der «Pinpoint-Funktion” genügt ein einfaches Tippen auf das Panoramabild in der App, und die PT-Linse richtet sich sofort auf diesen Punkt aus. Ergänzend dazu lassen sich bis zu 64 Kamerapositionen vorab einspeichern, um die wichtigsten Bereiche jederzeit schnell und unkompliziert im Blick zu haben. Ausserdem können Nutzer Überwachungsrouten konfigurieren, indem sie bis zu vier voreingestellte Punkte festlegen, um Schlüsselbereiche automatisch zu überwachen.