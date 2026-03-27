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Boris Boden
27. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Hermès-Ladegerät ist teurer als ein iPhone

Das französische Luxuslabel Hermès hat neue drahtlose Ladelösungen für Apple-Geräte ins Programm genommen. Die edlen Produkte sind allerdings eher keine Schnäppchen.

Das Hermès Paddock Duo

© Hermès

In der Welt der Luxusmarken zahlen die Kunden gerne und viel für edle Marken. So auch für die Produkte von Hermès, einem französischen Label, das bereits mit Apple für eine eigene Edition der Apple Watch kooperiert. Jetzt bringt Hermès erstmals drahtlose Ladelösungen für Produkte wie iPhones oder Apple Watches.

Den Einstieg in das Portfolio stellt das Ladepad Paddock Solo für 950 Euro dar. Es handelt sich um einen runden MagSafe-Lader, der in braunes Kalbsleder gehüllt ist. Geladen wird mit maximal 20 Watt. Enthalten ist ein geflochtenes USB-C-Ladekabel aber kein Netzteil.

Technisch und vom Material ähnlich, aber länglich und mit zwei Ladefeldern ausgestattet, zeigt sich das Paddock Duo für 1.350 Euro. Für den gleichen Preis gibt es das runde Paddock Yoyo, das oben und unten jeweils ein Gerät aufladen kann, wobei das Anschlusskabel in der Mitte aufgerollt wird.

Wer noch mehr anlegen möchte, kann die Luxuslader noch in eigene Kalbslederhüllen packen, die im Paket mit den Ladern angeboten werden. Hier gibt es eine kleine Variante mit Paddock Duo oder Yoyo für 3.250 Euro oder Paddock Solo für 2.850 Euro. Grosse Hüllen, in die auch noch ein - natürlich auch nicht enthaltenes - Netzteil passt, kosten 3.950 beziehungsweise 3.550 Euro. 

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