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Surfshark Surfshark
27. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

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Ist öffentliches WLAN sicher? Das solltest du wissen

Öffentliche WLAN-Netze sind überall: in Flughäfen, Hotels, Bibliotheken, Einkaufszentren und vielen anderen Orten. Sich schnell und kostenlos mit dem Internet zu verbinden, war noch nie so einfach. Doch so praktisch diese Netzwerke auch sind – für Cyberkriminelle sind sie ein echtes Einfallstor.
© Surfshark
Die Risiken von öffentlichem WLAN

Die meisten öffentlichen WLAN-Netze sind nicht verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Daten, die du sendest und empfängst, nicht geschützt sind. Für Angreifer mit den richtigen Tools ist das eine offene Einladung. Einige der häufigsten Risiken sind:

  • Man-in-the-Middle-Angriffe: Cyberkriminelle können Daten abfangen, während sie zwischen deinem Gerät und dem WLAN-Router übertragen werden.
  • Gefälschte Hotspots: Fake-WLANs, die legitim wirken, aber darauf ausgelegt sind, deine Daten zu stehlen.
  • Packet Sniffing: Software, mit der Angreifer deine Online-Aktivitäten «mitlesen» können.
  • Malware-Verbreitung: Über unsichere Netzwerke können Schadprogramme auf dein Gerät gelangen.
  • Session Hijacking: Angreifer können deine Login-Sitzung übernehmen und auf deine Accounts zugreifen, als wären sie du.

Die Folgen sind mehr als nur lästig: Solche Angriffe können zu gestohlenen persönlichen Daten, finanziellen Verlusten und unbefugtem Zugriff auf deine Konten führen. In schwereren Fällen drohen Identitätsdiebstahl, Malware-Infektionen und langfristige Datenschutzprobleme. Und da viele dieser Angriffe zunächst unbemerkt bleiben, ist der Schaden oft schon entstanden, bevor du überhaupt etwas merkst.

Die gute Nachricht: Du kannst dich einfacher schützen, als du vielleicht denkst – und Surfshark hilft dir dabei.

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© Surfshark
Surfshark VPN: dein Schutzschild im Netz

Ein VPN (Virtual Private Network) verschlüsselt deine Internetverbindung. Das bedeutet: Alle Daten, die du sendest und empfängst, werden unlesbar gemacht. Stell es dir wie einen sicheren Tunnel vor, durch den deine Informationen geschützt übertragen werden. Selbst wenn jemand versucht, deine Daten abzufangen, sieht er nur kryptische Zeichen – deine E-Mails, Passwörter und Bankdaten bleiben sicher.

Surfshark geht dabei noch einen Schritt weiter und bietet zusätzliche Funktionen für mehr Sicherheit in öffentlichen WLAN-Netzen:

  • CleanWeb: Blockiert Werbung, Tracker, Malware und Phishing-Versuche, damit du sicher surfen kannst.
  • Kill Switch: Trennt deine Verbindung automatisch vom Internet, falls die VPN-Verbindung abbricht – so bleibt nichts ungeschützt.
  • Double VPN: Leitet deine Verbindung über zwei VPN-Server und sorgt so für doppelte Verschlüsselung und zusätzliche Privatsphäre.
  • Alternative ID: Erstellt eine neue digitale Identität inklusive E-Mail-Adresse, damit deine echten Daten geschützt bleiben.

Ein Surfshark-Account schützt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig – so bleibt dein gesamtes Zuhause abgesichert.

Fazit: Die richtigen Tools machen den Unterschied

Öffentliches WLAN wird es auch in Zukunft geben – und damit auch die damit verbundenen Risiken. Doch mit den richtigen Tools musst du darauf nicht verzichten. Du musst nur bewusst damit umgehen.

Mit Surfshark kannst du öffentliches WLAN sicher nutzen – egal, wo du dich verbindest. Übernimm die Kontrolle über deine Online-Privatsphäre und bleib immer und überall rundum geschützt.

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