Ist öffentliches WLAN sicher? Das solltest du wissen

Die Risiken von öffentlichem WLAN

Die meisten öffentlichen WLAN-Netze sind nicht verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Daten, die du sendest und empfängst, nicht geschützt sind. Für Angreifer mit den richtigen Tools ist das eine offene Einladung. Einige der häufigsten Risiken sind:

Man-in-the-Middle-Angriffe: Cyberkriminelle können Daten abfangen, während sie zwischen deinem Gerät und dem WLAN-Router übertragen werden.

Cyberkriminelle können Daten abfangen, während sie zwischen deinem Gerät und dem WLAN-Router übertragen werden. Gefälschte Hotspots: Fake-WLANs, die legitim wirken, aber darauf ausgelegt sind, deine Daten zu stehlen.

Fake-WLANs, die legitim wirken, aber darauf ausgelegt sind, deine Daten zu stehlen. Packet Sniffing: Software, mit der Angreifer deine Online-Aktivitäten «mitlesen» können.

Software, mit der Angreifer deine Online-Aktivitäten «mitlesen» können. Malware-Verbreitung: Über unsichere Netzwerke können Schadprogramme auf dein Gerät gelangen.

Über unsichere Netzwerke können Schadprogramme auf dein Gerät gelangen. Session Hijacking: Angreifer können deine Login-Sitzung übernehmen und auf deine Accounts zugreifen, als wären sie du.

Die Folgen sind mehr als nur lästig: Solche Angriffe können zu gestohlenen persönlichen Daten, finanziellen Verlusten und unbefugtem Zugriff auf deine Konten führen. In schwereren Fällen drohen Identitätsdiebstahl, Malware-Infektionen und langfristige Datenschutzprobleme. Und da viele dieser Angriffe zunächst unbemerkt bleiben, ist der Schaden oft schon entstanden, bevor du überhaupt etwas merkst.

Die gute Nachricht: Du kannst dich einfacher schützen, als du vielleicht denkst – und Surfshark hilft dir dabei.