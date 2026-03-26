Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
26. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

iWay blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück

Der Internetanbieter iWay wächst 2025 in allen Kernbereichen und stärkt das Partnergeschäft. 2026 wird das Wholesale-Teams ausgebaut.
© iway

Der Gesamtumsatz stieg von 50,1 auf 53,6 Millionen Franken, was einem Wachstum von 7,1 Prozent entspricht. Der Personalbestand wuchs weiter von 70 auf 75 Mitarbeitende. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem durch die starke Nachfrage nach Internet- und TV-Angeboten sowie ein wachsendes Partnergeschäft. Im Kerngeschäft Internet Access legte iWay 2025 beim Umsatz um 11,1 Prozent auf 34,9 Millionen Franken zu. Die Bereiche VoIP und TV wuchsen um 2,1 respektive 14,9 Prozent. Das Partnergeschäft bleibt eine tragende Säule des Geschäftsmodells und steuerte 2025 rund 26,7 Millionen Franken zum Umsatz bei, was einem Zuwachs von 9,2 Prozent entspricht. Damit erhöhte sich der Anteil des Partnerumsatzes am Gesamtumsatz von 50 auf 51 Prozent.

Ausbau des Wholesale-Teams

Das dichte Netz aus über 500 Sales-, Wholesale- und White-Label-Partnern ist für iWay zentral, um schweizweit nahe bei den Kundinnen und Kunden präsent zu sein und spezifische Lösungen für Unternehmen anzubieten. Um diese erfolgreiche Entwicklung weiter zu unterstützen, baut iWay aktuell das Wholesale-Team aus. Ziel ist es, direktere und effizientere Wege für Wholesale-Partner zu schaffen, diese noch besser zu betreuen und das Partner-Netzwerk gezielt auszubauen. Die neue Verkaufsstruktur soll eine kompetente Anlaufstelle für bestehende und neue Wholesale-Partner bieten und gemeinsam mit ihnen zusätzliche Wachstumspotenziale insbesondere mit Whitelabel-Angeboten im Schweizer Markt erschliessen.

Fairness und Transparenz weiterhin im Fokus

«Wir konnten auch im vergangenen Jahr wieder über dem Marktdurchschnitt wachsen und Marktanteile hinzugewinnen. Dieser Erfolg in einem gesättigten Markt ist insbesondere auf unsere konsequente Preisstabilität zurückzuführen», sagt iWay-CEO Markus Vetterli. «Denn im Gegensatz zu verschiedenen Mitbewerbern haben wir die Abopreise nicht erhöht.» Ausserdem bezahlen neue Kundinnen und Kunden bei iWay stets gleich viel wie bestehende – ohne Lockvogelangebote und versteckte Aufschläge. «Wir setzen auch in Zukunft auf faire Angebote, transparente, nicht promotionsgetriebene Tarife und zuverlässigen Support durch direkte Ansprechpartner», sagt Vetterli. Für das laufende Geschäftsjahr geht Vetterli von 6 bis 8 Prozent Wachstum aus.

Auch 2025 wieder vielfach ausgezeichnet

iWay konnte 2025 seine Marktposition auch durch mehrere renommierte Auszeichnungen untermauern. In der Comparis-Zufriedenheitsumfrage erzielte iWay erneut Gold als bester Internetanbieter. Das Unternehmen erhielt ausserdem das Qualitätssiegel des Fachmagazins Connect professional für umfangreiche 3CX-Integration und belegte den ersten Platz bei Mobilkommunikation im Bilanz-Telekom-Rating. Darüber hinaus zeichneten Partner iWay beim IT Reseller Hersteller Award für seine Zuverlässigkeit, Unterstützung und faire Konditionen aus. Zusätzlich wurde iWay wieder mit dem SIQT B2B Award geehrt, was die starke Stellung im Geschäftsbereich und die hohe Qualität der Services für Unternehmen unterstreicht.

Inhalt

Kommentare

Telekommunikation Provider
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare