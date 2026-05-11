Huawei bringt Smartwatches in der Mittelklasse und ein Luxusmodell

Huawei ist einer der Marktführer im Segment der Smartwatches und erneuert jetzt seine Watch-Fit-Pro-Serie mit der fünften Generation, die ab sofort erhältlich ist. Die Watch Fit 5 kommt in Silber, Grün, Lila, Weiss und Schwarz für 199 Euro, die Watch Fit 5 Pro gibt es in Orange, Weiss und Schwarz für 299 Euro. In der Schweiz hat Digitec die Uhren für 139 und 209 Franken gelistet.

Die Pro-Variante hat ein 1,92-Zoll-Amoled-Display mit Always-On-Funktionalität, das die Bild­wieder­holrate zwischen 1 und 60 Hz anpassen kann. Mit der Display-Hellig­keit von bis zu 3000 Nits des Pro-Modells soll auch die Ables­barkeit bei direktem Sonnen­licht in den meisten Fällen kein Problem sein. Im Basismodell ist ein kleineres 1,82 Zoll-Display mit 2500 Nits verbaut. Unter­stützt wird 60-minü­tiges schnelles kabel­gebun­denes Laden. Bis zu zehn Tage Laufzeit sollen je nach Nutzung möglich sein, bis zu vier Tage mit dauer­hafter Anzeige.

Für Sportler stehen bereits in der Basisversion 100 Modi zur Verfügung, bei der Pro gibt es Erweiterungen für Laufen, Trail Running, Golf (über 17.000 Kurse) und freies Tauchen mit einer Tiefe von bis zu 40 Metern und Gesundheitsfeatures wie die Puls­wellen­analyse, einen EKG-Modus und die Analyse für Herz­rhyth­musstö­rungen.

Beide Modelle unter­stützen mobile Bezahl­vorgänge über den Anbieter Curve Pay aber keine Google-Dienste. Als Betriebs­system wird HarmonyOS verwendet, kompa­tibel sind die Smartwatches mit Android-Smart­phones und iPhones, auf denen die Huawei-Health-App laufen sollte.