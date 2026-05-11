Huawei bringt Smartwatches in der Mittelklasse und ein Luxusmodell
Huawei ist einer der Marktführer im Segment der Smartwatches und erneuert jetzt seine Watch-Fit-Pro-Serie mit der fünften Generation, die ab sofort erhältlich ist. Die Watch Fit 5 kommt in Silber, Grün, Lila, Weiss und Schwarz für 199 Euro, die Watch Fit 5 Pro gibt es in Orange, Weiss und Schwarz für 299 Euro. In der Schweiz hat Digitec die Uhren für 139 und 209 Franken gelistet.
Die Pro-Variante hat ein 1,92-Zoll-Amoled-Display mit Always-On-Funktionalität, das die Bildwiederholrate zwischen 1 und 60 Hz anpassen kann. Mit der Display-Helligkeit von bis zu 3000 Nits des Pro-Modells soll auch die Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht in den meisten Fällen kein Problem sein. Im Basismodell ist ein kleineres 1,82 Zoll-Display mit 2500 Nits verbaut. Unterstützt wird 60-minütiges schnelles kabelgebundenes Laden. Bis zu zehn Tage Laufzeit sollen je nach Nutzung möglich sein, bis zu vier Tage mit dauerhafter Anzeige.
Für Sportler stehen bereits in der Basisversion 100 Modi zur Verfügung, bei der Pro gibt es Erweiterungen für Laufen, Trail Running, Golf (über 17.000 Kurse) und freies Tauchen mit einer Tiefe von bis zu 40 Metern und Gesundheitsfeatures wie die Pulswellenanalyse, einen EKG-Modus und die Analyse für Herzrhythmusstörungen.
Beide Modelle unterstützen mobile Bezahlvorgänge über den Anbieter Curve Pay aber keine Google-Dienste. Als Betriebssystem wird HarmonyOS verwendet, kompatibel sind die Smartwatches mit Android-Smartphones und iPhones, auf denen die Huawei-Health-App laufen sollte.
Eine der teuersten Smartwatches ist die Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition für 3.799 Euro, bei der Huawei den Erscheinungstermin für Deutschland noch nicht genannt hat. Sowohl das Armband als auch das Gehäuse der Uhr bestehen aus Titan, die Lünette wird mit einem aufwändigen Schliff versehen, der Licht in alle Richtungen reflektieren soll.
Der hohe Preis liegt vor allem an den insgesamt 99 Diamanten am Gehäuse: 98 Diamanten finden sich am Armband, ein etwas grösserer Diamant wird dagegen an der digitalen Krone befestigt. Laut Huawei kommen die Diamanten auf ein Gewicht von insgesamt 0,8 Karat. Auch die mitgelieferten Zifferblätter stehen exklusiv auf dieser Version der Smartwatch zur Verfügung, die sich technisch an der günstigeren Huawei Watch Ultimate 2 orientiert.
Entstanden ist die Smartwatch in Zusammenarbeit mit Francesca Amfitheatrof – der Frau, die bei Tiffany & Co. die Ära der Tiffany T einläutete, danach künstlerische Direktorin bei Louis Vuitton wurde und 2024 als erste Schmuckdesignerin überhaupt den Designer of the Year Award der Harper's Bazaar gewann.
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