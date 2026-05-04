MOVA S70 – der kostengünstige Einstieg in die Walzentechnologie

Pads oder Walze? Diese Frage beschäftigt viele vor dem Kauf eines Putzhelfers. Die Antwort ist simpel: Für die tägliche, schnelle Reinigung sind Pad-Roboter die erste Wahl. Wer jedoch auf echte Tiefenreinigung setzt, entscheidet sich für einen Roboter mit Walze. Dank des hohen Anpressdrucks ist das Reinigungsergebnis hier besonders gründlich und hygienisch. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die kontinuierliche Wasserzufuhr reinigt sich die Walze während der Arbeit gleich selbst.

Hightech zum Einstiegspreis

Vor einem Jahr kosteten Walzen-Geräte noch deutlich über eintausend Franken und gehörten damit zu den teuersten Roboterstaubsaugern überhaupt. Das ändert MOVA nun mit dem S70. Das Gerät ist ab dem 4. Mai zum Aktionspreis von CHF 469.– (danach CHF 599.–) erhältlich. Neben der Tiefenreinigung überzeugt der S70 mit einer starken Saugleistung von 28’000 Pascal – und das auch unter tiefgebauten Möbeln. Möglich macht dies das nur 90 mm flache Gehäuse, das komplett ohne Lidar-Turm auskommt. Der präzise Navigationslaser sitzt stattdessen direkt an der Front. Dank der Maxi-Reach-Technologie erreicht der Roboter zudem mühelos alle Ecken und Kanten.