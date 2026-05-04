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MOVA – Spacewalker Technologie
4. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

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MOVA S70 – der kostengünstige Einstieg in die Walzentechnologie

Der neue Roboter-Staubsauger von MOVA startet am 4. Mai für weniger als 500 Franken. Wer sich noch mehr Features wünscht, greift zum S70 Ultra Roller.
© Spacewalker

Pads oder Walze? Diese Frage beschäftigt viele vor dem Kauf eines Putzhelfers. Die Antwort ist simpel: Für die tägliche, schnelle Reinigung sind Pad-Roboter die erste Wahl. Wer jedoch auf echte Tiefenreinigung setzt, entscheidet sich für einen Roboter mit Walze. Dank des hohen Anpressdrucks ist das Reinigungsergebnis hier besonders gründlich und hygienisch. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die kontinuierliche Wasserzufuhr reinigt sich die Walze während der Arbeit gleich selbst.

Hightech zum Einstiegspreis

Vor einem Jahr kosteten Walzen-Geräte noch deutlich über eintausend Franken und gehörten damit zu den teuersten Roboterstaubsaugern überhaupt. Das ändert MOVA nun mit dem S70. Das Gerät ist ab dem 4. Mai zum Aktionspreis von CHF 469.– (danach CHF 599.–) erhältlich. Neben der Tiefenreinigung überzeugt der S70 mit einer starken Saugleistung von 28’000 Pascal – und das auch unter tiefgebauten Möbeln. Möglich macht dies das nur 90 mm flache Gehäuse, das komplett ohne Lidar-Turm auskommt. Der präzise Navigationslaser sitzt stattdessen direkt an der Front. Dank der Maxi-Reach-Technologie erreicht der Roboter zudem mühelos alle Ecken und Kanten.

© MOVA
S70 Ultra Roller: Zusätzliche Features unter dem Chassis

Mit dem S70 Ultra Roller bekommt der S70 einen grossen Bruder zur Seite gestellt. Er ist die erste Wahl für Haushalte mit langhaarigen Haustieren, da die Doppelrolle an der Unterseite die Haare zuverlässig zerkleinert. Auch auf Teppichen spielt der Ultra Roller seine Stärken aus: Eine clevere Walzenabdeckung schliesst sich beim Kontakt mit den Fasern automatisch und verhindert so lästige Wasserflecken. Zudem klettert der Ultra Roller über bis zu 4 cm hohe Schwellen, während beim Standard-S70 ab 2 cm Schluss ist.

Unsere Empfehlung:

Suchen Sie nach einem kostengünstigen und starken Einstieg in die Walzen-Welt, ist der S70 Ihre erste Wahl. Für komplexere Reinigungsaufgaben mit vielen Tierhaaren oder grossen Teppichflächen lohnt sich das Upgrade auf den S70 Ultra Roller.

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