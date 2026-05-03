HI-T5CC USB-C-Kabel ermöglichen Verarbeitung in Echtzeit

Als technische Eigenschaften nennt Sommer Cable modernste Signalübertragung wie DisplayPort 2.1 in voller Ausbaustufe, PCle-Tunneling mit bis zu 64 Gbit/s, Thunderbolt 5-Kompatibilitätsowie der Unterstützung aktueller USB4-Architekturen. Gleichzeitig liefere das HI-T5CC bis zu 240 Watt Power Delivery und versorge damit selbst leistungsstärkste Geräte zuverlässig.

Die dreifache Koaxial-Schirmung garantiere eine verlustfreie Signalqualität selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Für maximale Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz sorgen robust vergossene Metallstecker mit vergoldeten Kontakten, die eine aussergewöhnliche Langlebigkeit garantierten. Das hochwertige Mikrofaser-Geflecht verleihe dem Kabel nicht nur eine edle Haptik, sondern kombiniere extreme Widerstandsfähigkeit mit hoher Flexibilität im Alltag. Für technische Sicherheit sorgt ein integrierter eMarker-Chip (EJ903W), der die Kommunikation aller Leistungsparameter präzise steuert.

Ob im professionellen Studioeinsatz, in anspruchsvollen IT-Umgebungen, bei High-End-Workstations oder komplexen Multi-Device-Setups – das HI-T5CC überzeuge durch seine Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Es ermögliche ultraschnelle Datenübertragungen, den Betrieb hochauflösender Displays, die Integration leistungsstarker Peripherie sowie stabile Verbindungen in Daisy-Chain-Konfigurationen.

«Gerade bei High-Speed-Applikationen reicht es nicht, wenn ein Kabel nur irgendwie funktioniert. Unsere HI-T5CC Serie wurde so ausgelegt, dass sie in realen Systemumgebungen zuverlässig ihre volle Leistung bringt – nicht nur im Labor, sondern auch im Alltag», so Produktmanager Peter Rieck.

Das HI-T5CC ist in den Längen 1,0 m und 2,0 m (USB-C male<>male) erhältlich. Es sei speziell für Profi-Anwender entwickelt, für die kompromisslose Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.