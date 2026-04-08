Die beste Adobe-Alternative: UPDF 2.5 macht deinen PDF-Editor intelligenter

Die grösste Veränderung in diesem Update ist die Einführung autonomer KI-Agenten. Praktisch bedeutet das: Die Software reagiert nicht mehr nur auf Klicks, sondern übernimmt zunehmend selbst Teile des Workflows.

Es geht also nicht einfach darum, «mehr Funktionen hinzuzufügen», sondern darum, einen PDF-Editor zu schaffen, der aktiv für dich arbeitet.

Von Inhalt finden zu wirklich verstehen

Für viele Nutzer liegt die eigentliche Herausforderung bei PDFs nicht im Bearbeiten, sondern im effizienten Verstehen und Organisieren der Inhalte.

UPDF 2.5 begegnet diesem Problem mit mehreren zentralen KI-Tools:

KI-Lesezeichen-Generator

Extrahiert die Dokumentstruktur mit nur einem Klick und verwandelt lange PDFs sofort in ein klar navigierbares Inhaltsverzeichnis.