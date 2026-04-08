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Die beste Adobe-Alternative: UPDF 2.5 macht deinen PDF-Editor intelligenter
Die grösste Veränderung in diesem Update ist die Einführung autonomer KI-Agenten. Praktisch bedeutet das: Die Software reagiert nicht mehr nur auf Klicks, sondern übernimmt zunehmend selbst Teile des Workflows.
Es geht also nicht einfach darum, «mehr Funktionen hinzuzufügen», sondern darum, einen PDF-Editor zu schaffen, der aktiv für dich arbeitet.
Von Inhalt finden zu wirklich verstehen
Für viele Nutzer liegt die eigentliche Herausforderung bei PDFs nicht im Bearbeiten, sondern im effizienten Verstehen und Organisieren der Inhalte.
UPDF 2.5 begegnet diesem Problem mit mehreren zentralen KI-Tools:
Extrahiert die Dokumentstruktur mit nur einem Klick und verwandelt lange PDFs sofort in ein klar navigierbares Inhaltsverzeichnis.
KI-Lesezeichen-Zusammenfassung
Geht über reine Textkürzung hinaus und extrahiert sofort die wichtigsten Erkenntnisse ganzer Kapitel basierend auf der Struktur – so erkennst du schnell, was wirklich relevant ist.
Geht über klassische Stichwortsuche hinaus und nutzt ein tiefes kontextbasiertes Verständnis, sodass selbst vage Suchanfragen direkt zur richtigen Stelle im Dokument führen.
Zusammen verändern diese Funktionen den Workflow spürbar: Du musst nicht mehr alles lesen, um das Wesentliche zu verstehen.
Bearbeiten fühlt sich heute anders an
UPDF unterstützt seit jeher umfassende Bearbeitung, doch die Art der Interaktion verändert sich deutlich:
KI-PDF-Bearbeitung
Anstatt ausschliesslich über klassische Toolbars zu arbeiten, kannst du Inhalte nun auch per natürlicher Sprache bearbeiten.
UPDF Copilot (Tool-Assistent)
Funktioniert wie eine Ausführungsschicht: Du beschreibst einfach, was du möchtest, und das System erledigt die Schritte für dich.
Diese Entwicklung senkt die Einstiegshürde erheblich. Du lernst nicht mehr das Tool – du sagst ihm einfach, was es tun soll.
Dazu kommen Funktionen wie KI-Wasserzeichen- & Stempel-Generator und KI-Sticker- & Hintergrund-Generator, mit denen sich visuelle Elemente schnell und ohne manuelle Gestaltung erstellen lassen. Ausserdem gibt es den KI-Seitenorganisator, der Dokumente automatisch analysiert und Strukturprobleme mit nur einem Klick behebt.
Die Kernfunktionen bleiben stark
Natürlich reicht KI allein nicht aus. UPDF 2.5 deckt weiterhin alle grundlegenden Funktionen eines professionellen PDF-Editors ab:
- Bearbeitung: Flüssige Bearbeitung von Texten, Bildern, Links und mehr
- Konvertierung: Export von PDFs in Word, Excel, PowerPoint oder Bilder mit hoher Layouttreue
- OCR: Schnelle und präzise Umwandlung gescannter Dateien in editierbare Dokumente
- Seitenverwaltung: Einfache Organisation, Zusammenführung, Aufteilung, Zuschneiden und Drehen von Seiten
- UPDF AI: Angetrieben von ChatGPT 5 und DeepSeek R1 – ein All-in-One KI-Assistent für Recherche, PDF-Chat, Mindmaps, Konvertierung, Bildanalyse und Q&A
Sicherheit und Dokumentenschutz
- PDF schützen: Dokumente absichern
- PDF signieren: Elektronische Unterschriften hinzufügen
- PDF redigieren: Sensible Informationen unkenntlich machen
- PDF bereinigen: Private Daten entfernen
- Sicherheit entfernen: Dokumenteinschränkungen aufheben
Weitere nützliche Tools
- PDF lesen: Flüssiges Leseerlebnis
- UPDF Cloud: Cloud-basiertes Dokumentenmanagement
- PDF komprimieren: Dateigrösse reduzieren
- PDF drucken: Direktes Drucken von Dokumenten
- Stapelverarbeitung: Mehrere PDFs gleichzeitig verarbeiten, um Zeit zu sparen
Warum UPDF statt Acrobat?
- Eine Lizenz für 4 Geräte
- KI-Assistent inklusive
- Mindestens 100 Euro Ersparnis pro Jahr
- Kostenloser Test ohne zeitliche Begrenzung
- Regelmässige Updates
Ein letzter praktischer Hinweis
Da UPDF 2.5 gerade neu veröffentlicht wurde, gibt es aktuell einen zeitlich begrenzten Rabatt von etwa 10 Euro. Wenn du ohnehin über einen Wechsel deines PDF-Tools nachdenkst, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein.
Insgesamt wirkt dieses Update weniger wie ein klassisches Feature-Upgrade und mehr wie eine Richtungsänderung:
Weg vom reinen Bearbeiten von Dateien – hin zu einem Tool, das aktiv beim Verstehen und Verarbeiten von Informationen unterstützt.
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