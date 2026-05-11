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Boris Boden
11. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Qualcomm zeigt seine neuen Chipsets für Mittelklasse-Smartphones

Mit den Snapdragon-Chipsets 4 Gen 5 und 6 Gen 5 will Qualcomm eine leistungfähige und stromsparende Plattform für die Hersteller von Smartphones der günstigeren Preisklassen anbieten. 
Snapdragon 4er und 6er Reihe
© Qualcomm

Bei seinen Flaggschiff-Serie Snapdragon 8 hat Qualcomm bereits im Vorjahr die fünfte Generation präsentiert. Jetzt kommen mit den Snapdragon 4 Gen 5 und 6 Gen 5 auch die neuen Modelle der Mittelklasse, die Hersteller in günstigere Smartphones einbauen können. Als erste Kunden für das zweite Halbjahr wurden für das 4 Gen 5 bereits Oppo, Realme und Xiaomi Redmi genannt, während das 6 Gen 5 sein Debüt bei Honor und Xiaomi Redmi erleben soll.

Beide Modelle haben acht Kerne und sollen sich wieder gegenüber der Serie Gen 4 verbessert haben: Der Snapdragon 6 Gen 5 soll 20 Prozent schnellere App-Starts und 18 Prozent weniger Ruckler auf dem Bildschirm bieten. Der Snapdragon 4 Gen 5 soll sogar 43 Prozent schnellere App-Starts, 77 Prozent mehr Grafikleistung und 25 Prozent weniger Ruckler bringen. Dazu wird erstmals in dieser Baureihe Spielen mit 90 FPS unterstützt.

Die neue Qualcomm Adaptive Performance Engine 4.0 soll zudem im 6 Gen 5 beim Spielen 21 Prozent mehr Grafikleistung bei einem reduzierten Stromverbrauch bringen. Dazu werden im 6er-Modell ein KI-unterstützter Nachtmodus der Kamera, 100-facher Zoom, WiFi 7 und Bluetooth 6.0 unterstützt.  

Im 4 Gen 5 arbeiten zwei Kerne mit 2,4 GHz und sechs Kerne mit 2,0 GHz, im 6 Gen 5 gibt es vier Kerne mit 2,4 GHz und vier Kerne mit 2,0 GHz.

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