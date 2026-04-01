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Boris Boden
1. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit

Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
© Samsung

Millionen Menschen leiden unter der Reisekrankheit, die auch Bewegungskrankheit oder Kinetose genannt wird: Unterwegs bekommen sie Schwindel, Übelkeit und Schweissausbrüche. Sie entsteht durch einen Konflikt im Innenohr: Das Gleichgewichtsorgan registriert Bewegungen, die Augen sehen dagegen etwas Ruhendes wie ein Smartphone-Display oder ein Buch. Die Folge: Der Körper reagiert mit Stress. Bislang halfen dagegen Medikamente mit möglichen Nebenwirkungen oder Akupressur.

Samsung bringt jetzt ein Lösung die helfen soll, diese Probleme zu bekämpfen: Sie besteht aus der kostenlosen Hearapy App und den In-Ear-Kopfhörern Galaxy Buds4 Pro. Die Entwicklung basiert auf Erkenntnissen der Nagoya University in Japan. Forscher haben experimentell untersucht, welcher Ton das Gleichgewichtsorgan am effektivsten stimuliert. Das Ergebnis: Wer 60 Sekunden lang einen Ton mit 100 Hz bei einer Lautstärke von 80 bis 85 dB hört, kann seine Balanceleistung verbessern.

Die Wissenschaftler konnten das Ergebnis auf Menschen übertragen, die an der Reisekrankheit leiden. Die Probanden hatten während einer Autofahrt deutlich weniger Stress und geringere Beschwerden. Die Wirkung kann bis zu zwei Stunden anhalten. Sie zeigt sich allerdings nur, wenn keine Musik oder andere Geräusche den Sinuston stören. Zudem muss die Frequenz exakt bei 100 Hz liegen und beide Ohren mindestens eine Minute lang vor der Fahrt beschallt werden.

Das leistet die App mit einem Timer, die den Ton auf der passenden Frequenz und Lautstärke auf den Kopfhörern abspielt. Die Lautstärke soll dabei ungefähr einem Rasenmäher entsprechen. Sie läuft auf Android-Smartphones, als Headset funktionieren aber nur die Galaxy Buds4 Pro, die aktuell 249 Euro kosten.

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