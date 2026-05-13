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Boris Boden
13. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Vodafone startet Cloud-Kooperation mit Amazon Web Services

Vodafone startet eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS), um Unternehmen und Behörden in Deutschland durchgängige souveräne Cloud-Dienste anzubieten.
© Vodafone

Das Cloud-Angebot von Vodafone für Unternehmen, Behörden und Anbieter kritischer Infrastruktur wird ausgebaut: Der Netzbetreiber hat eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) verkündet. Das Ziel ist, souveräne Cloud Services bereitzustellen, die hohe Anforderungen an Datensouveränität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllen.

Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud – die sogenannte Region Brandenburg mit Sitz in Potsdam – befindet sich vollständig innerhalb der Europäischen Union. Betrieb und Management erfolgen durch Personal aus der EU. Die Region ist technisch und organisatorisch vollständig von anderen AWS-Regionen getrennt. Sie soll strenge deutsche und europäische Anforderungen, darunter den Sicherheitsstandard BSI C5, erfüllen. Kunden betreiben ihre Anwendungen vollständig in der Region Brandenburg in Deutschland. Sie profitieren von niedrigen Latenzen bei gleichzeitig hohem Datenschutz und klarer Datenresidenz. Zugleich steht ihnen die volle Leistungsfähigkeit von AWS zur Verfügung – mit identischem Serviceportfolio, hohen Sicherheits- und Verfügbarkeitsstandards sowie vertrauter Architektur, APIs und Innovationen wie dem AWS Nitro System.

«Eine starke europäische Wirtschaft braucht eine starke europäische Cloud. Unsere enge Zusammenarbeit mit AWS ermöglicht es uns, Unternehmen und Behörden in unserem Land sicher und souverän in die digitale Zukunft zu begleiten. Die Anforderungen an Resilienz, Datenschutz und permanente Netzverfügbarkeit sind besonders hoch – durch die Zusammenarbeit mit AWS können wir diese Anforderungen erfüllen», sagt Hagen Rickmann, B2B‑Chef für Vodafone Deutschland und weitere europäische Märkte.

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