15. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 19
In der Kalenderwoche 19 vom 4. bis zum 10. Mai 2026 standen die Artikel «Check von Neo-Banken in der Schweiz» und «Fitbit Air für 99.90 Franken vorgestellt» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 19 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 4. bis zum 10. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Check von Neo-Banken in der Schweiz
Rang 2
Fitbit Air für 99.90 Franken vorgestellt
Rang 3
Das sind die Smartphone-Bestseller des ersten Quartals
Rang 4
Nass-Trockensauger-Mova S70 im PCtipp-Test
Rang 5
Termine werden nicht synchronisiert – was tun?
PCtipp YouTube-Kanal
Diese Videos hatte in der Kalenderwoche 18 die meisten Abrufe auf Youtube:
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