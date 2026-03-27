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Boris Boden
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Patrick Hediger
27. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Samsung stellt seine neue Mittelklasse vor

Mit dem Galaxy A37 5G und dem Galaxy A57 5G bringt Samsung die nächste Generation seiner erfolgreichen Mittelklasse nach Deutschland. Die Smartphones bieten umfangreiche KI-Funktionen.

Das Samsung Galaxy A57

© Samsung

Mit seiner preislich unter den S-Modellen platzierten A-Klasse ist Samsung in der Mittelklasse seit Jahren erfolgreich. Jetzt bekommen zwei populäre Smartphones Nachfolger: Galaxy A37 5G und Galaxy A57 5G sind in der Schweiz verfügbar.

Besonders wichtig sind für den Hersteller die Funktionen seiner KI Awesome Intelligence. Der Transkriptions-Assistent, die neue Stimmaufnahme-App soll das Auffinden wichtiger Details aus Meetings, Vorlesungen oder Telefonaten erleichtern. Sie transkribiert und übersetzt Aufnahmen oder Anrufe in kurzer Zeit und wandelt Voicemail‑Audio automatisch in Text um. Der Zugriff auf AI Select erfolgt durch langes Drücken auf das Seiten-Paneel. Dadurch erscheinen relevante Aktionen direkt auf dem Screen; Texte können extrahiert oder Inhalte erstellt werden, ohne sie händisch einzeln auswählen zu müssen. AI Select ermöglicht zudem Drag&Drop im Multi-Window-Layout. Dazu gibt es «Circle to search» mit Google und besonders auf dem A57 umfangreiche Bildberabeitungsfunktionen.

Beide Versionen haben ein Super-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate im 6,7-Zoll-Format, 128 oder 256 GB Datenspeicher, eine 12-Megapixel-Selfiecam und Akkus mit 5.000 mAh, die mit 45 Watt schnell geladen werden können. Die Gehäuse sind gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Für beide verspricht Samsung sechs Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Den Einstieg bildet das Galaxy A37 5G zu Preisen ab 379 Franken. Hier gibt es den hauseigenen Exynos 1480 Prozessor, 6 oder 8 GB RAM und eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 5-Megapixel-Makroobjektiv.

Ab 449 Franken kommt das Galaxy A57 5G, das sich durch den schnelleren Exynos 1680 Prozessor, 8 GB RAM und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse bei der sonst baugleichen Kamera vom kleineren Bruder unterscheidet.

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