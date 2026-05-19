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Patrick Hediger
19. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven

Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
1000 Layer themenbild von swisstopo
© Swisstopo

Damit liefert das Geoportal eine breite Wissensbasis und dient als verlässliche Entscheidungsgrundlage für Alltag, Freizeit und Beruf.

Über den interaktiven Kartenviewer map.geo.admin.ch können Karten, Luftbilder und Geoinformationen eines gewünschten Gebiets in der Schweiz nach Belieben kombiniert, dargestellt und angewendet werden. Seit Mai 2026 stehen den Nutzerinnen und Nutzern auf dem Geoportal des Bundes 1000 Datensätze zu verschiedensten Themen wie Pollen, Lärm, Gesteinen und Verkehr einfach zugänglich und kostenlos zur freien Verfügung. Allein im Jahr 2025 wurden auf map.geo.admin.ch 33 Millionen Besuche verzeichnet. Ein deutliches Zeichen für die breite Nutzung des Geoportals – sowohl im privaten wie im professionellen Kontext.

Datensätze für jeden Zweck

Dank verlässlichen und fundierten Daten hilft die Online-Plattform Behörden, Unternehmen und der breiten Öffentlichkeit, Entscheidungen besser abzuschätzen und vorausschauend zu planen. Privatpersonen können auf map.geo.admin.ch beispielsweise herausfinden, wie sich ihre Wohnumgebung über die Jahre entwickelt hat, ob sich ihre Liegenschaft für die Produktion von Solarstrom eignet, einer Lärmbelastung oder Naturgefahren ausgesetzt ist oder ob sich ihr nächstes Ausflugsziel in einem Zeckenrisikogebiet befindet.

Organisationen nutzen die auf map.geo.admin.ch verfügbaren Daten nicht nur für die Planung und Umsetzung ihrer Projekte. Sie binden diese auch zunehmend über standardisierte Geoservices in eigene Fachanwendungen und Tools ein. Dienste wie Alertswiss oder Freizeit-Applikationen wie die swisstopo-App und SchweizMobil integrieren Datensätze des Geoportals direkt und machen sie so für die breite Öffentlichkeit nutzbar. Die zunehmende Integration der Daten in Fachanwendungen zeigt sich in den stetig steigenden Nutzungszahlen: Der durch Dritte generierte Datenverkehr erreichte im Jahr 2025 mit mehr als 3800 Terabytes einen Rekordwert.

Freier Zugang zu Verwaltungsdaten

Die Datensätze des Geoportals werden kontinuierlich aktualisiert und laufend mit neuen Inhalten ergänzt. Immer mehr Bundesämter, Verwaltungen und weitere Fachstellen publizieren ihre Daten in der Bundes Geodaten-Infrastruktur (BGDI) und stellen diese gratis für die freie Nutzung zur Verfügung. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 71 neue Datensätze integriert und 570 bestehende Datensätze aktualisiert. Dieses Angebot ist das Ergebnis einer behördenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Bundesämtern aus allen Departementen, die ihre Daten und ihr Fachwissen beitragen.

swisstopo als Betreiberin

Das Bundesamt für Landestopografie swisstopo ist für den Betrieb der Bundes Geodaten-Infrastruktur sowie für die Harmonisierung der Daten und Standardisierung der zur Verfügung gestellten Schnittstellen zuständig. Damit sorgt swisstopo dafür, dass Geodaten aus verschiedenen Quellen so aufbereitet werden, dass sie schweizweit einfach zugänglich, vergleichbar, zuverlässig und einfach wiederverwendbar sind - für Behörden, Unternehmen und die allgemeine Bevölkerung. Die Koordination der Geoinformation innerhalb der Bundesverwaltung steht unter der strategischen Führung und Steuerung des Koordinationsorgans für Geoinformation des Bundes GKG.

Zukünftig soll das Geoportal des Bundes gemeinsam mit dem Portal der Kantone (geodienste.ch) und weiteren bestehenden Portalen und Webseiten schrittweise zusammen in eine einzige Plattform für Geoinformationen übergehen. Mit der neuen Plattform SWISSGEO soll der Zugang zu Geodaten gemeinsam mit den Kantonen über alle föderalen Ebenen hinweg noch einfacher und einheitlicher gestaltet werden.
 

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