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Patrick Hediger
18. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

SpaceX plant laut Medienberichten seinen Rekord-Börsengang für den 12. Juni. 
Eine Rakte und der SpaceX Firemsitz
© SpaceX

Dabei soll das Unternehmen bis zu 80 Milliarden US-Dollar  bei Investoren einsammeln, berichtet das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Kreise. Es wäre damit bei weitem der grösste Börsengang aller Zeiten. Bloomberg zufolge strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

Das Unternehmen spielt mit seinen Raketen eine zentrale Rolle im US-Raumfahrtprogramm und betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink. In SpaceX hat Elon Musk auch seine KI-Firma xAI sowie die Plattform X eingebracht. Bei dieser Fusion wurde der Gesamtkonzern Medienberichten zufolge mit 1,25 Billionen Dollar bewertet.

Erst kürzlich erklärte Musk, dass xAI kein eigenständiges Unternehmen mehr sei. Stattdessen sollen die KI-Produkte wie der Chatbot Grok künftig unter der Marke SpaceXAI vermarktet werden. Langfristig plant Musk, KI-Rechenzentren im All zu errichten – mit der Begründung, dass die Sonne dort reichlich Energie liefert und die Kühlung deutlich einfacher sei. Skeptiker warnen jedoch vor hohen Aufbaukosten und der schädlichen Strahlung im Weltraum, die Elektronikbauteile beschädigen könnte.

Musk ist Gründer, Chef und Grossaktionär von SpaceX. Daneben leitet er unter anderem den Elektroauto-Hersteller Tesla.

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