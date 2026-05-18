Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif

PCtipp-Leser profitieren bei Digital Republic von vergünstigten Jahrespaketen für Smartphone, Daten-SIM und mobiles Heim-Internet.
PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif
© PCtipp

Wer sein Abo lieber einmal bezahlt und danach ein Jahr Ruhe haben möchte, findet hier drei interessante Optionen.

Mobile Daten braucht heute fast alles: das Smartphone sowieso, aber auch Tablets, Laptops, Überwachungskameras, Router oder smarte Geräte unterwegs. Genau hier setzt PCtipp connect an. In Zusammenarbeit mit Digital Republic gibt es ausgewählte Jahrespakete zu Sonderkonditionen – vom vollwertigen Handy-Abo bis zur Daten-SIM fürs Zweitgerät.

Handy-Abo: Einmal zahlen, ein Jahr surfen

Für Smartphone-Nutzer steht das Flat Mobile Jahrespaket im Zentrum. Es kostet rechnerisch 15 Franken statt 18 Franken pro Monat und deckt die wichtigsten Alltagsbedürfnisse ab. Enthalten sind unlimitierte Daten mit Full Speed, Telefonie und SMS in der Schweiz. Dazu kommen 60 GB Roaming-Daten sowie 1200 Minuten Roaming-Telefonie in der Zone EU/USA/UK. Auch die Rufnummernportierung inklusive Kündigung beim bisherigen Anbieter ist kostenlos enthalten.

Praktisch ist vor allem das Jahresmodell: Statt monatlich über Rechnungen, Kündigungsfristen oder Preisaktionen nachzudenken, wird einmal bezahlt – danach läuft das Abo für zwölf Monate.

Daten-SIM: Für Tablet, Laptop und smarte Geräte

Nicht jedes Gerät braucht Telefonie. Für Tablets, Notebooks, Kameras, Drohnen oder andere SIM-fähige Geräte bietet PCtipp connect die Flat 10 Daten-SIM an. Sie kostet im Jahrespaket rechnerisch 6.70 Franken statt 10 Franken pro Monat. Enthalten ist unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload.

Das reicht nicht für jeden Power-User, ist aber für viele Anwendungen völlig ausreichend: etwa für Fernzugriff, einfache Cloud-Synchronisation, gelegentliches Surfen oder den Betrieb smarter Geräte.

Mobiles Heim-Internet mit 5G-Router

Wer zu Hause unabhängig von DSL, Koax oder Glasfaseranschluss online gehen möchte, findet im dritten Angebot eine Kombination aus Router und Daten-Abo. Das Paket kostet 590 Franken statt 829 Franken pro Jahr und enthält eine FRITZ!Box 6850 5G sowie eine High-Speed-Daten-SIM. Diese bietet unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz mit maximal 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload.

Das kann besonders dort spannend sein, wo der Festnetzanschluss langsam, teuer oder umständlich ist – etwa in Ferienwohnungen, temporären Büros oder Haushalten, die bewusst auf kabelgebundenes Internet verzichten möchten.

Fazit: Für wen lohnt sich PCtipp connect?

Die Angebote richten sich vor allem an Nutzer, die einfache Konditionen bevorzugen und mit einem Jahrespaket leben können. Das Smartphone-Abo ist die rundeste Lösung für den Alltag, die Daten-SIM eignet sich für Zweitgeräte, und die Router-Kombi ist eine interessante Alternative zum klassischen Festnetzanschluss.

Jetzt umsteigen und profitieren!

Möchten Sie im ersten Jahr massiv sparen und sich die exklusiven PCtipp-Konditionen sichern? Alle Details, FAQs und die direkte Bestellmöglichkeit finden Sie ab sofort auf unserer Info-Seite:

www.pctipp.ch/dataunlimited
 

Inhalt

Kommentare

Mobile In eigener Sache Smartphone & Apps Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Eine Rakte und der SpaceX Firemsitz
News
SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni
SpaceX plant laut Medienberichten seinen Rekord-Börsengang für den 12. Juni. 
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Mai 2026
Mehr erfahren
Fluglotse und Chief Air Defense Officer vor dem Überwachungssystem
News
Air2030
VBS bindet RUAG stärker in Projekt RLE@NDP ein
Mit zusätzlichen Massnahmen und der verstärkten Zusammenarbeit mit der RUAG sollen beim Projekt RLE@NDP zur Modernisierung der Luftraumüberwachung der Zeitplan und das Budget eingehalten sowie Einschränkungen bei den Funktionalitäten minimiert werden. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
17. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Schweizerischer Wissenschaftsrat empfiehlt nationale KI-Infrastrukturstrategie
Der Schweizerische Wissenschaftsrat SWR sieht für die Schweiz im Bereich der daten- und rechenintensiven Forschung wichtige strategische Entwicklungsmöglichkeiten. Dies vor allem auch im Bereich KI.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
17. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Ist öffentliches WLAN sicher? Das solltest du wissen
Öffentliche WLAN-Netze sind überall: in Flughäfen, Hotels, Bibliotheken, Einkaufszentren und vielen anderen Orten. Sich schnell und kostenlos mit dem Internet zu verbinden, war noch nie so einfach. Doch so praktisch diese Netzwerke auch sind – für Cyberkriminelle sind sie ein echtes Einfallstor.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Surfshark Surfshark
27. Apr 2026
News
Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat das Verfahren für die Vergabe der UKW-Funkkonzessionen zur Verbreitung von Radioprogrammen ab 2027 festgelegt. Die SRG und Privatradios mit Leistungsauftrag können auf Gesuch hin ihre bisherigen Frequenzen weiter nutzen. SRG vor UKW-Rückkehr?
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
News
Bessere Qualität der swisstopo Geodaten dank neuer Luftbildkameras
Zum Start der Flugsaison 2026 führt das Bundesamt für Landestopografie swisstopo eine Kamera neuster Generation für die Aufnahme von Luftbildern ein. Diese Weiterentwicklung dient der Erneuerung von Aufnahmesystemen, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Apr 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare