PCtipp connect: Mobile Daten und Handy-Abo zum Sondertarif

Wer sein Abo lieber einmal bezahlt und danach ein Jahr Ruhe haben möchte, findet hier drei interessante Optionen.

Mobile Daten braucht heute fast alles: das Smartphone sowieso, aber auch Tablets, Laptops, Überwachungskameras, Router oder smarte Geräte unterwegs. Genau hier setzt PCtipp connect an. In Zusammenarbeit mit Digital Republic gibt es ausgewählte Jahrespakete zu Sonderkonditionen – vom vollwertigen Handy-Abo bis zur Daten-SIM fürs Zweitgerät.

Handy-Abo: Einmal zahlen, ein Jahr surfen

Für Smartphone-Nutzer steht das Flat Mobile Jahrespaket im Zentrum. Es kostet rechnerisch 15 Franken statt 18 Franken pro Monat und deckt die wichtigsten Alltagsbedürfnisse ab. Enthalten sind unlimitierte Daten mit Full Speed, Telefonie und SMS in der Schweiz. Dazu kommen 60 GB Roaming-Daten sowie 1200 Minuten Roaming-Telefonie in der Zone EU/USA/UK. Auch die Rufnummernportierung inklusive Kündigung beim bisherigen Anbieter ist kostenlos enthalten.

Praktisch ist vor allem das Jahresmodell: Statt monatlich über Rechnungen, Kündigungsfristen oder Preisaktionen nachzudenken, wird einmal bezahlt – danach läuft das Abo für zwölf Monate.

Nicht jedes Gerät braucht Telefonie. Für Tablets, Notebooks, Kameras, Drohnen oder andere SIM-fähige Geräte bietet PCtipp connect die Flat 10 Daten-SIM an. Sie kostet im Jahrespaket rechnerisch 6.70 Franken statt 10 Franken pro Monat. Enthalten ist unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload.

Das reicht nicht für jeden Power-User, ist aber für viele Anwendungen völlig ausreichend: etwa für Fernzugriff, einfache Cloud-Synchronisation, gelegentliches Surfen oder den Betrieb smarter Geräte.

Mobiles Heim-Internet mit 5G-Router

Wer zu Hause unabhängig von DSL, Koax oder Glasfaseranschluss online gehen möchte, findet im dritten Angebot eine Kombination aus Router und Daten-Abo. Das Paket kostet 590 Franken statt 829 Franken pro Jahr und enthält eine FRITZ!Box 6850 5G sowie eine High-Speed-Daten-SIM. Diese bietet unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz mit maximal 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload.

Das kann besonders dort spannend sein, wo der Festnetzanschluss langsam, teuer oder umständlich ist – etwa in Ferienwohnungen, temporären Büros oder Haushalten, die bewusst auf kabelgebundenes Internet verzichten möchten.

Fazit: Für wen lohnt sich PCtipp connect?

Die Angebote richten sich vor allem an Nutzer, die einfache Konditionen bevorzugen und mit einem Jahrespaket leben können. Das Smartphone-Abo ist die rundeste Lösung für den Alltag, die Daten-SIM eignet sich für Zweitgeräte, und die Router-Kombi ist eine interessante Alternative zum klassischen Festnetzanschluss.

Jetzt umsteigen und profitieren!

Möchten Sie im ersten Jahr massiv sparen und sich die exklusiven PCtipp-Konditionen sichern? Alle Details, FAQs und die direkte Bestellmöglichkeit finden Sie ab sofort auf unserer Info-Seite:

www.pctipp.ch/dataunlimited

