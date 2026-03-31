Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen

Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
© Sunrise

Wer bisher mehrere Streamingangebote für Unterhaltung und Sport nutzte und diese direkt bei den einzelnen Anbietern abonniert hat, konnte schnell einmal die Übersicht über Abos, Laufzeiten und Kosten verlieren. Sunrise integriert deshalb die Streamingdienste schon seit dem Jahr 2023 auf ihrer TV-Box, wo das Abonnieren, Verwalten und Wechseln via TV-Shop zentral an einem Ort und per Knopfdruck ganz einfach möglich ist. Die Kosten werden der monatlichen Sunrise Rechnung belastet. So bleibt die Übersicht jederzeit erhalten. Den gleichen Komfort bietet das Online-Kundenkonto My Sunrise. Bisher war das Streamingdienst- und TV-Sportangebot aber nur Kundinnen und -Kunden mit einem Sunrise Internet & TV-Abo vorbehalten.

Mit dem neuen Angebot öffnet Sunrise ihre Streaming-Plattform ebenso für alle Abo-Kundinnen und -Kunden, die bereits ein Sunrise Mobile-, Internet- (ohne TV) oder Home Security Abo haben. Sie profitieren nun einheitlich von vereinfachten Aktivierungsprozessen, einer besseren Übersicht sowie von flexiblen Kombinationen mehrerer Streamingdienste an einem Ort. Das neue Angebot findet sich entsprechend als neue Produktekategorie «Unterhaltung» auf der Sunrise Webseite.

Diese neue Unterhaltungsplattform soll für die Kundinnen und Kunden zur Referenz werden. Um ihnen die neue Plattform näherzubringen, lanciert Sunrise heute ein Streamingdienst-Promotionsangebot, von dem Bestandes- und Neukundinnen und -kunden gleichermassen profitieren können. Alle Einzelheiten finden sich unter sunrise.ch/entertainment.

Mit den Streamingangeboten für Unterhaltung und Sport punkten die Sunrise Kundinnen und Kunden zudem ebenfalls automatisch mit jeder Rechnung im Rahmen von Sunrise Rewards.
 

Kommentare

Sunrise Streaming
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare