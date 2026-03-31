Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen

Wer bisher mehrere Streamingangebote für Unterhaltung und Sport nutzte und diese direkt bei den einzelnen Anbietern abonniert hat, konnte schnell einmal die Übersicht über Abos, Laufzeiten und Kosten verlieren. Sunrise integriert deshalb die Streamingdienste schon seit dem Jahr 2023 auf ihrer TV-Box, wo das Abonnieren, Verwalten und Wechseln via TV-Shop zentral an einem Ort und per Knopfdruck ganz einfach möglich ist. Die Kosten werden der monatlichen Sunrise Rechnung belastet. So bleibt die Übersicht jederzeit erhalten. Den gleichen Komfort bietet das Online-Kundenkonto My Sunrise. Bisher war das Streamingdienst- und TV-Sportangebot aber nur Kundinnen und -Kunden mit einem Sunrise Internet & TV-Abo vorbehalten.

Mit dem neuen Angebot öffnet Sunrise ihre Streaming-Plattform ebenso für alle Abo-Kundinnen und -Kunden, die bereits ein Sunrise Mobile-, Internet- (ohne TV) oder Home Security Abo haben. Sie profitieren nun einheitlich von vereinfachten Aktivierungsprozessen, einer besseren Übersicht sowie von flexiblen Kombinationen mehrerer Streamingdienste an einem Ort. Das neue Angebot findet sich entsprechend als neue Produktekategorie «Unterhaltung» auf der Sunrise Webseite.

Diese neue Unterhaltungsplattform soll für die Kundinnen und Kunden zur Referenz werden. Um ihnen die neue Plattform näherzubringen, lanciert Sunrise heute ein Streamingdienst-Promotionsangebot, von dem Bestandes- und Neukundinnen und -kunden gleichermassen profitieren können. Alle Einzelheiten finden sich unter sunrise.ch/entertainment.

Mit den Streamingangeboten für Unterhaltung und Sport punkten die Sunrise Kundinnen und Kunden zudem ebenfalls automatisch mit jeder Rechnung im Rahmen von Sunrise Rewards.

