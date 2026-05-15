15. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Fitbit Air im PCtipp Unboxing-Video
Wir haben den Fitnesstracker Fitbit Air bekommen und dazu ein Video vom Unboxing gedreht.
Letzte Woche wurden die Fitbit Air angekündigt. Wir haben darüber berichtet: Fitbit Air für 99.90 Franken vorgestellt
Jetzt haben wir den Gesundheits- und Fitnesstracker bekommen und dürfen ein Unboxing-Video dazu veröffentlichen. Der ausführliche Testbericht wird dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Hier nun das Video:
Zum Schluss des Videos erscheint ein Überraschungsgast. Und natürlich wird der Sensor bei der Anwendung dann auf dem Handgelenk getragen.
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