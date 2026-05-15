Fitbit Air im PCtipp Unboxing-Video

Letzte Woche wurden die Fitbit Air angekündigt. Wir haben darüber berichtet: Fitbit Air für 99.90 Franken vorgestellt

Jetzt haben wir den Gesundheits- und Fitnesstracker bekommen und dürfen ein Unboxing-Video dazu veröffentlichen. Der ausführliche Testbericht wird dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Hier nun das Video:

Zum Schluss des Videos erscheint ein Überraschungsgast. Und natürlich wird der Sensor bei der Anwendung dann auf dem Handgelenk getragen.