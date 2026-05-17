VBS bindet RUAG stärker in Projekt RLE@NDP ein

RUAG, die bereits eine Test- und Referenzplattform bereitgestellt hat, wird neu das VBS auch bei der Vorbereitung der technischen Lösung unterstützen. In der Leitung des Projekts kommt es zu personellen Wechseln. Der Bundesrat wurde an seiner Sitzung vom 13. Mai 2026 darüber informiert.

Im Projekt RLE@NDP zur Erneuerung zentraler Komponenten der Luftraumüberwachung hat das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung von Zeitplan, Kosten und Funktionalitäten umgesetzt. Es hat Ende April 2026 einen Vertragsnachtrag mit der Herstellerin Thales und Anfang Mai 2026 zusätzlich einen Vertrag mit der RUAG abgeschlossen.

Neues Vorgehen und Einbezug von RUAG

Das vom VBS im Februar 2026 geplante und im März 2026 kommunizierte Vorgehen wurde in der Zwischenzeit bezüglich Kosten, Zeit und Realisierung weiterentwickelt. Neu wird die RUAG das VBS in der Vorbereitung der technischen Lösung unterstützen. Die RUAG hat bereits die Test- und Referenzplattformanlage bereitgestellt, weshalb es sich anbietet, auch die weiteren Schritte gemeinsam durchzuführen.

Dank des aktualisierten Vorgehens und mit der Unterstützung durch die RUAG werden der ursprüngliche Zeitplan sowie das Budget eingehalten und notwendige Abstriche bei den Funktionalitäten minimiert. Der Einbezug der RUAG entspricht der rüstungspolitischen Strategie des Bundesrates, wonach das Unternehmen als Teil der verteidigungskritischen Industriebasis eine wichtige Rolle hinsichtlich der Stärkung der Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit der Armee einnimmt und Leistungen für die Sicherheit der Schweiz erbringen kann.

Personelle Wechsel in der Projektleitung

In der Leitung des Projektes RLE@NDP kommt es zu personellen Wechseln. Der Projektleiter hat sich entschieden, sein Arbeitsverhältnis mit dem VBS per Ende Juli 2026 zu beenden und eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bundesverwaltung anzunehmen. Sein Stellvertreter hat sich entschieden, in eine neue Tätigkeit innerhalb des VBS zu wechseln. Die Kündigungen erfolgten unabhängig voneinander. Die Nachfolge und die Übergangsphase werden zurzeit geregelt, um die Kontinuität des Projekts nicht zu gefährden.