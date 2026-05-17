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Patrick Hediger
17. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

Schweizerischer Wissenschaftsrat empfiehlt nationale KI-Infrastrukturstrategie

Der Schweizerische Wissenschaftsrat SWR sieht für die Schweiz im Bereich der daten- und rechenintensiven Forschung wichtige strategische Entwicklungsmöglichkeiten. Dies vor allem auch im Bereich KI.

Illustration des Systems der mehrstufigen Recheninfrastruktur

© SWR

In seinem aktuellen Bericht betont der SWR das Potenzial, die bestehenden akademischen Recheninfrastrukturen gezielt weiterzuentwickeln, um den wachsenden Anforderungen insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) nachhaltig gerecht zu werden. Um international wettbewerbsfähige Forschung an und mit KI zu gewährleisten, benötigt die Schweiz eine geeignete nationale Recheninfrastruktur mit ausreichend Rechenressourcen und internationaler Anbindung. Unter Rechenressourcen sind alle notwendigen Komponenten, Dienstleistung und Personal zu verstehen, die erforderlich sind, um sie für den Endnutzer nutzbar zu machen. Der SWR schlägt eine mehrstufige, interoperable Recheninfrastruktur vor, die regionale bis internationale Ebenen abdeckt, auf einer nationalen Strategie basiert, von einem strategischen Gremium geleitet und durch eine langfristige Finanzierung unterstützt wird.

Auf Basis von Interviews mit nationalen und internationalen Akteuren in diesem Bereich identifiziert der SWR bedeutende Entwicklungschancen für die akademische Forschung im Zusammenspiel mit der technologischen Entwicklung. Insbesondere die rasche technologische Dynamik sowie der intensive Wettbewerb um Fachkräfte und Ressourcen bieten die Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wissenschaft gezielt weiter zu stärken und auszubauen.

Auf Grundlage der systemübergreifend und international gespiegelten Analysen formuliert der SWR mehrere Empfehlungen:

Nationale KI-Infrastrukturstrategie

Als zentrale Massnahme empfiehlt der SWR die Entwicklung einer langfristigen nationalen KI-Infrastrukturstrategie, die den Aufbau einer mehrstufigen Recheninfrastruktur vorsieht, welche auf Leitprinzipien wie Flexibilität, Skalierbarkeit, Effizienz, Interoperabilität, digitale Souveränität, Wissenssicherheit und Datenlebenszyklusmanagement basiert.

Mehrstufiges Recheninfrastruktursystem

Basierend auf dieser Strategie schlägt der SWR ein mehrstufiges Recheninfrastruktursystem vor, das regionale bis internationale Ebenen abdeckt. Das System soll interoperabel gestaltet sein, einen einheitlichen Zugang bieten und den nahtlosen Übergang zwischen den Ebenen ermöglichen.

Strategisches Leitungsorgan für eine agile Recheninfrastruktur

Zur Ausgestaltung der mehrstufigen Recheninfrastruktur fordert der SWR die Einrichtung eines unabhängigen, nationalen, strategischen Leitungsorgans. Dieses soll die Gestaltung und Weiterentwicklung der Recheninfrastruktur auf Basis des nationalen Bedarfs sowie internationaler Entwicklungen verantworten. Der Bundesrat sollte dieses strategische Leitungsorgan als Expertenkommission mit entsprechenden Kompetenzen einsetzen.

Finanzielle Implikationen: langfristige Finanzierung

Der SWR betont zudem die Notwendigkeit einer verlässlichen, langfristigen Finanzierung der Recheninfrastruktur. Kurzfristige Projektmittel sind nicht ausreichend, um nachhaltige Kapazitäten aufzubauen.

Bedeutung für Forschung und Innovation

Der Bericht unterstreicht die strategische Bedeutung leistungsfähiger Recheninfrastrukturen für das gesamte Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem der Schweiz. Ziel ist es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Forschung im Bereich KI und datengetriebener Wissenschaft langfristig zu sichern und gleichzeitig Synergien zwischen Hochschulen, öffentlichem Sektor und Wirtschaft – insbesondere auch kleinen und mittleren Unternehmen – zu fördern.

Der SWR sieht die vorgeschlagenen Massnahmen als entscheidend an, um die Schweiz im globalen Wettbewerb um KI-Kompetenz, Rechenleistung und wissenschaftliche Exzellenz zu positionieren.

Synergise. Strategise. Realise. Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrats zu KI-Recheninfrastruktur für den BFI-Bereich. (PDF)
 

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