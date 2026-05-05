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Patrick Hediger
5. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Zattoo bringt SRG-Sender in Full HD

Zattoo baut sein TV-Erlebnis in der Schweiz aus: Ab sofort sind die Programme der SRG SSR im Ultimate-Abo in Full HD verfügbar. 
© Zattoo 

Zuschauerinnen und Zuschauer profitieren damit von einer deutlich höheren Bildschärfe und einer sichtbar verbesserten Bildqualität – gerade bei grossen Sportereignissen wie der anstehenden Fussball-WM.  

Spannender Live-Sport, hochkarätige Filme, mitreissende Serien und aktuelle Informationssendungen: Für Zattoo-Nutzende mit Ultimate-Abo sind diese Inhalte ab sofort in bester Qualität verfügbar. Zu den neuen Full-HD-Sendern der SRG SSR zählen unter anderem die deutschsprachigen Programme SRF 1, SRF zwei und SRF info. Insgesamt werden damit sieben SRG-Programme in Full HD bereitgestellt (SRF 1, SRF zwei, SRF info, RTS 1, RTS 2, RSI LA 1 und RSI LA 2).

Die technische Aufrüstung ist Teil der Strategie von Zattoo, seinen Nutzerinnen und Nutzern jederzeit die bestmögliche Streaming-Qualität über alle Endgeräte hinweg zu bieten. Die Full-HD-Streams stehen ab sofort auf allen kompatiblen Geräten und bei entsprechender Internetverbindung zur Verfügung. Mit dem Zattoo Ultimate-Abo haben Kundinnen und Kunden Zugriff auf insgesamt 374 TV-Sender, davon 118 in Full HD und 202 in HD.

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