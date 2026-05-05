Zwei Drittel zahlen inzwischen mit Smartphone oder Smartwatch

Smartphone und Smartwatch etablieren sich immer mehr als Alternative zur Karte im Portemonnaie der Verbraucher: So haben zwei Drittel (66 Prozent) der Deutschen in den vergangenen zwölf Monaten vor Ort mindestens einmal mit Smartphone oder Smartwatch kontaktlos bezahlt. Noch vor drei Jahren war es mit 51 Prozent nur rund die Hälfte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Zehn Prozent zahlen inzwischen sogar mehrmals täglich mit Smartphone oder Smartwatch an der Kasse, weitere 22 Prozent täglich. 23 Prozent bezahlen mehrmals pro Woche auf diese Weise. Weitere elf Prozent tun dies einmal pro Woche oder seltener. «Smartwatch und Smartphone erfreuen sich beim Bezahlen wachsender Beliebtheit, weil sie ein sicherer, schneller und bequemer Weg an der Kasse sind», sagt Alina Bone-Winkel, Expertin für Digital Finance beim Bitkom.

Noch ist es aber vor allem eine Altersfrage, ob für das Bezahlen zu Smartwatch oder Smartphone gegriffen wird: In der Altersgruppe ab 65 Jahren zahlen zwar inzwischen 33 Prozent zumindest ab und zu mit Smartwatch oder Smartphone. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es aber bereits über 78 Prozent.

Berücksichtigt man neben der Bezahlung mit Smartwatch und Smartphone auch das kontaktlose Zahlen mit der klassischen Kredit- oder Bankkarte, bezahlen insgesamt sogar 97 Prozent der Deutschen zumindest hin und wieder kontaktlos. Hier gibt es kaum Altersunterschiede: Auch unter den Senioren ab 65 Jahren zahlen mit 95 Prozent nahezu alle in der einen oder anderen Weise kontaktlos. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 99 Prozent.

Insgesamt 16 Prozent der Deutschen zahlen mehrmals täglich kontaktlos mit Karte, Smartphone oder Smartwatch, 39 Prozent tun dies täglich und weitere 33 Prozent mehrmals pro Woche. Neun Prozent bezahlen einmal pro Woch oder seltener kontaktlos.