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Boris Boden
31. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Zwei neue DECT-Cell-Systeme von Snom

Snom präsentiert mit den Lösungen M253 und M256 zwei DECT-Single-Cell-Systeme für den professionellen Einsatz, die auf der DECT-Basisstation M250 basieren.

Snom M253 (links) und M256

© Snom Technology

Von Snom, dem Berliner Spezialisten für integrierte IP-Kommunikation, kommen zwei neue DECT-Lösungen, die auf der Basisstation M250 basieren. Als DECT-Single-Cell-Lösung sollen sich M253 und M256 vor allem für kleinere Standorte und Filialen wie Praxen, Gastronomiebetriebe oder Einzelhandelsgeschäfte eignen. Sie sind ab sofort über den Fachhandel verfügbar und kommen mit drei Jahren Herstellergarantie.

Die Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 50 Metern in Innenräumen beziehungsweise bis zu 300 Metern im Aussenbereich und unterstützt bis zu zehn Mobilteile der M5x-Reihe von Snom. Dank Power over Ethernet, sicherer TLS- und SRTP-Verschlüsselung sowie Remote-Management-Funktionen lassen sich die Systeme nahtlos in bestehende IT- und Kommunikationsinfrastrukturen integrieren und zentral verwalten.

Beide Versionen richten sich an unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Die Lösung Snom M253 kombiniert die Basisstation M250 mit dem neuen Mobilteil M53, das speziell für den professionellen Büro- und Service-Einsatz entwickelt wurde. Es verfügt über ein grosses Farbdisplay sowie eine ergonomische Tastenanordnung und unterstützt HD-Audio für eine klare Sprachübertragung. Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit und bis zu 120 Stunden Stand-by-Zeit sollen möglich sein. Die Stromversorgung des Handsets erfolgt über handelsübliche AAA-Batterien, was den Betrieb besonders kosteneffizient und wartungsfreundlich machen soll.

Die Lösung Snom M256 richtet sich hingegen an physisch anspruchsvollere Einsatzbereiche. Hier wird die Basisstation M250 mit dem widerstandsfähigen Mobilteil M56 kombiniert, das speziell für Umgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen und Produktionsstätten oder für Ausseneinsätze konzipiert ist. Das IP67-zertifizierte Gehäuse des Mobilteils ist staubdicht sowie wasserresistent.

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