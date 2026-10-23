Itsyhome: das traute Heim im Blick im Apple Kosmos

Itsyhome bringt ausserdem üppige Voreinstellungen mit, die eine lückenlose Anpassung an die eigenen Bedürfnisse erlauben. So lässt sich jedes Gerät und jede Automation mit einem eigenen systemweiten Kurzbefehl belegen. Die Einstellungen und Favoriten werden dabei automatisch via iCloud über alle involvierten Macs hinweg synchronisiert.

Die Basisfunktionen sind kostenlos, die Pro-Version kostet einmalig 10 Franken. Dafür gibt es unter anderem eine Raster-Ansicht aller Kameras, die – im Gegensatz zu Apple Home – tatsächlich in einem endlosen Stream aktualisiert wird, Bild 2. In den Auto-Gruppen werden ähnliche Geräte wie Lichter, Rollläden oder Ventilatoren zusammengefasst und mit einem Klick ein- oder ausgeschaltet. Da Itsyhome nicht nur am Mac, sondern auch am iPhone, iPad, am Apple TV und an der Apple Watch läuft, ist die App für ernsthafte Apple-Home-Anwender fast schon ein Muss.

Info: Download im App Store unter go.pctipp.ch/3556, Deutsch; kostenlos, Pro-Version für einmalig 10 Franken.