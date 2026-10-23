Apple-Ecke
Itsyhome: das traute Heim im Blick im Apple Kosmos
Apples hauseigene Home-App gilt nicht gerade als Vorzeigemodell unter den Steuerungen für die Heimautomatisierung – auch deshalb, weil viele Bedienelemente nur über Umwege zu erreichen sind. Doch es gibt eine kleine, aber mächtige Alternative: Itsyhome ermöglicht die Steuerung der Geräte und offenbart darüber hinaus auch Temperaturen, den Zustand der Batterien und vieles mehr. Dabei wird nichts ausgelassen: Kameras, Lichter, Thermostate, Ventilatoren oder Schlösser, die in Apple Home eingebunden sind, lassen sich am Mac über das Symbol in der Menüleiste steuern Bild 1. Der optionale Sensorverlauf zeigt Ihnen die Messwerte der letzten 30 Tage und lässt sich innerhalb der Anwendung als Diagramm anzeigen.
Itsyhome bringt ausserdem üppige Voreinstellungen mit, die eine lückenlose Anpassung an die eigenen Bedürfnisse erlauben. So lässt sich jedes Gerät und jede Automation mit einem eigenen systemweiten Kurzbefehl belegen. Die Einstellungen und Favoriten werden dabei automatisch via iCloud über alle involvierten Macs hinweg synchronisiert.
Die Basisfunktionen sind kostenlos, die Pro-Version kostet einmalig 10 Franken. Dafür gibt es unter anderem eine Raster-Ansicht aller Kameras, die – im Gegensatz zu Apple Home – tatsächlich in einem endlosen Stream aktualisiert wird, Bild 2. In den Auto-Gruppen werden ähnliche Geräte wie Lichter, Rollläden oder Ventilatoren zusammengefasst und mit einem Klick ein- oder ausgeschaltet. Da Itsyhome nicht nur am Mac, sondern auch am iPhone, iPad, am Apple TV und an der Apple Watch läuft, ist die App für ernsthafte Apple-Home-Anwender fast schon ein Muss.
Info: Download im App Store unter go.pctipp.ch/3556, Deutsch; kostenlos, Pro-Version für einmalig 10 Franken.
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