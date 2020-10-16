In welcher Datei liegen eigentlich Ihre Browser-Bookmarks?

Aufgepasst! Falls Sie die von einem anderen PC oder aus einem Backup stammende Lesezeichen-Datei in einem bestehenden Chrome importieren wollen, ist das nicht so einfach. Es gibt für dieses JSON-Dateiformat keine Importmöglichkeit in Chrome. Jenes erlaubt nur einen Import aus einer vorher mit Chrome-Bordmitteln exportierten HTML-Datei. Wenn Sie die bestehenden Bookmarks in einem Chrome dennoch durch eine Bookmarks-Datei eines anderen PCs ersetzen wollen, gehen Sie so vor: Beenden Sie Chrome unbedingt komplett. Klicken Sie hierfür oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü und gehen Sie zu Beenden. Verifizieren Sie anschliessend via Task-Manager (Ctrl+Shift+Esc bzw. Strg+Umschalt+Esc), dass kein Task von Google Chrome mehr läuft. Jetzt rufen Sie im Datei-Explorer den Pfad %localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\ auf. Kopieren Sie die Bookmarks-Datei hier hinein und überschreiben Sie das bestehende Exemplar. Hierbei würden wiederum die dort drin enthaltenen Lesezeichen überschrieben.

Gratis-Webdienst: Falls Sie das vermeiden wollen, gibt es einen Webdienst, der die Datei für Sie so umwandelt, dass Sie diese zusätzlich zu den Lesezeichen importieren können, die Sie vielleicht auf dem neuen PC schon erstellt haben: Surfen Sie zu https://rongjiecomputer.github.io/chrome/bookmark-recovery/#windows und ziehen Sie die aus einem Chrome-Profil geholte Datei Bookmarks hier hinein. Anschliessend erscheint darunter ein Link «Download ready (X bookmarks found)». Laden Sie die Datei herunter, sie heisst bookmark_backup.html. Diese können Sie nun in Chrome via Drei-Punkte-Menü/Lesezeichen/Lesezeichen-Manager importieren, indem Sie dort im Drei-Punkte-Menü des Lesezeichen-Managers (Organisieren) zu Lesezeichen importieren gehen und die heruntergeladene .html-Datei zum Import auswählen.