Egal wie gross der Datenspeicher in einem neuen Computer anfangs auch erscheinen mag, irgendwann ist er bei den meisten Anwendern rappelvoll. Oft gibt es mehrere Ursachen dafür. «Datenmüll» entsteht an vielen Stellen: Windows sammelt temporäre Dateien und Update-Reste an, der Downloads-Ordner wächst immer weiter und zahlreiche Programme hinterlassen nach der Deinstallation Dateien und Registry-Einträge. Hinzu kommen vorinstallierte Testversionen und Werbe-Apps, die viele Nutzer nie verwenden. Wer ausserdem häufig Videos aufzeichnet, Fotos speichert oder grosse Dateien aus dem Internet herunterlädt, bringt zusätzliche Gigabytes auf die Festplatte.

Zu wenig freier Speicherplatz ist nicht nur ärgerlich, sondern kann sich negativ auf die Leistung des Computers auswirken. Selbst schnelle SSDs arbeiten am effizientesten, wenn ausreichend Speicherplatz verfügbar ist. Als Faustregel sollten mindestens 10 Prozent bis 20 Prozent der Kapazität frei bleiben. Ist ein Laufwerk dagegen nahezu voll, muss der SSD-Controller Daten häufiger umorganisieren und Speicherblöcke freigeben. Das beeinträchtigt die Geschwindigkeit.

Doch nicht nur im Laufe der Jahre sammelt sich Ballast auf dem Rechner an. Schon viele neue Computer werden mit zahlreichen vorinstallierten Programmen ausgeliefert, die längst nicht jeder Nutzer benötigt. Einige stammen von Microsoft selbst, andere vom Hersteller des PCs oder Notebooks.

In diesem Beitrag stellt der PCtipp mehrere effiziente Methoden und Tricks vor, mit denen Sie dem Wildwuchs auf Ihrer Festplatte Einhalt gebieten, überflüssige Dateien aufspüren und unnötige Programme entfernen. So gewinnen Sie nicht nur wertvollen Speicherplatz zurück, sondern sorgen auch für mehr Ordnung auf dem Rechner.

Bloatware entfernen

Als «Bloatware» bezeichnet man Programme, die auf einem neuen Computer bereits vorinstalliert sind, von vielen Nutzern jedoch nicht benötigt werden. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern «bloat» (= aufblähen) und «Software» zusammen. Gemeint sind Anwendungen, die Speicherplatz belegen, im Hintergrund laufen oder Werbung einblenden, ohne einen echten Mehrwert zu bieten. Dazu gehören auch vorinstallierte Antivirenprogramme, bei denen es sich häufig nur um Testversionen mit begrenzter Laufzeit handelt. Dabei verfügt Windows 11 mit dem Microsoft Defender bereits ab Werk über einen in unabhängigen Tests gut bewerteten Virenscanner. Er bietet einen soliden Basisschutz.

Wir raten daher dazu, die Testversionen zu deinstallieren. Rufen Sie dazu in Windows zunächst Start und danach Einstellungen/Apps/Installierte Apps auf. Klicken Sie bei jedem nicht benötigten Programm rechts auf die drei Punkte und wählen Sie den Befehl Deinstallieren aus, Bild 1. Das gilt auch für von Microsoft beworbene Spiele und Apps wie Candy Crush Saga oder für Anwendungen wie Spotify, Netflix und TikTok, wenn Sie diese nicht brauchen.