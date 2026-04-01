Klaus Zellweger

Einen QR-Code am iPhone auszulesen, ist längst ein Routine-Handgriff. Am Mac sieht die Sache anders aus: Immer wieder stösst man im Web oder auf Papier auf QR-Codes, die sich nicht so einfach entziffern lassen.
An nützlichen Hilfsprogrammen für die Zwischenablage herrscht kein Mangel. Zu den Vorzeigemodellen gehört das kostenlose ClipPocket des unabhängigen Entwicklers Shaneen Dhahd, der mit den vorhandenen Lösungen nicht zufrieden war.
Selbst ohne jegliche Ahnung von Konstruktion bietet ein 3D-Drucker eine unermessliche Fülle an Möglichkeiten, stets verbunden mit Spass und einer tiefen Befriedigung. Es ist für alle etwas dabei – und der Einstieg ist so einfach wie noch nie.
Apples iCloud ist kein Ersatz für klassische Backups. Doch mit dem richtigen Ansatz wird sie zur wichtigsten Verteidigungslinie gegen Datenverlust. Mit den folgenden Einstellungen werden wasserdichte Sicherheitskopien bei minimalem Aufwand realisiert.
Die Apple Watch ist gespickt mit Funktionen, die sich der Überwachung der Gesundheit verschreiben. Damit wird die smarte Uhr zum Schutzengel aller Altersklassen, denn sie kann gesundheitliche Probleme erkennen, bevor sie problematisch werden.
Die Finder-Ansichten Als Liste und Als Spalten sind wohl die beliebtesten Formen der Präsentation. Doch was wie eine klare Sache aussieht, bietet im Detail einige Feinheiten, die gerne übersehen werden.
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