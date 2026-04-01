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Klaus Zellweger

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Klaus Zellweger.

Beiträge von Klaus Zellweger

Praxis
Apple-Ecke
QR Capture: QR-Codes bequem am Mac scannen
Einen QR-Code am iPhone auszulesen, ist längst ein Routine-Handgriff. Am Mac sieht die Sache anders aus: Immer wieder stösst man im Web oder auf Papier auf QR-Codes, die sich nicht so einfach entziffern lassen.
2 Minuten
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Klaus Zellweger
1. Apr 2026
Praxis
Apple-Ecke
ClipPocket: Zwischenablage, visualisiert
An nützlichen Hilfsprogrammen für die Zwischenablage herrscht kein Mangel. Zu den Vorzeigemodellen gehört das kostenlose Clip­Pocket des unabhängigen Entwicklers Shaneen Dhahd, der mit den vorhandenen Lösungen nicht zufrieden war.
2 Minuten
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Klaus Zellweger
31. Mär 2026
Praxis
STL-Dateien in QuickLook anzeigen
STL-Dateien sind aus dem 3D-Druck nicht wegzudenken. Doch nur allzu leicht geht die Übersicht verloren – vor allem dann, wenn ein Modell aus mehreren Dateien besteht.
2 Minuten
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Klaus Zellweger
29. Mär 2026
Praxis
Drucker
3D-Druck ganz einfach
Selbst ohne jegliche Ahnung von Konstruktion bietet ein 3D-Drucker eine unermessliche Fülle an Möglichkeiten, stets verbunden mit Spass und einer tiefen Befriedigung. Es ist für alle etwas dabei – und der Einstieg ist so einfach wie noch nie.
10 Minuten
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Klaus Zellweger
26. Mär 2026
Praxis
Apple-Ecke
iCloud-Backups: wenig Aufwand, viel Wirkung
Apples iCloud ist kein Ersatz für klassische Backups. Doch mit dem richtigen Ansatz wird sie zur wichtigsten Verteidigungslinie gegen Datenverlust. Mit den folgenden Einstellungen werden wasserdichte Sicherheitskopien bei minimalem Aufwand realisiert.
6 Minuten
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Klaus Zellweger
19. Mär 2026
Praxis
Apple-Ecke
Carlinkit 5 (2air): CarPlay, entfesselt
Bis heute liefern einige Hersteller noch Autos aus, die mit verkabeltem CarPlay arbeiten – und das zehn Jahre, nachdem CarPlay Wireless mit iOS 9 eingeführt wurde. Doch es gibt Abhilfe.
3 Minuten
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Klaus Zellweger
17. Mär 2026
Praxis
Apple-Watch-Tipps
Alles für die Gesundheit auf der Apple Watch
Die Apple Watch ist gespickt mit Funktionen, die sich der Überwachung der Gesundheit verschreiben. Damit wird die smarte Uhr zum Schutzengel aller Altersklassen, denn sie kann gesundheitliche Probleme erkennen, bevor sie problematisch werden.
10 Minuten
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Klaus Zellweger
16. Mär 2026
Praxis
Apple-Ecke
Snel: das Tachometer am Handgelenk
Die App Snel (niederländisch für «schnell») verwandelt die Apple Watch ein simples, aber plakatives Tachometer.
2 Minuten
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Klaus Zellweger
11. Mär 2026
Praxis
Apple-Ecke
Reine Ansichtsache: Listen und Spalten
Die Finder-Ansichten Als Liste und Als Spalten sind wohl die beliebtesten Formen der Präsentation. Doch was wie eine klare Sache aussieht, bietet im Detail einige Feinheiten, die gerne übersehen werden.
3 Minuten
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Klaus Zellweger
8. Mär 2026
Praxis
Apple-Ecke
Markierungen in PDFs auf dem Mac
Textmarkierungen in PDFs erweisen sich oft als tückisch. Doch es gibt Abhilfe. Wir zeigen wie.
2 Minuten
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Klaus Zellweger
4. Mär 2026

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