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Andreas Fischer

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Andreas Fischer.

Beiträge von Andreas Fischer

Praxis
KI-Tipps
Surfen mit KI-Assistent
Einfach nur surfen, war einmal. Die neuen KI-Browser sollen immer mehr Aufgaben abnehmen: für uns einkaufen oder E-Mails automatisch beantworten. Das funktioniert aktuell mal besser, mal schlechter. Aber auch für Betrüger sind sie ein gefundenes Fressen.
8 Minuten
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Andreas Fischer
31. Mär 2026
Praxis
Windows-Fotos
Fotos gratis bearbeiten
Die bei Windows mitgelieferte Foto-App eignet sich nur für einfachste Aufgaben? Falsch. Microsoft hat sie um nützliche Funktionen wie OCR-Texterkennung und KI-Retuschen erweitert. Der PCtipp gibt Tipps zur optimalen Bedienung.
8 Minuten
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Andreas Fischer
12. Mär 2026
Praxis
Windows-Tipps
Updates im Griff
Für viele Nutzer sind die Windows-Updates Fluch und Segen zugleich. Ohne geht es nicht, wenn das System sicher bleiben soll. Allerdings treten immer wieder Probleme und Fehler beim Aktualisieren auf. So bekommen Sie diese in den Griff.
8 Minuten
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Andreas Fischer
3. Mär 2026
Praxis
Windows-Tipps
Windows-Explorer 1×1
Der Windows-Explorer ist weit mehr als nur ein Dateimanager. Er ist das Rückgrat der Windows-Oberfläche. Mit den richtigen Einstellungen und Kniffen holen Sie deutlich mehr Tempo, Übersicht und Komfort aus ihm heraus.
8 Minuten
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2. Feb 2026
Praxis
Sicherheits-Tipps
Software sicher testen in der Sandbox
Statt neue Programme gleich auf dem Computer zu installieren, können Sie diese erst einmal in Ruhe in einer Sandbox testen. Wir stellen Ihnen mehrere Möglichkeiten vor, wie Sie neue Tools und potenziell verseuchte Software sicher ausprobieren.
8 Minuten
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26. Jan 2026
Praxis
Hardware-Tipps
Druckprobleme lösen
Wer heute drucken will, muss sich mit verstopften Düsen, falschen Treibern und nervigen Herstellertricks herumschlagen. Der PCtipp erklärt, wie Sie die häufigsten Druckerprobleme wirksam und einfach lösen.
8 Minuten
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Andreas Fischer
16. Jan 2026
Praxis
Betriebssystem-Tipps
Linux unter Windows
Wer das freie Betriebssystem immer schon mal kennenlernen wollte, der findet mit dem von Microsoft kostenlos bereitgestellten «Windows-Subsystem für Linux» eine komplette Linux-Umgebung direkt auf seinem PC, die sich leicht aktivieren lässt.
8 Minuten
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Andreas Fischer
8. Jan 2026
Praxis
Internet-Tipps
Schneller surfen - so klappt es!
Es ist frustrierend, wenn Webseiten nur langsam laden, Bilder erst mit einiger Verzögerung erscheinen, Streams ruckeln und Downloads ewig dauern. Der PCtipp erklärt, wie Sie Ihre Internetgeschwindigkeit richtig messen und gibt Tipps zur Abhilfe.
8 Minuten
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Andreas Fischer
6. Jan 2026
Praxis
Software-Tipps
Gratis Microsoft-Tools
Microsoft hat nicht nur teure Kauf-Software in seinem Portfolio. Das Unternehmen bietet auch zahlreiche, teils hervorragende Gratisprogramme an, die Sie sofort nutzen dürfen. Der PCtipp stellt Ihnen die besten vor.
8 Minuten
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17. Nov 2025
Praxis
Adobe Acrobat Reader
PDFs optimal nutzen
Die Entwicklung des PDF-Standards durch Adobe vor über 30 Jahren prägt die PC-Welt bis heute. Wir zeigen, wie Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader optimal einsetzen und verraten, welche kaum bekannten Funktionen er hat.
8 Minuten
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Andreas Fischer
17. Nov 2025

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