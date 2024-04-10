Microsoft lockt Outlook-Nutzerinnen und -Nutzer zurzeit mit den Worten: «Testen Sie das neue Outlook». Was man mit einem einzigen Klick aktivieren kann, entpuppt sich allerdings als recht aufwendige Angelegenheit – insbesondere wenn man mehrere E-Mail-Konten in Outlook verwaltet. Wir haben uns davon nicht abschrecken lassen und zeigen Ihnen den Umstellungsprozess Schritt für Schritt. Und um es gleich vorwegzunehmen: Es gibt einiges, was uns am «neuen» Outlook sehr gut gefällt. Vornehmlich die diversen Einstellungsmöglichkeiten sind viel einfacher auffindbar, sehr verständlich aufgebaut und gegliedert. Damit passen Sie Outlook exakt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten an.

An der Nutzeroberfläche hat sich bezüglich E-Mail und Kalender wenig geändert, sodass man ohne Mühen sofort weiterarbeiten kann. Die Zusatzaufgabenverwaltung «To Do» wurden schlank in die Ansicht «Mein Tag» integriert, was zu mehr Übersicht und mehr Effizienz im Alltag führt.

Trotzdem sei hier gewarnt: Der Umstieg auf das neue Outlook gelingt aktuell nicht reibungslos. Sie sollten sich dafür rund zwei Stunden Zeit nehmen und sicherstellen, dass Sie sämtliche Nutzernamen und Passwörter zur Verfügung haben.

Wichtiger Hinweis: Beim Wechsel auf das neue Outlook werden viele Einstellungen wie Signaturen oder QuickSteps nicht automatisch übernommen. Das soll aber kein Hinderungsgrund sein, die neue Oberfläche zu testen: Denn Sie können jederzeit zur alten Version zurückkehren.

Neues Outlook aktivieren