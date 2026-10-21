Smarthome ganz einfach

Der heimische Smarthome-Dschungel steckt voller Tücken: Jedes Gerät bringt eigene Apps und Funktionen mit, die nicht mit Geräten von anderen Anbietern kommunizieren. Mit Smarthome-Hubs von Apple, Google oder freien Lösungen wie Home Assistant lässt sich die smarte Hardware nur ansatzweise unter einen Hut bringen. Viele Geräte nutzen proprietäre Funktechniken, sodass sich neben dem WLAN-Router mehrere Funkzentralen versammeln. Die beiden Standards «Matter» und «Thread» sollen dieses Chaos beseitigen. Das Ziel besteht darin, dass Sie sich über die Funk- und Kommunikationswege keinerlei Gedanken mehr machen müssen: Es ist vollkommen egal, von welchen Herstellern die Geräte stammen. Sie können eine einzige Steuerplattform nehmen und dort alles reinwerfen, was mit Matter kompatibel ist. Zudem arbeitet das Ganze cloudfrei. Das beseitigt ein leidiges Problem: Wenn ein Hersteller irgendwann seine Server abschaltet, funktioniert das dazugehörige Gerät nicht mehr.

Was ist Matter?

Matter ist ein herstellerübergreifender Verbindungsstandard, der sicherstellt, dass Geräte von Amazon, Apple, Google, Samsung und anderen Herstellern problemlos miteinander kommunizieren können. Sie benötigen eine Schaltzentrale, auch Matter-Controller genannt, um kompatible Geräte steuern zu können. Dessen Aufgabe ist nicht an einen bestimmten Gerätetyp gebunden. Er kann etwa in stationäre Smarthome-Hubs oder vernetzte Schalter integriert sein. Viele Smarthome-Zentralen, die früher schon Kontrollfunktionen hatten, arbeiten mittlerweile auch als Matter-Controller, Bild 1.

Die Matter-Geräte verbinden sich direkt miteinander und erfordern keine herstellereigene Hardware. Fällt ein Gerät im Netzwerk aus, suchen sich die Daten automatisch einen neuen Weg. Da die Geräte mit Matter und Thread weniger Strom verbrauchen, halten batteriebetriebene Sensoren deutlich länger. Das System funktioniert lokal in Ihrem Zuhause, benötigt keine Cloud zur Steuerung und bietet somit auch mehr Datenschutz.