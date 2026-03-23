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Andreas Dumont

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Andreas Dumont.

Beiträge von Andreas Dumont

Praxis
Windows-Tipps
Fehlercodes verstehen
Die Fehlermeldungen von Windows verbergen sich oftmals hinter kryptischen Zahlencodes. Unser Artikel erklärt Ihnen die häufigsten Fehlermeldungen und zeigt auch gleich, wie man die Probleme beseitigt.
8 Minuten
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Andreas Dumont
23. Mär 2026
Praxis
Drucker-Tipps
Netzwerkdrucker-Guide
Netzwerkdrucker sind aus Büros, aus dem Homeoffice und aus privaten Haushalten kaum mehr wegzudenken. Die Fähigkeit, sich von mehreren Geräten via Netzwerk ansteuern zu lassen, macht sie zu einer flexiblen, effizienten und kostensparenden Lösung.
8 Minuten
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Andreas Dumont
25. Feb 2026
Praxis
Scanner-Tipps
Dokumente digitalisieren ganz einfach
Um Ordnung in die Schuhkartons voller Rechnungen oder Aktenordner voller Dokumente zu bringen, führt der beste Weg über eine Digitalisierung. Dazu genügt ein Scanner oder ein Multifunktionsgerät und die entsprechende Software.
9 Minuten
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Andreas Dumont
13. Feb 2026
Praxis
Hardware-Tipps
Alte Rechner, neue Ideen
Was tun mit dem alten Laptop oder dem ausgemusterten PC? Unser Artikel liefert viele praktische Ideen, um die Geräte weiterhin sinnvoll zu nutzen und sie so vor einem Ende als Elektroschrott zu bewahren.
8 Minuten
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Andreas Dumont
9. Feb 2026
Praxis
Windows-Tipps
Einzug in den neuen PC - so geht es
Wenn Ihr alter Rechenknecht in die Jahre kommt oder langsam den Geist aufgibt, muss ein neuer PC her. In wenigen Schritten richten Sie ihn perfekt ein.
9 Minuten
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Andreas Dumont
24. Dez 2025
Praxis
Mail-Tipps
Regeln für Outlook
Aufräumen in den eigenen E-Mails ist etwas, das man gerne auf die lange Bank schiebt. Doch mithilfe von Regeln und Filtern sorgen Sie in Microsofts Mail-Software Outlook schnell und effizient für Ordnung.
9 Minuten
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Andreas Dumont
19. Dez 2025
Praxis
Energie sparen
Clevere Stromspartipps
Mit einfachen Tipps können Laptop-Nutzer die Akkulaufzeit ihres Rechners verlängern. Damit sparen sie Energie und schliesslich auch Geld. Microsofts Windows stellt alle notwendigen Funktionen bereit.
6 Minuten
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Andreas Dumont
19. Dez 2025
Praxis
KI-Tipps
KI lokal nutzen
Wenn Sie eine künstliche Intelligenz lokal installieren, verbleiben die Daten bei Ihnen und werden nicht Teil des Trainings der KI. Dieser Artikel erklärt, wie sich mehrere KIs schnell lokal installieren und nutzen lassen.
9 Minuten
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Andreas Dumont
2. Dez 2025
Praxis
Kontaktverwaltung
Kontakte im Griff - wir zeigen wie
Oft liegen die Kontaktdaten verstreut in E-Mail-Postfächern, Excel-Tabellen, Programmen oder auf dem Smartphone. Ein gut strukturierter, zentraler Ansatz zur Verwaltung spart Zeit und bringt viele Vorteile mit sich.
8 Minuten
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Andreas Dumont
12. Nov 2025
Praxis
KI-Tipps
Videos mit KI generieren - so geht es
Ähnlich wie Texte mit dem KI-Tool ChatGPT oder Bilder mit Stable Diffusion und DALL-E lassen sich auch Videos mit künstlicher Intelligenz generieren – über einen Text-Prompt oder anhand eines Startbilds. Unser Workshop erklärt genau, wie das geht.
8 Minuten
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Andreas Dumont
29. Okt 2025

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