Andreas Dumont

Netzwerkdrucker sind aus Büros, aus dem Homeoffice und aus privaten Haushalten kaum mehr wegzudenken. Die Fähigkeit, sich von mehreren Geräten via Netzwerk ansteuern zu lassen, macht sie zu einer flexiblen, effizienten und kostensparenden Lösung.
Um Ordnung in die Schuhkartons voller Rechnungen oder Aktenordner voller Dokumente zu bringen, führt der beste Weg über eine Digitalisierung. Dazu genügt ein Scanner oder ein Multifunktionsgerät und die entsprechende Software.
Was tun mit dem alten Laptop oder dem ausgemusterten PC? Unser Artikel liefert viele praktische Ideen, um die Geräte weiterhin sinnvoll zu nutzen und sie so vor einem Ende als Elektroschrott zu bewahren.
Aufräumen in den eigenen E-Mails ist etwas, das man gerne auf die lange Bank schiebt. Doch mithilfe von Regeln und Filtern sorgen Sie in Microsofts Mail-Software Outlook schnell und effizient für Ordnung.
Wenn Sie eine künstliche Intelligenz lokal installieren, verbleiben die Daten bei Ihnen und werden nicht Teil des Trainings der KI. Dieser Artikel erklärt, wie sich mehrere KIs schnell lokal installieren und nutzen lassen.
Oft liegen die Kontaktdaten verstreut in E-Mail-Postfächern, Excel-Tabellen, Programmen oder auf dem Smartphone. Ein gut strukturierter, zentraler Ansatz zur Verwaltung spart Zeit und bringt viele Vorteile mit sich.
Ähnlich wie Texte mit dem KI-Tool ChatGPT oder Bilder mit Stable Diffusion und DALL-E lassen sich auch Videos mit künstlicher Intelligenz generieren – über einen Text-Prompt oder anhand eines Startbilds. Unser Workshop erklärt genau, wie das geht.
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