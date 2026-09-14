4DDiG erweitert Online-Reparatur für Videos, Fotos und Dateien

Wenn ein Video plötzlich nicht mehr abgespielt werden kann, ein Foto nach der Übertragung beschädigt ist oder sich ein wichtiges Dokument nicht mehr öffnen lässt, ist schnelle Hilfe gefragt. Mit seinen browserbasierten Reparaturtools bietet 4DDiG dafür eine unkomplizierte Alternative: Einzelne beschädigte Videos, Fotos und Dateien können direkt im Browser hochgeladen, repariert und anschliessend überprüft werden. Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Nutzer, die beschädigte Dateien unkompliziert online reparieren möchten, ohne zunächst eine Desktop-Anwendung installieren zu müssen.

Beschädigte Videos online reparieren

Videos können beispielsweise durch fehlerhafte Übertragungen, unterbrochene Aufnahmen oder Probleme beim Speichern beschädigt werden. Typische Folgen sind nicht abspielbare Dateien, schwarze Bildschirme, Ruckler oder Probleme bei der Wiedergabe.

Mit der 4DDiG Online-Video-Reparatur können Nutzer beschädigte Videos direkt im Browser hochladen und reparieren lassen. Die Online-Version unterstützt MP4- und MOV-Dateien. Die maximale Dateigrösse beträgt 300 MB. Das reparierte Video lässt sich anschliessend direkt in der Vorschau ansehen.