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Pressemeldung
14. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Pressemitteilung

4DDiG erweitert Online-Reparatur für Videos, Fotos und Dateien

Beschädigte Videos, Fotos und Dateien lassen sich mit den Online-Tools von 4DDiG direkt im Browser reparieren – ohne zusätzliche Softwareinstallation.

4DDiG bietet browserbasierte Reparaturlösungen für beschädigte Videos, Fotos und Dateien.

© Tenorshare

Wenn ein Video plötzlich nicht mehr abgespielt werden kann, ein Foto nach der Übertragung beschädigt ist oder sich ein wichtiges Dokument nicht mehr öffnen lässt, ist schnelle Hilfe gefragt. Mit seinen browserbasierten Reparaturtools bietet 4DDiG dafür eine unkomplizierte Alternative: Einzelne beschädigte Videos, Fotos und Dateien können direkt im Browser hochgeladen, repariert und anschliessend überprüft werden. Damit richtet sich das Angebot insbesondere an Nutzer, die beschädigte Dateien unkompliziert online reparieren möchten, ohne zunächst eine Desktop-Anwendung installieren zu müssen.

Beschädigte Videos online reparieren

Videos können beispielsweise durch fehlerhafte Übertragungen, unterbrochene Aufnahmen oder Probleme beim Speichern beschädigt werden. Typische Folgen sind nicht abspielbare Dateien, schwarze Bildschirme, Ruckler oder Probleme bei der Wiedergabe.

Mit der 4DDiG Online-Video-Reparatur können Nutzer beschädigte Videos direkt im Browser hochladen und reparieren lassen. Die Online-Version unterstützt MP4- und MOV-Dateien. Die maximale Dateigrösse beträgt 300 MB. Das reparierte Video lässt sich anschliessend direkt in der Vorschau ansehen.

Mit der 4DDiG Online-Video-Reparatur lassen sich beschädigte Videos direkt im Browser prüfen und reparieren.

 © Tenorshare

Für grössere Dateien, weitere Formate oder umfangreichere Reparaturaufgaben steht zusätzlich die Desktop-Version von 4DDiG File Repair zur Verfügung. Sie unterstützt unter anderem weitere Videoformate und die Stapelverarbeitung.

Fotos direkt im Browser reparieren

Auch beschädigte Fotos lassen sich online prüfen. Die 4DDiG Online-Fotoreparatur unterstützt gängige Formate wie JPG, JPEG und PNG sowie verschiedene RAW-Formate. Die maximale Bildgrösse beträgt 300 MB.

Nach dem Upload analysiert das Online-Tool die Bilddatei automatisch. Anschliessend kann das reparierte Foto direkt auf der Plattform in der Vorschau geprüft und gespeichert werden. Die Online-Fotoreparatur ist für die grundlegende Reparatur kostenlos nutzbar.

Word, Excel, PDF und weitere Dateien reparieren

Nicht nur Mediendateien können beschädigt werden. Besonders problematisch ist ein Dateifehler, wenn wichtige Arbeitsunterlagen, Präsentationen oder Tabellen betroffen sind. Dateien lassen sich dann möglicherweise nicht mehr öffnen oder Inhalte und Formatierungen werden fehlerhaft dargestellt.

Die 4DDiG Online-Dateireparatur unterstützt unter anderem PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PSD und ZIP. Die maximale Dateigrösse beträgt 300 MB. Nach dem Upload wird die Datei analysiert und repariert; anschliessend kann das Ergebnis in der Vorschau geprüft werden.

Die Online-Dateireparatur von 4DDiG ermöglicht die Reparatur beschädigter Dokumente direkt im Browser.

 © Tenorshare

Für komplexere Fälle steht mit 4DDiG File Repair eine Desktop-Lösung zur Verfügung. Sie unterstützt weitere Dateiformate, umfangreichere Reparaturaufgaben und die Verarbeitung mehrerer Dateien.

Über 4DDiG

Tenorshare 4DDiG entwickelt Lösungen für Datenwiederherstellung, Dateireparatur und die Verwaltung digitaler Daten. Das Produktportfolio umfasst Anwendungen zur Wiederherstellung verlorener Daten sowie zur Reparatur und Optimierung beschädigter Videos, Fotos, Dokumente und Audiodateien.

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