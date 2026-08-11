Ahnenforschung 2026: Alte Familienfotos mit KI digitalisieren und retten

4. Bei Bedarf kombinieren: Mehrere Modelle lassen sich nacheinander anwenden, etwa zuerst Reparatur, dann Kolorierung, abschliessend Hochskalierung.

5. In Archivqualität exportieren: Das fertige Bild in möglichst hoher Auflösung speichern, um es sowohl für den Druck als auch für Online-Stammbäume nutzen zu können.

Praxistipp: Grössere Fotobestände effizient bearbeiten

Wer nicht nur ein einzelnes Foto, sondern gleich einen ganzen Fotokarton digitalisiert hat, profitiert vom Batch-Modus der Software: Mehrere Bilder lassen sich mit demselben Modell gleichzeitig verarbeiten, statt jedes Foto einzeln durchzugehen. Sinnvoll ist es, Fotos vorab grob nach Schadensbild zu sortieren – etwa in «nur verblasst», «mit Rissen» und «unscharfe Gesichter» –, um für jede Gruppe das passende Modell effizient anzuwenden, statt bei jedem Bild neu zu experimentieren.

Fotos für Stammbaum-Plattformen richtig exportieren

Für Ahnenforschungs-Plattformen empfiehlt sich ein zweiter Export mit reduzierter Dateigrösse. Das sorgt für schnelle Ladezeiten im Online-Stammbaum. Verwenden Sie zudem eine klare Dateibenennung (z. B. Nachname_Vorname_Jahr.jpg), um den Überblick bei der gemeinsamen Recherche zu behalten.

Häufig gestellte Fragen

Verfälscht eine KI-Restaurierung die historische Echtheit des Fotos?

Die KI ergänzt fehlende oder beschädigte Bildinformationen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, rekonstruiert also keine hundertprozentig exakte Kopie des Originalzustands. Für die private Nutzung im Stammbaum ist das in aller Regel unproblematisch; wer wissenschaftlich besonders genau arbeiten möchte, sollte zusätzlich immer das unbearbeitete Original archivieren.

Eignen sich restaurierte Fotos für den Druck grossformatiger Familienbücher?

Ja, sofern die Ausgangsauflösung hoch genug war und zusätzlich die KI-Hochskalierung genutzt wurde. Für sehr grosse Drucke lohnt sich ein Test-Ausdruck in kleinerem Format, um die Bildqualität vorab zu beurteilen.

Lässt sich die Software auch für sehr alte Fotos vor 1900 nutzen?

Grundsätzlich ja, wobei bei sehr stark beschädigten oder technisch andersartigen Originalen (z. B. Daguerreotypien) die Ergebnisse stärker variieren können als bei klassischen Schwarz-Weiss- oder Farbfotos des 20. Jahrhunderts.

Kann ich mehrere Fotos gleichzeitig bearbeiten?

Ja, über den Batch-Modus lassen sich mehrere Bilder mit demselben Restaurierungsmodell in einem Arbeitsgang verarbeiten, was bei grösseren Fotobeständen erheblich Zeit spart.

Fazit

Alte Familienfotos sind für die Ahnenforschung oft wertvoller als jedes Dokument – aber auch besonders anfällig für den Zahn der Zeit. Mit einer sorgfältigen Digitalisierung per Scanner und anschliessender KI-gestützter Restaurierung, etwa mit HitPaw FotorPea, lassen sich verblasste, beschädigte oder unscharfe Aufnahmen so aufbereiten, dass sie auch kommenden Generationen ein lebendiges Bild der eigenen Familiengeschichte vermitteln.