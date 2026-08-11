Pressemitteilung
Ahnenforschung 2026: Alte Familienfotos mit KI digitalisieren und retten
Wer alte Familienfotos digitalisieren und mit KI restaurieren möchte, erweckt die eigene Geschichte zu neuem Leben. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie historische Fotografie richtig scannen und mit Software wie HitPaw FotorPea verlorene Details scharf zeichnen.
Warum alte Fotos für die Ahnenforschung so wertvoll sind
Kirchenbücher, Geburtsregister und Zivilstandsämter liefern Namen, Daten und Orte – aber kein Gesicht. Ein gut erhaltenes Familienfoto dagegen macht aus einem abstrakten Vorfahren einen Menschen: seine Kleidung, seine Umgebung, manchmal sogar sein Ausdruck erzählen mehr über eine Zeit als jede Urkunde. Entsprechend hoch ist in der Ahnenforscher-Community der Stellenwert von Bildmaterial – viele Plattformen erlauben inzwischen, Fotos direkt an Personen im Stammbaum anzuhängen, und auch Nachkommen in aller Welt profitieren, wenn ein Bild in guter Qualität digital verfügbar ist.
Warum alte Fotos für die Ahnenforschung unersetzlich sind
Kirchenbücher und Geburtsregister liefern Daten, aber ein Foto schenkt Ihrem Vorfahren ein Gesicht. Erst ein Bild macht aus einem Namen eine greifbare Person.
Der emotionale und historische Wert im Stammbaum
Visuelle Details: Kleidung, Mimik und Umgebung verraten viel über den damaligen Alltag.
Plattform-Integration: Moderne Ahnenforschung-Tools wie MyHeritage oder Ancestry verknüpfen Porträts direkt mit Profilen.
Familienbesitz sichern: Ein hochaufgelöstes Digitalisat lässt sich problemlos mit Verwandten weltweit teilen.
Die richtige Vorbereitung: Fotos scannen statt abfotografieren
Bevor überhaupt eine KI-Software zum Einsatz kommt, entscheidet bereits die Digitalisierung selbst über die spätere Bildqualität. Ein paar Grundregeln, die sich in der Ahnenforscher-Community bewährt haben:
- Scanner statt Smartphone-Kamera verwenden: Ein Flachbettscanner liefert eine gleichmässige Ausleuchtung und keine perspektivischen Verzerrungen – beides Probleme, die beim Abfotografieren mit dem Handy kaum zu vermeiden sind.
- Hohe Auflösung wählen: Für Archivzwecke empfiehlt sich mindestens 600 dpi, bei kleinformatigen oder besonders wertvollen Originalen auch mehr.
- Im verlustfreien Format speichern: TIFF oder eine hochwertige, wenig komprimierte JPEG-Einstellung erhalten mehr Bildinformation als stark komprimierte Dateien – wichtig, da jede spätere Bearbeitung von der Qualität des Ausgangsscans abhängt.
- Originale nicht wegwerfen: Digitalisate ergänzen physische Archive, ersetzen sie aber nicht vollständig – schon allein, weil sich Restaurierungssoftware in einigen Jahren weiterentwickelt haben wird.
Restaurierung mit KI: Die relevanten Werkzeuge
Nach dem Einscannen übernimmt eine spezialisierte KI-Software die Reparatur. HitPaw FotorPea nutzt dafür verschiedene Modelle:
- Kratzer- und Fleckenentfernung: Erkennt und repariert mechanische Schäden wie Risse, Knicke oder Wasserflecken, ohne die umliegende Bildstruktur zu verfälschen.
- Gesichtsrestaurierung: Rekonstruiert unscharfe oder detailarme Gesichtszüge – gerade bei alten Gruppenfotos mit vielen Personen im Hintergrund oft der entscheidende Unterschied.
- Automatische Kolorierung: Verwandelt Schwarz-Weiss-Aufnahmen in plausibel eingefärbte Farbbilder, was viele Nutzer als emotional besonders wirkungsvoll beschreiben, weil Vorfahren dadurch weniger «historisch» und greifbarer wirken.
- KI-Hochskalierung: Vergrössert niedrig aufgelöste Digitalisate, etwa alte Scans aus den 1990er-Jahren, auf eine für Ausdrucke oder Präsentationen geeignete Auflösung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Beschädigte Fotos mit KI reparieren
1. Foto importieren: Den hochauflösenden Scan in HitPaw FotorPea laden.
2. Passendes KI-Modell wählen: Wählen Sie je nach Schaden Reparatur, Gesichtsrestaurierung oder Kolorierung.
3. Ergebnis in der Vorschau prüfen: Über die Vorher-Nachher-Ansicht kontrollieren, ob Details wie Kleidungsmuster oder Gesichtszüge stimmig wiederhergestellt wurden.
4. Bei Bedarf kombinieren: Mehrere Modelle lassen sich nacheinander anwenden, etwa zuerst Reparatur, dann Kolorierung, abschliessend Hochskalierung.
5. In Archivqualität exportieren: Das fertige Bild in möglichst hoher Auflösung speichern, um es sowohl für den Druck als auch für Online-Stammbäume nutzen zu können.
Praxistipp: Grössere Fotobestände effizient bearbeiten
Wer nicht nur ein einzelnes Foto, sondern gleich einen ganzen Fotokarton digitalisiert hat, profitiert vom Batch-Modus der Software: Mehrere Bilder lassen sich mit demselben Modell gleichzeitig verarbeiten, statt jedes Foto einzeln durchzugehen. Sinnvoll ist es, Fotos vorab grob nach Schadensbild zu sortieren – etwa in «nur verblasst», «mit Rissen» und «unscharfe Gesichter» –, um für jede Gruppe das passende Modell effizient anzuwenden, statt bei jedem Bild neu zu experimentieren.
Fotos für Stammbaum-Plattformen richtig exportieren
Für Ahnenforschungs-Plattformen empfiehlt sich ein zweiter Export mit reduzierter Dateigrösse. Das sorgt für schnelle Ladezeiten im Online-Stammbaum. Verwenden Sie zudem eine klare Dateibenennung (z. B. Nachname_Vorname_Jahr.jpg), um den Überblick bei der gemeinsamen Recherche zu behalten.
Häufig gestellte Fragen
Verfälscht eine KI-Restaurierung die historische Echtheit des Fotos?
Die KI ergänzt fehlende oder beschädigte Bildinformationen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, rekonstruiert also keine hundertprozentig exakte Kopie des Originalzustands. Für die private Nutzung im Stammbaum ist das in aller Regel unproblematisch; wer wissenschaftlich besonders genau arbeiten möchte, sollte zusätzlich immer das unbearbeitete Original archivieren.
Eignen sich restaurierte Fotos für den Druck grossformatiger Familienbücher?
Ja, sofern die Ausgangsauflösung hoch genug war und zusätzlich die KI-Hochskalierung genutzt wurde. Für sehr grosse Drucke lohnt sich ein Test-Ausdruck in kleinerem Format, um die Bildqualität vorab zu beurteilen.
Lässt sich die Software auch für sehr alte Fotos vor 1900 nutzen?
Grundsätzlich ja, wobei bei sehr stark beschädigten oder technisch andersartigen Originalen (z. B. Daguerreotypien) die Ergebnisse stärker variieren können als bei klassischen Schwarz-Weiss- oder Farbfotos des 20. Jahrhunderts.
Kann ich mehrere Fotos gleichzeitig bearbeiten?
Ja, über den Batch-Modus lassen sich mehrere Bilder mit demselben Restaurierungsmodell in einem Arbeitsgang verarbeiten, was bei grösseren Fotobeständen erheblich Zeit spart.
Fazit
Alte Familienfotos sind für die Ahnenforschung oft wertvoller als jedes Dokument – aber auch besonders anfällig für den Zahn der Zeit. Mit einer sorgfältigen Digitalisierung per Scanner und anschliessender KI-gestützter Restaurierung, etwa mit HitPaw FotorPea, lassen sich verblasste, beschädigte oder unscharfe Aufnahmen so aufbereiten, dass sie auch kommenden Generationen ein lebendiges Bild der eigenen Familiengeschichte vermitteln.
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