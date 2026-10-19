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19. Okt 2026
Lesedauer 5 Min.

Pressemitteilung

Wie Sie Ihre digitalen Passwörter bereinigen und Ihre Kontosicherheit verbessern

Es mag scheinen, als verliere ein Passwort an Bedeutung, sobald Sie nicht mehr auf das zugehörige Konto zugreifen. Doch diese Zugangsdaten können jahrelang bestehen bleiben, oft mit wiederverwendeten oder veralteten Informationen, an die Sie sich nicht mehr erinnern.
© ChatGPT

Das Bereinigen dieser Zugangsdaten verbessert Ihre Passwortsicherheit, und Sie müssen kein Cybersicherheitsexperte sein, um damit zu beginnen.

Der Prozess wird einfacher, wenn Sie die richtige Reihenfolge einhalten. Wir beginnen mit der Identifizierung problematischer Konten, sichern dann Ihre wichtigen Zugangsdaten und klären schliesslich, wie Sie Ihre Zugangsdaten zukünftig verwalten. Bevor Sie jedoch Ihre Konten überprüfen und Passwörter ändern, sollten Sie verstehen, warum diese Zugangsdaten weiterhin für Ihre allgemeine digitale Sicherheit wichtig sind.

Warum Ihre alten Passwörter möglicherweise einer Sicherheitsprüfung bedürfen

Denken Sie einmal darüber nach. Vielleicht haben Sie einen Zugang zu einem Online-Shop oder einem Abonnementdienst, den Sie vergessen haben. Ehe Sie sich versehen, sammeln sich zahlreiche (oder sogar Hunderte) Zugangsdaten an. Jedes einzelne ist ein Tor zur Online-Welt. Das bedeutet, dass Ihre Kontosicherheit nicht nur die Konten betrifft, die Sie regelmässig nutzen, sondern alle Ihre Konten. Die Logins, die Sie selten nutzen, sind wahrscheinlich diejenigen, die völlig unbeaufsichtigt bleiben.

Das Problem ist, dass Sie dasselbe Passwort für mehrere Websites verwenden. Selbst wenn eine kleine Website gehackt wird und Ihre Zugangsdaten offengelegt werden, versuchen Hacker diese auf anderen Plattformen, und wiederverwendete oder alte Passwörter werden schnell aufgedeckt. Deshalb müssen Sie lernen, sichere Passwörter zu erstellen. Die wichtigste Regel ist ganz einfach: Verwenden Sie lange und einzigartige Passwörter.

Deshalb lohnt es sich, einen Abend Ihrer Zeit in die Überprüfung Ihrer Passwörter zu investieren. Alte Passwörter verfallen nicht von selbst, und ein Konto, das 2015 noch harmlos schien, kann heute Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Zahlungsinformationen preisgeben. Sobald Sie sehen, welche Passwörter noch im Umlauf sind, ergibt sich der Rest von selbst.

Beginnen Sie mit Ihren wichtigsten Konten

Niemand kann über 500 Konten auf einmal ändern. Deshalb setzen wir Prioritäten – und das ist völlig in Ordnung. Wenn es um den Schutz von Online-Konten geht, steht Ihre E-Mail an erster Stelle, da Sie dort ohnehin alle Links zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten. Danach können Sie sich Ihren Online-Banking-Konten, Online-Shops, Cloud-Speicherdiensten und sozialen Netzwerken widmen. Setzen Sie alle Konten, die sensible Zahlungsinformationen, Fotos oder andere persönliche Dokumente speichern, ganz oben auf Ihre Liste.

Nachdem Sie diese Liste erstellt haben, überprüfen Sie die Konten und suchen Sie nach sich wiederholenden Passwörtern. Ändern Sie mindestens eines davon jetzt, beginnend mit dem wichtigsten. Ersetzen Sie jedes wiederholte Passwort durch ein sicheres, langes, zufälliges Passwort, das nur einmal verwendet wird, zum Beispiel eine kurze Phrase aus zusammenhanglosen Wörtern. Arbeiten Sie sich dann die Liste nach unten durch. Sie können die Änderung schrittweise vornehmen – etwa 10 Minuten pro Tag genügen.

Passwortverwaltung vereinfachen

Hier liegt das Problem: Sobald jeder individuelle Zugangsdaten benötigt, ist es unmöglich, sich alle zu merken. Genau das führt dazu, dass Nutzer in alte Gewohnheiten zurückfallen. Auch das blosse Ankleben der Zugangsdaten an den Computer oder deren Speicherung im Browser ohne Nachverfolgung funktioniert nicht. Um sichere Online-Konten zu haben, ohne sich Hunderte von Passwörtern merken zu müssen, benötigen Sie eine geeignete Strategie zur Speicherung und Aktualisierung.

Genau hier erweist sich ein Passwortmanager im Alltag als äusserst nützlich. Diese Software speichert all Ihre Zugangsdaten sicher und verschlüsselt, gibt sie bei Bedarf automatisch ein und ermöglicht es Ihnen, sich nur ein einziges Masterpasswort zu merken. Doppelte Passwörter werden zudem hervorgehoben. Dank dieses Tools sind einzigartige Passwörter problemlos möglich, da Sie diese nicht mehr manuell eingeben müssen.

Zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen

Selbst ein perfektes Passwort kann durch Phishing oder Datenlecks geknackt werden. Daher sollte ein Passwort allein niemals Ihre wichtigsten Konten schützen. Die Hinzufügung eines zweiten Sicherheitsschritts, bekannt als 2FA oder MFA, sorgt dafür, dass ein gestohlenes Passwort allein nicht mehr ausreicht. Lesen Sie, wie 2FA Hacker selbst nach einem Datenleck aussperrt. E-Mail-, Bank- und Cloud-Konten sind die besten Ausgangspunkte.

Passkeys, die noch relativ neu sind, gehen noch einen Schritt weiter. Sie ersetzen das Passwort durch einen kryptografischen Schlüssel, der auf Ihrem Gerät gespeichert ist. Entsperren Sie Ihr Gerät per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN. So gibt es nichts mehr zu erraten oder zu knacken. Noch bieten nicht alle Dienste diese Funktion an. Deshalb ist ein gutes Passwortmanagement weiterhin wichtig, und die beiden Ansätze ergänzen sich gut.

Kurz gesagt: Das ist der gesamte Plan. Überprüfen Sie Ihre bestehenden Passwörter, korrigieren Sie die Sicherheit Ihrer wichtigsten Konten, notieren Sie alle Ihre Passwörter an einem Ort und nutzen Sie nach Möglichkeit die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Verbessern Sie Ihre Passwortsicherheit Schritt für Schritt, Woche für Woche. Fortschritte in kleinen Schritten sind wirklich wichtig, also fang noch heute Abend mit deinen E-Mails an. Du wirst es später bereuen.

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