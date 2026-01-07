2FA sperrt Hacker aus!

Falls Sie Ihre E-Mail-Adresse in diesen Datenbanken finden, ist das nicht tragisch, aber Sie müssen trotzdem konsequent handeln und die 2-Faktor-Authentifizierung nutzen. Die gute Nachricht: Sie müssen nicht mal Ihr Passwort ändern – das Aktivieren von 2FA reicht meistens aus.

Tipp: Wenn Sie im Chrome-Webbrowser, in Firefox oder in Edge ein Konto verwenden, um Passwörter sowie E-Mail-Adressen bei Log-ins automatisch einzufügen, prüft der Webbrowser, ob Ihre E-Mail-Adresse in einem Hack auftaucht und informiert Sie.

Wer unterstützt 2FA?

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass eigentlich alle Services im Internet, die ein Konto-Log-in nutzen, auch eine 2FA anbieten. Sie müssen diese nur aktivieren.

Grosse Shopping-Portale wie Amazon, eBay oder auch Coop und Migros bieten den Schutz der Log-ins mit 2FA. Aber auch Anbieter von Cloud-Speichern kennen die Schutzfunktion, beispielsweise Dropbox oder OneDrive. Der einzige Unterschied bei den Anbietern ist, welchen Faktor sie unterstützen. Ein Code­versand per SMS ist am weitesten verbreitet. Einmal angefordert und eingegeben, wird das genutzte Gerät (Browser oder Handy) meist als vertrauenswürdig registriert und erfordert 30 bis 90 Tage keine weiteren Zusatzcodes.

Eine gute, aber vielleicht nicht vollständige Übersicht zum Thema 2FA bei Onlinediensten zeigt die Webseite 2FA.Directory unter 2fa.directory/de. Dort können Sie zuerst nachsehen – eventuell schon vor einer Anmeldung –, ob bestimmte Services auch 2FA anbieten, Bild 4. Sie werden sehen, dass das fast immer der Fall ist. Bei einem Eintrag auf der Webseite sehen Sie gleich, welche 2FA-Faktoren unterstützt werden. Der Punkt Docs bei einem Eintrag führt Sie per Link auf die technische 2FA-Seite des Anbieters.