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Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick
1 Minute
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23. Aug 2024
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Bilden Sie sich zum KI-Experten aus
Die Ausbildung zum «Human-AI Collaboration Specialist» vermittelt die Grundlagen für die Zusammenarbeit von Mensch und KI (künstlicher Intelligenz). Bei eFachausweis lässt sich diese Ausbildung einfach und effizient online per Fernstudium machen.
3 Minuten
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23. Aug 2024
News
Powered by eFachausweis
Fachausweis flexibel übers Internet
eFachausweis bietet umfassende und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten online an. Wir stellen die Vorteile des Onlinelearnings vor und zeigen, wie es funktioniert.
3 Minuten
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1. Sep 2023
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