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Bilden Sie sich zum KI-Experten aus

Die Ausbildung zum «Human-AI Collaboration Specialist» vermittelt die Grundlagen für die Zusammenarbeit von Mensch und KI (künstlicher Intelligenz). Bei eFachausweis lässt sich diese Ausbildung einfach und effizient online per Fernstudium machen.