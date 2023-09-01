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eFachausweis eFachausweis
1. Sep 2023
Lesedauer 3 Min.

Powered by eFachausweis

Fachausweis flexibel übers Internet

eFachausweis bietet umfassende und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten online an. Wir stellen die Vorteile des Onlinelearnings vor und zeigen, wie es funktioniert.
© (Quelle: eFachausweis)

Wer beruflich Karriere machen will, muss sich weiterbilden. Findet das berufsbegleitend statt, ist meist ein hoher Aufwand mit fixen wiederkehrenden Terminen notwendig. Das muss nicht sein. eFachausweis bietet eine ganze Reihe von Lehrgängen an, die Weiterbildungswillige auf eidgenössische Berufsprüfungen und ­Diplome sowie verschiedene Fachzertifikate vorbereiten. Die Lehrgänge finden online und virtuell statt, was im Gegensatz zu Präsenz­unterricht viele Vorteile bietet:

  • Flexibilität: Die Teilnehmenden entscheiden selbst, wann und wo sie lernen.
  • Aktivität: Statt passivem Konsum steht eine aktive Auseinandersetzung mit den Lern­inhalten im Zentrum.
  • Vielfalt: eFachausweis bietet eine Vielzahl an Lernmethoden an.
  • Digitale Kompetenzen: Nebst den fach­lichen Kompetenzen werden auch digitale Kompetenzen geschult.
  • Interaktion: Die Mentoring-Lehrgänge bieten dank kleiner Klassengrösse (maximal vier bis sechs Teilnehmende) einen intensiven und persönlichen Austausch mit den Experten und den Mitstudierenden.

Abwechslungsreiches Programm

Für den Online-Unterricht stellt eFachausweis eine abwechslungsreiche Lernumgebung zur Verfügung: Das selbstständige Lernen wird nebst Texten auch mit Erklärvideos, Lern­karten, Tests, Infografiken und interaktiven Aufgaben unterstützt.

Auch der persönliche Austausch kommt nicht zur kurz: In den Mentoring-Lehrgängen gibt es Videokonferenzen mit den Expertinnen und Experten im kleinen Klassenverbund, 1:1-Mentoring sowie den Austausch via Chat mit den Kolleginnen und Kollegen.

Die praktischen Inputs holen sich die Lernenden in Mini-Cases, Fallstudien oder mit Transferaufgaben. Abgeschlossen wird der Lehrgang übrigens nicht nur mit dem fach­lichen Zertifikat, sondern auch mit einer Bescheinigung für die erworbenen digitalen Kompetenzen. Die Prüfungen für die schul­internen Zertifikate können vorwiegend (unter Aufsicht) online von zu Hause aus absolviert werden.

Breites Ausbildungsangebot

Die Lehrgänge von eFachausweis decken ein breites Weiterbildungsspektrum ab. Dazu ­gehören zukunftsgerichtete Ausbildungen wie «E-Commerce Spezialist*in» für den Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Plattformen und Onlineshops oder «Digital Collaboration Specialist» – ein Lehrgang, der vertiefte Kompetenzen für den digitalen Alltag vermittelt. Daneben sind auch klassische Ausbildungen auf Stufe «Sachbearbeitende», eidgenössische Fachausweise oder Diplome in den ­Bereichen «Treuhand», «Human Resources», «Immobilien», «Rechnungswesen», «Unternehmensorganisation» sowie «Versicherung und Führung» im Angebot. Ebenfalls bietet eFachausweis verschiedene Fachmodule an.

Einen Überblick über das vollständige Kurs­programm finden Sie unter der Internet­adresse efachausweis.ch/angebot.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit eFachausweis.

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