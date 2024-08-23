Bilden Sie sich zum KI-Experten aus

Drei Fragen an Lehrgangsleiter Sadri Selimi

Was lerne ich im Lehrgang zum «Human-AI Collaboration Specialist»?

Lehrgangsleiter Sadri Selimi: Im Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» wird vermittelt, wie man mit künstlicher Intelligenz (KI) zusammenarbeiten kann, um berufliche Aufgaben effizienter zu gestalten und innovative Lösungen zu entwickeln. Der Kurs deckt eine Vielzahl von Themen ab, darunter die Grundlagen der KI, ethische Aspekte und praktische Anwendungen von verschiedenen Werkzeugen (siehe Übersicht rechts). Es werden sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten vermittelt, um KI-Tools und -Technologien im Arbeitsalltag erfolgreich einzusetzen.

Muss ich bestimmte Voraussetzungen für diesen Lehrgang erfüllen?

Für die Teilnahme am Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» sind keine spezifischen Vorkenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz erforderlich. Ein grundlegendes Verständnis von Technologie und digitalen Werkzeugen ist allerdings von Vorteil. Der Kurs ist so konzipiert, dass sowohl Einsteiger als auch Personen mit Vorerfahrung im Bereich der KI davon profitieren können. Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, sind von grosser Bedeutung.