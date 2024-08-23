Bilden Sie sich zum KI-Experten aus

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Drei Fragen an Lehrgangsleiter Sadri Selimi
Was lerne ich im Lehrgang zum «Human-AI Collaboration Specialist»?
Lehrgangsleiter Sadri Selimi: Im Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» wird vermittelt, wie man mit künstlicher Intelligenz (KI) zusammenarbeiten kann, um berufliche Aufgaben effizienter zu gestalten und innovative Lösungen zu entwickeln. Der Kurs deckt eine Vielzahl von Themen ab, darunter die Grundlagen der KI, ethische Aspekte und praktische Anwendungen von verschiedenen Werkzeugen (siehe Übersicht rechts). Es werden sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten vermittelt, um KI-Tools und -Technologien im Arbeitsalltag erfolgreich einzusetzen.
Muss ich bestimmte Voraussetzungen für diesen Lehrgang erfüllen?
Für die Teilnahme am Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» sind keine spezifischen Vorkenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz erforderlich. Ein grundlegendes Verständnis von Technologie und digitalen Werkzeugen ist allerdings von Vorteil. Der Kurs ist so konzipiert, dass sowohl Einsteiger als auch Personen mit Vorerfahrung im Bereich der KI davon profitieren können. Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, sind von grosser Bedeutung.
Wie muss ich mir den Unterricht über das Internet vorstellen?
Der Unterricht im Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» findet vollständig online statt. Das Wissen wird in Form von Texten und Videos vermittelt. Jedes Modul umfasst Transferaufgaben, bei denen die erlernten Inhalte praktisch angewendet werden. Im Mentoring-Modell gibt es am Ende jedes Moduls einen Termin, in dem offene Fragen und Unklarheiten geklärt werden. In diesen Sitzungen werden auch praktische Anwendungen besprochen, um sicherzustellen, dass das Gelernte erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann. Durch diesen strukturierten und praxisorientierten Ansatz wird sichergestellt, dass die Teilnehmenden umfassend auf die Zusammenarbeit mit KI vorbereitet sind.
Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick
Geschäftsführer Roland von Euw zum Lehrgang
«Human-AI Collaboration Specialist»?
Geschäftsführer Roland von Euw: Künstliche Intelligenz beeinflusst die Art und Weise, wie wir arbeiten. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit dieser neuen Technologie auseinanderzusetzen. Was ist KI genau? Wie kann ich entsprechende Werkzeuge in meinen Arbeitsalltag integrieren? Solchen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Lehrgang nach.
Wieso soll ich die Ausbildung zum «Human-AI Collaboration Specialist» bei eFachausweis machen?
Wir bieten maximale Flexibilität. Jede und jeder kann zu jeder Zeit, an jedem Ort lernen. Damit lassen sich Arbeit, Weiterbildung und Privatleben sehr gut miteinander vereinbaren.
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