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23. Aug 2024
Lesedauer 3 Min.

Powered by eFachausweis

Bilden Sie sich zum KI-Experten aus

Die Ausbildung zum «Human-AI Collaboration Specialist» vermittelt die Grundlagen für die Zusammenarbeit von Mensch und KI (künstlicher Intelligenz). Bei eFachausweis lässt sich diese Ausbildung einfach und effizient online per Fernstudium machen.
© (Quelle: eFachausweis)

Drei Fragen an Lehrgangsleiter Sadri Selimi

Was lerne ich im Lehrgang zum «Human-AI Collaboration Specialist»?

Lehrgangsleiter Sadri Selimi: Im Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» wird vermittelt, wie man mit künstlicher Intelligenz (KI) zusammenarbeiten kann, um berufliche Aufgaben effizienter zu gestalten und innovative Lösungen zu entwickeln. Der Kurs deckt eine Vielzahl von Themen ab, darunter die Grundlagen der KI, ethische Aspekte und praktische Anwendungen von verschiedenen Werkzeugen (siehe Übersicht rechts). Es werden sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten vermittelt, um KI-Tools und -Technologien im Arbeitsalltag erfolgreich einzusetzen.

Muss ich bestimmte Voraussetzungen für diesen Lehrgang erfüllen?

Für die Teilnahme am Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» sind keine spezifischen Vorkenntnisse im Bereich der künstlichen Intelligenz erforderlich. Ein grundlegendes Verständnis von Technologie und digitalen Werkzeugen ist allerdings von Vorteil. Der Kurs ist so konzipiert, dass sowohl Einsteiger als auch Personen mit Vorerfahrung im Bereich der KI davon profitieren können. Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen, sind von grosser Bedeutung.

Lehrgangsleiter Sadri Selimi

 © Quelle: eFachausweis

Wie muss ich mir den Unterricht über das Internet vorstellen?

Der Unterricht im Lehrgang «Human-AI Collaboration Specialist» findet vollständig online statt. Das Wissen wird in Form von Texten und Videos vermittelt. Jedes Modul umfasst Transferaufgaben, bei denen die erlernten Inhalte praktisch angewendet werden. Im Mentoring-Modell gibt es am Ende jedes Moduls einen Termin, in dem offene Fragen und Unklarheiten geklärt werden. In diesen Sitzungen werden auch praktische Anwendungen besprochen, um sicherzustellen, dass das Gelernte erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann. Durch diesen strukturierten und praxisorientierten Ansatz wird sichergestellt, dass die Teilnehmenden umfassend auf die Zusammenarbeit mit KI vorbereitet sind.

Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick

Geschäftsführer Roland von Euw zum Lehrgang

«Human-AI Collaboration Specialist»?

Geschäftsführer Roland von Euw

 © Quelle: eFachausweis

Geschäftsführer Roland von Euw: Künstliche Intelligenz beeinflusst die Art und Weise, wie wir arbeiten. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit dieser neuen Technologie auseinanderzusetzen. Was ist KI genau? Wie kann ich entsprechende Werkzeuge in meinen Arbeitsalltag integrieren? Solchen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Lehrgang nach.

Wieso soll ich die Ausbildung zum «Human-AI Collaboration Specialist» bei eFachausweis machen?

Wir bieten maximale Flexibilität. Jede und jeder kann zu jeder Zeit, an jedem Ort lernen. Damit lassen sich Arbeit, Weiterbildung und Privatleben sehr gut miteinander vereinbaren.

Info zum Lehrgang

In der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt wird die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI immer wichtiger. Unternehmen aller Branchen integrieren KI-Technologien, um ihre Prozesse zu optimieren, Entscheidungen zu unterstützen und Innovationen voranzutreiben. Mit dem Wissen und den Kompetenzen eines «Human-AI Collaboration Specialists» bleiben Sie am Ball und können die Gestaltung und Anwendung dieser neuen Technologien im Unternehmen unterstützen. Weitere Informationen und die Anmeldungsmöglichkeit finden Sie unter der Internetadresse: efachausweis.ch/human-ai-collaboration-specialist.
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