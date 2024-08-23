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23. Aug 2024

Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick

Die Grundlagen der KI
Unser Einführungskurs umfasst Grund­lagen zum maschinellen Lernen, zur Automatisierung, zu Natural Language Processing und zu Big Data. Damit erwerben Sie die technische Basis für das Zusammenspiel Mensch und KI.

 © Shutterstock/kawephoto, Palto, PopTika, Stock-Asso, NatashaRamenskaya, Irena R., Phonlamai Photo

KI-Technologien und Praxiswerkzeuge
In diesem Modul lernen Sie Werkzeuge für die Entwicklung von KI-Technologien kennen und setzen sich mit der Inte­gration dieser KI-Technologien in eine bestehende Organisation auseinander. Ergänzend lernen Sie verschiedene KI-Werkzeuge kennen.

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Mensch-KI-Interaktion
Der Fokus in diesem Modul liegt darauf, die Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen menschlichen Fähigkeiten und KI zu verstehen und zu optimieren. Sie erfahren, wie KI-Anwendungen gestaltet werden können, damit diese den Arbeits­alltag tatsächlich erleichtern und nicht verkomplizieren.

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Kommunikation und Teamarbeit
Dieses Modul vermittelt die Kommunikations- und Teamfähigkeiten, die nötig sind, um effektiv mit KI-Systemen zu arbeiten. Sie lernen, Informationen klar weiterzugeben, Ergebnisse zu interpretieren und im Team mit der KI gemeinsame Ziele zu erreichen.

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Projektmanagement mit Fokus KI-Systeme
In diesem Modul lernen Sie, KI in Geschäftsprozesse zu integrieren und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Sie erhalten Werkzeuge und Methoden, um KI-Projekte erfolgreich zu planen, zu steuern und abzuschliessen.

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Rechtliche und ethische Aspekte
Die Einführung von KI-Systemen birgt technologische, rechtliche und ethische Herausforderungen. Sie lernen gesetzliche Regelungen und ethische Grundsätze kennen, die bei der Entwicklung und Anwendung von KI wichtig sind.

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