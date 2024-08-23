Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick

Die Grundlagen der KI Unser Einführungskurs umfasst Grundlagen zum maschinellen Lernen, zur Automatisierung, zu Natural Language Processing und zu Big Data. Damit erwerben Sie die technische Basis für das Zusammenspiel Mensch und KI.
KI-Technologien und Praxiswerkzeuge In diesem Modul lernen Sie Werkzeuge für die Entwicklung von KI-Technologien kennen und setzen sich mit der Integration dieser KI-Technologien in eine bestehende Organisation auseinander. Ergänzend lernen Sie verschiedene KI-Werkzeuge kennen.
Mensch-KI-Interaktion Der Fokus in diesem Modul liegt darauf, die Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen menschlichen Fähigkeiten und KI zu verstehen und zu optimieren. Sie erfahren, wie KI-Anwendungen gestaltet werden können, damit diese den Arbeitsalltag tatsächlich erleichtern und nicht verkomplizieren.
Kommunikation und Teamarbeit Dieses Modul vermittelt die Kommunikations- und Teamfähigkeiten, die nötig sind, um effektiv mit KI-Systemen zu arbeiten. Sie lernen, Informationen klar weiterzugeben, Ergebnisse zu interpretieren und im Team mit der KI gemeinsame Ziele zu erreichen.
Projektmanagement mit Fokus KI-Systeme In diesem Modul lernen Sie, KI in Geschäftsprozesse zu integrieren und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Sie erhalten Werkzeuge und Methoden, um KI-Projekte erfolgreich zu planen, zu steuern und abzuschliessen.
Rechtliche und ethische Aspekte Die Einführung von KI-Systemen birgt technologische, rechtliche und ethische Herausforderungen. Sie lernen gesetzliche Regelungen und ethische Grundsätze kennen, die bei der Entwicklung und Anwendung von KI wichtig sind.
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
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