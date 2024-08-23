Die sechs Ausbildungsmodule im Überblick

Mensch-KI-Interaktion

Der Fokus in diesem Modul liegt darauf, die Schnittstellen und Berührungspunkte zwischen menschlichen Fähigkeiten und KI zu verstehen und zu optimieren. Sie erfahren, wie KI-Anwendungen gestaltet werden können, damit diese den Arbeits­alltag tatsächlich erleichtern und nicht verkomplizieren.