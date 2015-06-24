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Marcel Hauri

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Beiträge von Marcel Hauri

Praxis
Tipps & Tricks
Exchange-Kontakte exportieren und in iCloud importieren
Wie kriege ich meine Exchange-Kontakte nur in die iCloud? Mit drei einfachen Hacks. Wir erklären sie.
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Marcel Hauri
24. Jun 2015
Tests
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Audio-In: HDMI, Optical oder Coax?
Wir beantworten die Frage, die sich der Home-Cinema-Geniesser immer wieder stellt: HDMI, Optical oder Coaxial Digital Audio? Lesen Sie hier, welcher Anschluss passt.
4 Minuten
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Marcel Hauri
19. Mär 2014
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5 aktuelle Laser-Multifunktionsdrucker im Test
In diesem Test nimmt PCtipp 5 aktuelle Laser-Multifunktionsgeräte unter die Lupe.
5 Minuten
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Marcel Hauri
10. Dez 2010

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