Exchange-Kontakte exportieren und in iCloud importieren

Auf der nächsten Seite: Aus vielen vCards eine machen

iCloud kann zwar vCards importieren, jedoch nur eine auf einmal. Das ist sehr nützlich, vor allem wenn man Hunderte von vCard-Kontakten importieren will. Zum Glück gibt es auch hier Abhilfe. Man muss nämlich nur aus den vielen vCards eine einzige machen. Doch aufgepasst, Apple hat auch hier noch Hürden eingebaut. So darf nämlich eine vCard nicht grösser als 256 KB sein. Hat man viele Kontakte, empfiehlt es sich, diese gestaffelt zu mergen, damit die vCard überhaupt in iCloud importiert werden kann. Eine einfache vCard ist 2 KB gross. Je mehr Informationen die vCard enthält, desto grösser wird sie. Eine vCard mit Foto kann schnell mal 40 KB gross sein. Die zusammengefasste vCard entspricht grob gesagt der Summe der Dateigrössen aller vCards. Also muss man bei sehr vielen Kontakten gestaffelt vorgehen.

Der Einfachheit halber erstellen wir im Ordner vCards einen Ordner mit dem Namen temp und gehen folgendermassen vor: