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Audio-In: HDMI, Optical oder Coax?
Wenn die neue Soundbar oder Soundplate ihren Platz gefunden hat, kommt unweigerlich die Frage nach dem geeigneten digitalen Audio-Input auf. Man steht meist vor der Wahl zwischen HDMI (High Definition Media Interface), Optical (auch Toslink) oder Coax (Coaxial Digital Audio) als Audio-Eingang.
Doch der Reihe nach: Bei allen drei Standards handelt es sich um eine digitale Audio-Übertragung von Gerät A zu Gerät B. Digital heisst, es werden nicht analoge Sound-Kurven übertragen (wie zum Beispiel bei den rot-weissen Cinch-Kabeln) sondern Bits und Bytes im binären Format.
Robustheit
HDMI wie auch Optical/Coaxial Digital Audio können mehrspurige Audiosignale übertragen, also Dolby Digital (5.1) für die Heimkinoanlage. Die optischen Toslink-Kabel sind immun gegen Störgeräusche (Brummen), sind jedoch fragil und können schnell kaputtgehen, wenn sie geknickt werden. Daher Vorsicht vor Ecken und Kanten. Coaxiale Kabel sind mechanisch robuster, aber auch anfälliger für Störgeräusche. HDMI-Kabel können nicht über längere Distanzen Signale übertragen. Die HDMI-Organisation empfiehlt eine maximale Länge von 15 Metern. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Distanz zwischen Audio-Quelle und dem Wiedergabegerät nicht allzu gross zu halten und die Kabel nicht ungebührlich zu quetschen oder zu biegen.
Preis
Beim Preis halten die verschiedenen Standards etwa die Waage, Kabellänge ab 1 Meter gibts für rund 20 Franken. Am günstigsten fährt man mit Coax. Es müssen ja nicht gleich goldene Stecker sein. Für Rappenspalter ist HDMI die ungünstigste, weil teurere Variante. Aufgepasst beim Einkauf: Bei HDMI gibt es unterschiedliche Standards. Für den reinen Audio-Einsatz kann auf HDMI 1.3 zurückgegriffen werden. Will man noch den TV anschliessen, ist HDMI-Standard 1.4(a/b) momentan die beste Wahl. Auch bei den Preisen gilt: Gegen oben sind keine Grenzen gesetzt. Und das beste Kabel nützt wenig, wenn die angeschlossenen Komponenten aus dem Low-End-Bereich kommen.
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Die Vorteile von HDMI gegenüber Toslink/Coax
HDMI versteht mehr Audioformate
Der grösste Unterschied zwischen HDMI und Optical/Coax ist, dass HDMI bei den höher aufgelösten Audioformanten wie Dolby TrueHD oder DTS HD Master Audio sowie Dolby Surround 7.1 die Nase vorne hat. Diese Blue-ray-Formate können mit Toslink/Coax nicht übertragen werden. Hörbare Qualitätsunterschiede setzen jedoch eine Mittelklasse- bis High-End-Soundbar/Home-Cinema-Anlage voraus. Ansonsten kann man getrost auf Toslink/Coax zurückgreifen. Auch hat HDMI den Vorteil, dass Audio- und Videodaten mit demselben Kabel übertragen werden können. Doch das macht nur dann wirklich Sinn, wenn das TV-Gerät ein Audio-Return-HDMI-Ausgang verfügt, an dem man seine Soundbar anschliessen kann. Oder man verwendet einen HDMI-Splitter.
Aber auch hier liegen die Tücken: Nicht jede Soundbar hat einen HDMI-Eingang. Und viele TVs haben zwar einen Toslink/Coax-Ausgang, doch die TVs verarbeiten das Dolby-Signal zu einem normalen Stereosignal.
Fazit
Grundsätzlich ist HDMI die beste Wahl für uneingeschränkten Audio-Video-Genuss. Doch müssen sich alle Komponenten ideal ergänzen, sprich über die nötigen Ein- und Ausgänge für die Audio-Quelle verfügen. Zusätzlich sollten die Geräte nicht am unteren Ende der Preisklasse angegliedert sein, damit man in den vollen Audiogenuss kommt.
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