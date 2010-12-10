5 aktuelle Laser-Multifunktionsdrucker im Test

Beim Drucktempo zeigen sich bei den Laser-MFGs die grössten Unterschiede. Am schnellsten ist Canons i-Sensys MF8330Cdn: Es druckt ein zehnseitiges, farbiges Dokument mit Text und Grafik in 44 Sekunden. Das Schlusslicht bildet Samsungs CLX-3185FN, das 89 Sekunden benötigt, also mehr als doppelt so lange. Der Grund: Das Multifunktions-gerät verwendet Multi-Pass-Technik. Dadurch lässt sich das Gerät zwar extrem kompakt bauen, beim Farbdruck muss aber das Papier für jede Farbe erneut durch das Druckwerk laufen, was mehr Zeit kostet. Bei den anderen vier Laser-MFGs geschieht der Druck in einem Rutsch (sogenanntes Single-Pass-Verfahren).

Scharfe Druckqualität

Scharfe Druckqualität

Wer präzise Ausdrucke benötigt, kommt auch heute nicht an einem Laser-Multifunktionsgerät vorbei. Alle fünf All-rounder drucken sehr gut. Fehlpixel konnte das PCtipp-Testcenter fast keine feststellen. Der ein-zige Ausreisser war Samsungs CLX-3185FN, das aufgrund von Fehlpixeln schräge Linien nicht so exakt wie die anderen Geräte darstellte. Beim Kopieren machte der Preistipp HP Color LaserJet CM1312nfi MFP den besten Eindruck. Das Gerät konnte auch leicht gewellte Vorlagen sehr präzise scannen und drucken.

Seitenpreis und Stromkosten

Seitenpreis und Stromkosten

Am günstigsten drucken Nutzer mit den MFGs von Dell und HP. Eine schwarz-weisse Seite schlägt bei beiden mit 3,9 Rappen zu Buche. Eine farbige A4-Seite kostet bei Dells Allrounder rund 14 Rappen und beim HP-Gerät 16,9 Rappen; das ist nicht allzu günstig. Hier sind die Tinten-MFGs billiger. Warum Farb-Lasergeräte bereits für günstige 400 Franken zu haben sind, wird bei den mitgelieferten Tonern klar. Diese sind meistens nur zur Hälfte gefüllt. So sind die Tonerkartuschen bei Brother und Samsung etwa zur Hälfte voll, beim Canon-Gerät sogar nur zu einem Drittel.

Auch punkto Stromverbrauch haben die Lasergeräte Verbesserungspotenzial. Wir haben die Jahreskosten berechnet. Sie basieren auf der Annahme, dass ein MFG während 236 Arbeitstagen benutzt wird. Eine Stunde am Tag druckt das Gerät pausenlos, drei Stunden ruht es im Bereitschaftsmodus, vier Stunden ist es ausgeschaltet (meist Stand-by). Am teuersten kommt Sie Canons i-Sensys MF8330Cdn mit 88 Franken pro Jahr. Am günstigsten ist Dells 2135cn mit 59 Franken pro Jahr. Zum Vergleich: Die teuersten Tinten-MFGs liegen bei 11 Franken pro Jahr.

Auf den nächsten Seiten finden Sie den Testsieger und den Preistipp

PCtipp-Testsieger: Brother MFC-9120Cn

PCtipp-Testsieger: Brother MFC-9120Cn

Tempomacher: Schnelle 13 Sekunden benötigt unser PCtipp-Testsieger für die erste A4-Seite, nur 65 Sekunden für ein farbiges A4-Dokument. Zudem druckt das 570-Franken-Gerät mit LED-technik. Diese zeichnet sich durch eine sehr hohe Zuverlässigkeit aus. Wir konnten während des einwöchigen Tests keinerlei Fehlpixel entdecken. auch Papierstaus blieben aus. Die Ausdrucke sind auf ordentlichem Niveau. Dank Software lässt sich das Multifunktionsgerät mühelos in ein bestehendes netzwerk einbinden. Darüber hinaus spendiert Brother dem MFG einen automatischen Dokumenteneinzug von 35 Blatt sowie eine Faxeinheit.