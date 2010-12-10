Tests
5 aktuelle Laser-Multifunktionsdrucker im Test
Kompakt und vielseitig: Multifunktionsgeräte (kurz MFGs) vereinen Drucker, Scanner und Kopierer. Zusätzlich zu diesen Grundfunktionen haben höherwertige Modelle auch eine Faxeinheit an Bord. Der PCtipp hat fünf neue Farb-Laser-Multifunktionsgeräte zwischen 400 und 600 Franken getestet. Details und Testergebnisse zu den Geräten finden Sie im unten angehängten PDF. Zusätzlich gibt es im in diesem Artikel eine praktische Checkliste für den MFG-Kauf im Laden.
Laser-Multifunktionsgeräte
Multifunktionsgeräte mit Lasertechnik sind die erste Wahl, wenn Sie viel und schnell drucken wollen. Der Fokus liegt auf messerscharfem schwarz-weissem oder farbigem Dokumentendruck und weniger auf hochaufgelösten Fotos mit feinen Übergängen. Im Vergleich zu Tinten-MFGs haben alle fünf Laser-geräte grosse Papierkassetten: Beim i-Sensys MF8330Cdn von Canon finden 300 Blatt im Papierbehälter Platz. Der PCtipp-Testsieger MFC-9120CN von Brother sowie Dells 2135cn nehmen 250 Blatt auf.
Intuitive BedienungIntuitive Bedienung
Sehr einfach ist die In betriebnahme der Lasergeräte. Allen fünf MFGs liegt mindestens ein Faltblatt bei, das die Installation mit Bildern erklärt. Auch das oft an-geprangerte Wechseln der Toner ist heute ein Kinderspiel und funktioniert bei allen Testkan-didaten sehr ähnlich: Zum Wechseln muss die vordere oder obere Klappe des Geräts geöffnet werden. Die Kartuschen liegen direkt hinter die-ser Klappe. Danach wird die Arretierung des Toners gelöst, dieser hinausgenommen, der neue Toner eingesetzt, die Arretierung eingerastet und der Deckel wieder geschlossen – fertig.
Schnelles TempoSchnelles Tempo
Beim Drucktempo zeigen sich bei den Laser-MFGs die grössten Unterschiede. Am schnellsten ist Canons i-Sensys MF8330Cdn: Es druckt ein zehnseitiges, farbiges Dokument mit Text und Grafik in 44 Sekunden. Das Schlusslicht bildet Samsungs CLX-3185FN, das 89 Sekunden benötigt, also mehr als doppelt so lange. Der Grund: Das Multifunktions-gerät verwendet Multi-Pass-Technik. Dadurch lässt sich das Gerät zwar extrem kompakt bauen, beim Farbdruck muss aber das Papier für jede Farbe erneut durch das Druckwerk laufen, was mehr Zeit kostet. Bei den anderen vier Laser-MFGs geschieht der Druck in einem Rutsch (sogenanntes Single-Pass-Verfahren).
Scharfe DruckqualitätScharfe Druckqualität
Wer präzise Ausdrucke benötigt, kommt auch heute nicht an einem Laser-Multifunktionsgerät vorbei. Alle fünf All-rounder drucken sehr gut. Fehlpixel konnte das PCtipp-Testcenter fast keine feststellen. Der ein-zige Ausreisser war Samsungs CLX-3185FN, das aufgrund von Fehlpixeln schräge Linien nicht so exakt wie die anderen Geräte darstellte. Beim Kopieren machte der Preistipp HP Color LaserJet CM1312nfi MFP den besten Eindruck. Das Gerät konnte auch leicht gewellte Vorlagen sehr präzise scannen und drucken.
Seitenpreis und StromkostenSeitenpreis und Stromkosten
Am günstigsten drucken Nutzer mit den MFGs von Dell und HP. Eine schwarz-weisse Seite schlägt bei beiden mit 3,9 Rappen zu Buche. Eine farbige A4-Seite kostet bei Dells Allrounder rund 14 Rappen und beim HP-Gerät 16,9 Rappen; das ist nicht allzu günstig. Hier sind die Tinten-MFGs billiger. Warum Farb-Lasergeräte bereits für günstige 400 Franken zu haben sind, wird bei den mitgelieferten Tonern klar. Diese sind meistens nur zur Hälfte gefüllt. So sind die Tonerkartuschen bei Brother und Samsung etwa zur Hälfte voll, beim Canon-Gerät sogar nur zu einem Drittel.
Auch punkto Stromverbrauch haben die Lasergeräte Verbesserungspotenzial. Wir haben die Jahreskosten berechnet. Sie basieren auf der Annahme, dass ein MFG während 236 Arbeitstagen benutzt wird. Eine Stunde am Tag druckt das Gerät pausenlos, drei Stunden ruht es im Bereitschaftsmodus, vier Stunden ist es ausgeschaltet (meist Stand-by). Am teuersten kommt Sie Canons i-Sensys MF8330Cdn mit 88 Franken pro Jahr. Am günstigsten ist Dells 2135cn mit 59 Franken pro Jahr. Zum Vergleich: Die teuersten Tinten-MFGs liegen bei 11 Franken pro Jahr.
Auf den nächsten Seiten finden Sie den Testsieger und den Preistipp
PCtipp-Testsieger: Brother MFC-9120CnPCtipp-Testsieger: Brother MFC-9120Cn
Tempomacher: Schnelle 13 Sekunden benötigt unser PCtipp-Testsieger für die erste A4-Seite, nur 65 Sekunden für ein farbiges A4-Dokument. Zudem druckt das 570-Franken-Gerät mit LED-technik. Diese zeichnet sich durch eine sehr hohe Zuverlässigkeit aus. Wir konnten während des einwöchigen Tests keinerlei Fehlpixel entdecken. auch Papierstaus blieben aus. Die Ausdrucke sind auf ordentlichem Niveau. Dank Software lässt sich das Multifunktionsgerät mühelos in ein bestehendes netzwerk einbinden. Darüber hinaus spendiert Brother dem MFG einen automatischen Dokumenteneinzug von 35 Blatt sowie eine Faxeinheit.
Fazit: Brothers MFC-9120Cn bietet für 569 Franken eine optimale Kombination aus Hard- und Software. Das macht es zum Spitzenreiter unter den Laser-Multifunktionsgeräten.
PCtipp-Preistipp: HP Color LaserJet CM1312nfi MFPPCtipp-Preistipp: HP Color LaserJet CM1312nfi MFP
Viel Mehrwert: Für einen Strassenpreis von 429 Franken können sich Nutzer das sehr gut ausgestattete 4-in-1-Multifunktionsgerät HP Color LaserJet CM1312nfi MFP zulegen.
Der Preistipp kommt mit einem automatischen Dokumenteneinzug,der 50 Blatt umfasst. Das ist aussergewöhnlich in dieser Preisklasse. Weitere Highlights sind das sehr gute Druckbild sowie der ausgezeichnete Scanner, der auch gewellte Vorlagen wie etwa Bücher sehr gut digitalisiert.
Schade fehlt dem MFG eine Duplex-Funktion.
Fazit: HPs Color LaserJet CM1312nfi MFP ist ein hochwertig ausgestattetes Laser-Multifunktionsgerät mit sehr gutem Scanner zum Schnäppchenpreis.
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