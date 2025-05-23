Smarthome: sicher und komfortabel

Ein vernetztes Zuhause bietet zahlreiche Vorteile: mehr Komfort, erhöhte Sicherheit und eine effiziente Energienutzung. Doch viele schrecken vor der Umsetzung zurück, sei es wegen vermeintlicher Komplexität oder hoher Kosten. TP-Link zeigt, dass es auch anders geht: Mit einem umfassenden Angebot an einfach zu bedienenden und zuverlässigen Produkten wird das Smarthome für alle zugänglich.

Stabiles Netzwerk und Smart Hub

Ein zuverlässiges WLAN ist die Grundlage für jedes Smarthome. Dabei ist wichtig, dass die Technik für die Zukunft gerüstet ist. TP-Link bietet unter anderem mit dem Deco BE65 ein Tri-Band-Mesh-System der jüngsten Wi-Fi-7-­Generation, das Hochgeschwindigkeits-WLAN in jeden Winkel Ihres Hauses bringt.

Steht das Netzwerk, empfiehlt es sich, einen Smart Hub zu verwenden. Zwar können Sie auch die Tapo-App nutzen, um Geräte untereinander zu verbinden, allerdings bietet ein Smart Hub mehr Möglichkeiten. Eine ideale Wahl ist hier der Tapo H200, mit dem Sie bis zu 64 Schalter, Sensoren oder Tasten und bis zu vier Kameras oder Türklingeln gleichzeitig verbinden können.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Auswahl an smarten Geräten von TP-Link, die Sie via Hub verbinden können, ist riesig: Zum Beispiel können Sie mit den smarten Glühbirnen Tapo L530E und den Lichtstreifen Tapo L930-5 individuelle Lichtstimmungen für jeden Anlass schaffen. Oder Sie lassen die Lichter automatisch an und abschalten, wenn Sie in den Ferien sind – um Einbrecher abzuschrecken.

Doch auch abseits von Trickserei bietet TP-Link für den Schutz Ihres Zuhauses eine Reihe von Sicherheitslösungen. Etwa die Tapo C460, eine batteriebetriebene, wetterfeste 4K-Aussenkamera mit Nachtsichtfunktion, mit der Sie Ihr Zuhause auch aus der Ferne jederzeit im Blick haben. Unangekündigter Besuch? Die smarte Türklingel Tapo D235 bietet dank 2K-Auflösung und einem 180-Grad-Sichtfeld jederzeit einen perfekten Blick auf das Geschehen vor Ihrer Haustür.