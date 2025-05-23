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Smarthome: sicher und komfortabel
Ein vernetztes Zuhause bietet zahlreiche Vorteile: mehr Komfort, erhöhte Sicherheit und eine effiziente Energienutzung. Doch viele schrecken vor der Umsetzung zurück, sei es wegen vermeintlicher Komplexität oder hoher Kosten. TP-Link zeigt, dass es auch anders geht: Mit einem umfassenden Angebot an einfach zu bedienenden und zuverlässigen Produkten wird das Smarthome für alle zugänglich.
Stabiles Netzwerk und Smart Hub
Ein zuverlässiges WLAN ist die Grundlage für jedes Smarthome. Dabei ist wichtig, dass die Technik für die Zukunft gerüstet ist. TP-Link bietet unter anderem mit dem Deco BE65 ein Tri-Band-Mesh-System der jüngsten Wi-Fi-7-Generation, das Hochgeschwindigkeits-WLAN in jeden Winkel Ihres Hauses bringt.
Steht das Netzwerk, empfiehlt es sich, einen Smart Hub zu verwenden. Zwar können Sie auch die Tapo-App nutzen, um Geräte untereinander zu verbinden, allerdings bietet ein Smart Hub mehr Möglichkeiten. Eine ideale Wahl ist hier der Tapo H200, mit dem Sie bis zu 64 Schalter, Sensoren oder Tasten und bis zu vier Kameras oder Türklingeln gleichzeitig verbinden können.
Vielfältige Möglichkeiten
Die Auswahl an smarten Geräten von TP-Link, die Sie via Hub verbinden können, ist riesig: Zum Beispiel können Sie mit den smarten Glühbirnen Tapo L530E und den Lichtstreifen Tapo L930-5 individuelle Lichtstimmungen für jeden Anlass schaffen. Oder Sie lassen die Lichter automatisch an und abschalten, wenn Sie in den Ferien sind – um Einbrecher abzuschrecken.
Doch auch abseits von Trickserei bietet TP-Link für den Schutz Ihres Zuhauses eine Reihe von Sicherheitslösungen. Etwa die Tapo C460, eine batteriebetriebene, wetterfeste 4K-Aussenkamera mit Nachtsichtfunktion, mit der Sie Ihr Zuhause auch aus der Ferne jederzeit im Blick haben. Unangekündigter Besuch? Die smarte Türklingel Tapo D235 bietet dank 2K-Auflösung und einem 180-Grad-Sichtfeld jederzeit einen perfekten Blick auf das Geschehen vor Ihrer Haustür.
Auch Ihre tägliche Hausarbeit lässt sich mithilfe smarter Technik vereinfachen. Zum Beispiel mit dem Tapo RV30 Max Plus, einem Saug- und Wischroboter mit intelligenter Navigation, der selbst Tierhaare und verschiedene Ablagerungen problemlos beseitigt. Dank automatischer Absaugstation und individueller Reinigungspläne übernimmt er die Bodenreinigung nahezu selbstständig und sorgt so für mehr Freizeit in Ihrem Alltag.
Alle Geräte von TP-Link setzen dabei auf verschlüsselte Übertragung und lassen sich bequem mit der hauseigenen App steuern. Mit ihr lassen sich auch ganz einfach komplette Szenarien einrichten: etwa, dass sich das Licht beim Öffnen der Wohnungstür einschaltet oder bei Abwesenheit alle Geräte in den Energiesparmodus wechseln.
Mit den einfach zu bedienenden sowie langlebigen Produkten von TP-Link wird Ihr Smarthome Realität – sicher, komfortabel und individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar.
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