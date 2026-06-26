Doppelt sieht mehr: 4K Dual Lens im Vorteil

Mit der Tapo C575D und der Tapo C675D KIT zeigt TP-Link, wie leistungsfähig diese neue Kamerageneration ist. Beide Modelle kombinieren ein festes Ultra-Weitwinkelobjektiv mit einem schwenk- und neigbaren Teleobjektiv. Das Ergebnis: deutlich weniger tote Winkel, mehr Details und eine intelligentere Überwachung.

Der grösste Vorteil liegt in der gleichzeitigen Erfassung zweier Perspektiven. Während das Weitwinkelobjektiv grosse Bereiche des Grundstücks überwacht, fokussiert das zweite Objektiv gezielt auf Personen, Fahrzeuge oder andere Ereignisse. Die Tapo C575D bietet hierfür ein 170°-Sichtfeld sowie ein 8-mm-Teleobjektiv mit bis zu 18-fachem Digitalzoom. Dadurch bleiben selbst entfernte Details klar erkennbar.

Besonders praktisch ist das synchronisierte Smart Tracking. Erkennt das Weitwinkelobjektiv eine Bewegung, richtet sich das Schwenk-/Neigeobjektiv automatisch auf das Objekt aus und verfolgt dessen Bewegungen. Nutzer erhalten dadurch nicht nur einen Überblick über das Geschehen, sondern gleichzeitig eine detaillierte Nahansicht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe 4K-Auflösung beider Objektive. Gegenüber herkömmlichen Full-HD-Kameras stehen deutlich mehr Bildinformationen zur Verfügung. Besonders der 18-fache digitale Zoom profitiert enorm von der erhöhten Pixelmenge. Das verbessert die Erkennung von Personen, Fahrzeugen oder anderen relevanten Details – sowohl tagsüber als auch bei Nacht.

Für maximale Flexibilität wurde die Tapo C675D KIT zudem als kabellose Komplettlösung entwickelt. Die Kamera kombiniert Dual-Objektiv-Technologie mit einem integrierten Akku und Solarpanel. Das ermöglicht eine flexible Installation ohne Stromanschluss und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Energieversorgung. Zusätzlich unterstützt sie KI-gestützte Personen-, Fahrzeug- und Tiererkennung sowie lokale Speicherung per microSD-Karte.

Auch unabhängige Experten sehen grosses Potenzial in diesem Konzept. Dual-Kamera-Systeme gelten als besonders effektiv, da sie die Vorteile einer festen Weitwinkelkamera mit denen einer beweglichen PTZ-Kamera verbinden und so eine umfassendere Grundstücksüberwachung ermöglichen.