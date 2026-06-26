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TP-Link Switzerland GmbH
26. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

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Doppelt sieht mehr: 4K Dual Lens im Vorteil

Wer sein Zuhause zuverlässig schützen möchte, steht oft vor einem Dilemma: Entweder bietet eine Kamera einen grossen Überblick oder sie liefert detaillierte Nahaufnahmen. Moderne 4K Dual Lens Kameras lösen dieses Problem, indem sie beide Perspektiven in einem Gerät vereinen.
© TP-Link

Mit der Tapo C575D und der Tapo C675D KIT zeigt TP-Link, wie leistungsfähig diese neue Kamerageneration ist. Beide Modelle kombinieren ein festes Ultra-Weitwinkelobjektiv mit einem schwenk- und neigbaren Teleobjektiv. Das Ergebnis: deutlich weniger tote Winkel, mehr Details und eine intelligentere Überwachung.

Der grösste Vorteil liegt in der gleichzeitigen Erfassung zweier Perspektiven. Während das Weitwinkelobjektiv grosse Bereiche des Grundstücks überwacht, fokussiert das zweite Objektiv gezielt auf Personen, Fahrzeuge oder andere Ereignisse. Die Tapo C575D bietet hierfür ein 170°-Sichtfeld sowie ein 8-mm-Teleobjektiv mit bis zu 18-fachem Digitalzoom. Dadurch bleiben selbst entfernte Details klar erkennbar.

Besonders praktisch ist das synchronisierte Smart Tracking. Erkennt das Weitwinkelobjektiv eine Bewegung, richtet sich das Schwenk-/Neigeobjektiv automatisch auf das Objekt aus und verfolgt dessen Bewegungen. Nutzer erhalten dadurch nicht nur einen Überblick über das Geschehen, sondern gleichzeitig eine detaillierte Nahansicht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe 4K-Auflösung beider Objektive. Gegenüber herkömmlichen Full-HD-Kameras stehen deutlich mehr Bildinformationen zur Verfügung. Besonders der 18-fache digitale Zoom profitiert enorm von der erhöhten Pixelmenge. Das verbessert die Erkennung von Personen, Fahrzeugen oder anderen relevanten Details – sowohl tagsüber als auch bei Nacht.

Für maximale Flexibilität wurde die Tapo C675D KIT zudem als kabellose Komplettlösung entwickelt. Die Kamera kombiniert Dual-Objektiv-Technologie mit einem integrierten Akku und Solarpanel. Das ermöglicht eine flexible Installation ohne Stromanschluss und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Energieversorgung. Zusätzlich unterstützt sie KI-gestützte Personen-, Fahrzeug- und Tiererkennung sowie lokale Speicherung per microSD-Karte.

Auch unabhängige Experten sehen grosses Potenzial in diesem Konzept. Dual-Kamera-Systeme gelten als besonders effektiv, da sie die Vorteile einer festen Weitwinkelkamera mit denen einer beweglichen PTZ-Kamera verbinden und so eine umfassendere Grundstücksüberwachung ermöglichen.

© TP-Link

Fazit: 4K Dual Lens Kameras setzen neue Massstäbe bei der Aussenüberwachung. Die Tapo C575D überzeugt als leistungsstarke kabelgebundene Lösung mit grossem Sichtfeld und präzisem Zoom. Die Tapo C675D KIT ergänzt diese Stärken um kabellosen Betrieb und Solarstromversorgung. Beide Modelle bieten einen entscheidenden Mehrwert gegenüber klassischen Einzelobjektiv-Kameras: mehr Übersicht, mehr Details und mehr Sicherheit – mit nur einem Gerät.

Hinter den Kameras steht mit Tapo von TP-Link eine der führenden Marken für Smart-Home-Lösungen. Das Portfolio reicht von Sicherheitskameras über smarte Steckdosen und Beleuchtung bis hin zu Sensoren und Türschlössern. Besonders im Bereich Videoüberwachung hat sich Tapo mit einem breiten Angebot für Innen- und Aussenbereiche etabliert. Anwender profitieren von der intuitiven Tapo App, einfacher Installation sowie einem vernetzten Ökosystem, in dem verschiedene Smart-Home-Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Dadurch lassen sich Sicherheits- und Automatisierungslösungen komfortabel aus einer Hand steuern und erweitern.

Mehr über TP-Link / Tapo

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