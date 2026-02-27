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TP-Link Switzerland GmbH
27. Feb 2026
Lesedauer 4 Min.

Powered by TP-Link

Wi-Fi immer und überall

Viele Haushalte kennen das Problem: Das Wi-Fi ist instabil, langsam oder reicht nicht bis nach draussen. Mesh-Wi-Fi von TP-Link schafft Abhilfe. Mit Deco bietet TP-Link leistungsstarke, leicht installierbare und elegante Lösungen für jedes Zuhause.
© (Quelle: TP-Link)

Ein Mesh-System besteht aus mehreren Geräten – sozusagen kleinen Wi-Fi-Stationen –, die gemeinsam ein einziges, durchgängiges Wi-Fi-Netzwerk bilden. Anders als bei einem Router mit Repeater erzeugen alle Mesh-Stationen ein einheitliches Netzwerk mit nur einem Netzwerk­namen. Smartphone, Laptop oder Smart-TV verbinden sich automatisch mit dem jeweils stärksten Zugangspunkt – ohne Unterbrechung. Das Ergebnis: lückenlose Abdeckung, stabile Verbindungen und hohe Geschwindigkeiten in jedem einzelnen Raum.

Mesh vs. Range Extender

Viele setzen zunächst auf Repeater oder sogenannte Range Extender, um ihr Wi-Fi zu erweitern. Diese verstärken zwar das Signal, arbeiten jedoch technisch anders als ein Mesh-System. Die Nachteile sind:

  • Oft ein eigener Netzwerkname
  • Manuelles Wechseln zwischen Netzwerken
  • Reduzierte Geschwindigkeit
  • Höhere Latenz
  • Instabilität bei vielen Geräten

Ein Mesh-System von TP-Link Deco bietet hingegen folgende Vorteile:

  • Nutzt eine intelligente, dynamische Datenverteilung
  • Ermöglicht nahtloses Roaming ohne Verbindungsabbruch
  • Bietet hohe Performance auch bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten
  • Ist zentral über die Deco-App steuerbar
  • Wählt automatisch den besten Datenweg

Gerade in grösseren Wohnungen, mehrstöckigen Häusern oder bei vielen Smarthome-Geräten ist Mesh die deutlich modernere und leistungsfähigere Lösung.

Design trifft Leistung

Die Marke Deco steht für Premium-Mesh-­Wi-Fi aus dem Hause TP-Link. Die Systeme überzeugen nicht nur technisch, sondern auch durch ihr minimalistisches, elegantes Design. Statt klobiger Router mit Antennen integrieren sich Deco-Geräte dezent in jeden Wohnraum. Mit der intuitiven Deco-App ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt. Funktionen wie Kindersicherung, Gerätepriorisierung, Gäste-Wi-Fi und Sicherheitsfeatures sind direkt integriert.

TP-Link Deco BE65 – hohe Abdeckung

Der Deco BE65 ist ein modernes Mesh-System, das hohe Geschwindigkeiten, starke Reichweite und effiziente Nutzung zahlreicher Geräte vereint. Mit Wi-Fi-7-Technik liefert er stabile Verbindungen für Streaming, Gaming und Homeoffice und eignet sich ideal für mittlere bis grosse Haushalte.

  • Wi-Fi-7-Technologie mit hoher Abdeckung
  • Für viele Geräte gleichzeitig
  • Optimal für Streaming, Videocalls und Smart-Home-Netzwerke
  • Einfache Verwaltung per App

Der Deco BE65 bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und sorgt dafür, dass kein Winkel im Haus ohne Wi-Fi bleibt. 

Deco BE65-5G – Tempo per Mobilfunk

Der Deco BE65-5G kombiniert das leistungsstarke Mesh-Wi-Fi mit moderner 5G-Mobilfunktechnologie. Anstatt auf einen DSL- oder Kabelanschluss angewiesen zu sein, nutzt dieses Modell das 5G-Mobilfunknetz, um einen Highspeed-Internetzugang bereitzustellen – ideal für Standorte ohne schnellen Festnetzanschluss oder als flexible Lösung unterwegs.

  • Internet über 5G-Mobilfunk – kein Festnetzanschluss nötig
  • Schnelle Verbindung auch in Regionen mit langsamer DSL-Anbindung
  • Leistungsfähiges Mesh-Wi-Fi inklusive
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme

Der Deco BE65-5G ist perfekt für Haushalte, die maximale Flexibilität und Leistung ohne klassischen Anschluss suchen.

Deco X50 Outdoor – bis in den Garten

Sie möchten auch auf der Terrasse arbeiten oder im Garten streamen? Der Deco X50 Outdoor ist speziell für den Aussenbereich entwickelt worden.

  • Wetterfestes Gehäuse
  • Stabile Wi-Fi-Abdeckung im Garten, Hof oder auf der Einfahrt
  • Nahtlose Integration in das bestehende Deco-Mesh
  • Einfache Wand- oder Mastmontage

So wird das gesamte Grundstück problemlos Teil Ihres Wi-Fi-Netzwerks.

Deco BE85 – beste Wi-Fi-Performance

Mit dem Deco BE85 bringt TP-Link die technologisch modernste Generation auf den Markt: Wi-Fi 7. Dieses High-End-Modell liefert extrem hohe Geschwindigkeiten, geringste Latenz und maximale Stabilität – selbst bei datenintensiven Anwendungen wie 8K-Streaming, Cloud-Gaming oder AR/VR.

  • Neuester Wi-Fi-7-Standard
  • Enorme Bandbreite
  • Perfekt für Smarthomes mit vielen Geräten
  • Zukunftssicher

Der Deco BE85 ist die Premium-Lösung für alle, die kompromisslose Performance suchen.

Deco BE85

 © Quelle: TP-Link

Mesh ist die Zukunft

Ob kleine Wohnung, grosses Haus oder weitläufiges Grundstück – mit TP-Link Deco Mesh Wi-Fi gehören Funklöcher und Verbindungsabbrüche der Vergangenheit an. Von preisbewussten Einsteigern mit dem Deco X50 über flexible Internetnutzer mit dem X50 5G bis hin zu Outdoor-Enthusiasten und High-End-Anwendern mit dem BE85 – TP-Link bietet für jeden Bedarf das Passende. Wer auf stabiles, schnelles und zukunftssicheres Wi-Fi setzt, setzt auf Deco.

Alle Informationen zu Deco Mesh von TP-Link auf: www.tp-link.com

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit TP-Link.

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