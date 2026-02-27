Wi-Fi immer und überall

Design trifft Leistung

Die Marke Deco steht für Premium-Mesh-­Wi-Fi aus dem Hause TP-Link. Die Systeme überzeugen nicht nur technisch, sondern auch durch ihr minimalistisches, elegantes Design. Statt klobiger Router mit Antennen integrieren sich Deco-Geräte dezent in jeden Wohnraum. Mit der intuitiven Deco-App ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt. Funktionen wie Kindersicherung, Gerätepriorisierung, Gäste-Wi-Fi und Sicherheitsfeatures sind direkt integriert.

TP-Link Deco BE65 – hohe Abdeckung

Der Deco BE65 ist ein modernes Mesh-System, das hohe Geschwindigkeiten, starke Reichweite und effiziente Nutzung zahlreicher Geräte vereint. Mit Wi-Fi-7-Technik liefert er stabile Verbindungen für Streaming, Gaming und Homeoffice und eignet sich ideal für mittlere bis grosse Haushalte.

Wi-Fi-7-Technologie mit hoher Abdeckung

Für viele Geräte gleichzeitig

Optimal für Streaming, Videocalls und Smart-Home-Netzwerke

Einfache Verwaltung per App

Der Deco BE65 bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und sorgt dafür, dass kein Winkel im Haus ohne Wi-Fi bleibt.

Deco BE65-5G – Tempo per Mobilfunk

Der Deco BE65-5G kombiniert das leistungsstarke Mesh-Wi-Fi mit moderner 5G-Mobilfunktechnologie. Anstatt auf einen DSL- oder Kabelanschluss angewiesen zu sein, nutzt dieses Modell das 5G-Mobilfunknetz, um einen Highspeed-Internetzugang bereitzustellen – ideal für Standorte ohne schnellen Festnetzanschluss oder als flexible Lösung unterwegs.

Internet über 5G-Mobilfunk – kein Festnetzanschluss nötig

Schnelle Verbindung auch in Regionen mit langsamer DSL-Anbindung

Leistungsfähiges Mesh-Wi-Fi inklusive

Einfache und schnelle Inbetriebnahme

Der Deco BE65-5G ist perfekt für Haushalte, die maximale Flexibilität und Leistung ohne klassischen Anschluss suchen.

Deco X50 Outdoor – bis in den Garten

Sie möchten auch auf der Terrasse arbeiten oder im Garten streamen? Der Deco X50 Outdoor ist speziell für den Aussenbereich entwickelt worden.

Wetterfestes Gehäuse

Stabile Wi-Fi-Abdeckung im Garten, Hof oder auf der Einfahrt

Nahtlose Integration in das bestehende Deco-Mesh

Einfache Wand- oder Mastmontage

So wird das gesamte Grundstück problemlos Teil Ihres Wi-Fi-Netzwerks.

Deco BE85 – beste Wi-Fi-Performance

Mit dem Deco BE85 bringt TP-Link die technologisch modernste Generation auf den Markt: Wi-Fi 7. Dieses High-End-Modell liefert extrem hohe Geschwindigkeiten, geringste Latenz und maximale Stabilität – selbst bei datenintensiven Anwendungen wie 8K-Streaming, Cloud-Gaming oder AR/VR.

Neuester Wi-Fi-7-Standard

Enorme Bandbreite

Perfekt für Smarthomes mit vielen Geräten

Zukunftssicher

Der Deco BE85 ist die Premium-Lösung für alle, die kompromisslose Performance suchen.